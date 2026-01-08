Новини
Свят »
САЩ »
Двама души са убити, а няколко ранени при стрелба край църква в Солт Лейк Сити

Двама души са убити, а няколко ранени при стрелба край църква в Солт Лейк Сити

8 Януари, 2026 08:54 411 2

  • сащ-
  • стрелба-
  • юта-
  • солт лейк сити

Местни медии, цитирани от Асошиейтед прес, съобщават, че за момента няма задържан за стрелбата

Двама души са убити, а няколко ранени при стрелба край църква в Солт Лейк Сити - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Двама души бяха убити, а няколко - ранени при стрелба на паркинг край мормонска църква в столицата на американския щат Юта - Солт Лейк Сити, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

По първоначални данни трагедията на паркинга до храм на "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден" се е разиграла късно снощи, каза говорител на полицията, като отбеляза, че ситуацията все още е неясна.

"В църквата е имало погребална церемония", каза пред репортери говорителят Глен Милс. "На паркинга е имало някакво спречкване, след което е била произведена стрелба", допълни той.

Двама от най-малко осем простреляни са починали от раните си, а трима са в критично състояние. За останалите няма информация.

Полицията издирва извършителите. ФБР е предложило съдействие.

Местни медии, цитирани от Асошиейтед прес, съобщават, че за момента няма задържан за стрелбата. На видеозаписи от мястото се виждат голям брой автомобили на службите за спешна помощ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАЦЕ ЕООД

    1 1 Отговор
    Погребалния бизнес в сащ гърми направо.. Няма балон в тоя маркет със сигурност

    08:58 08.01.2026

  • 2 В пиратската държава

    0 0 Отговор
    живеят предимно пирати. Това не е никаква новина!

    09:02 08.01.2026