Балотели продължава кариерата си в последния във втора лига на ОАЕ

8 Януари, 2026 09:00 646 1

  • марио балотели-
  • обединените арабски емирства-
  • футбол-
  • втора дивизия

Италианският нападател за последно записа 6 мача за Дженоа през миналия сезон

Балотели продължава кариерата си в последния във втора лига на ОАЕ - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Марио Балотели ще играе във Втора дивизия на Обединените арабски емирства. Бившият нападател на Интер, Манчестър Сити, Ливърпул и националния отбор на Италия е подписал договор за срок от две години и половина с дубайския Ал-Итифак, информира Джанлука Ди Марцио.

35-годишният футболист избра ново предизвикателство далеч от европейския футбол, като ще се опита да помогне на новия си клуб да излезе от кризата. В момента Ал-Итифак заема последното, 15-о място във второто ниво на футбола в ОАЕ, с едва 6 точки след 11 изиграни мача.

Трансферът бележи пореден обрат в кариерата на Балотели, който през годините премина през някои от най-големите европейски клубове, но така и не успя да разгърне напълно потенциала си.


