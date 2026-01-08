Open AI представи ChatGPT Health: Платформа за индивидуално следене на здравето

OpenAI официално представя най-новото си предложение, ChatGPT Health, специализирана цифрова среда, проектирана да действа като централизирано табло за лични данни за благосъстоянието. Подобно на телематичната система на съвременните автомобили, която следи всички вътрешни течности и сензори, този нов пакет „Health“ позволява на потребителите да свържат огромно количество външни източници на данни, включително Apple Health, MyFitnessPal, Peloton и Weight Watchers. Чрез интегрирането на тези разнородни потоци в единен интерфейс OpenAI цели да помогне на своята глобална база да играят по-активна роля в навигирането на своята биологична телеметрия, като излезе от рамките на общите съвети, за да предостави информация, основана на реални лични данни.

Вътрешно системата е разработена в тясно сътрудничество с екип от над 260 лекари от цял свят, за да се гарантира, че резултатите отговарят на строги стандарти за яснота и безопасност. Този софтуер е способен да интерпретира сложни лабораторни резултати, да обобщава инструкции за следоперативни грижи и дори да изготвя списък с въпроси за следващия ви преглед при лекаря. За да гарантира, че тази чувствителна информация остава в собствената си високозащитена зона, OpenAI е внедрила специално създадени протоколи за криптиране и „изолирано съхранение“, обещавайки, че данните, свързани със здравето, ще бъдат разделени и никога няма да бъдат използвани за обучение на по-широките езикови модели на компанията.

За потребителите на американския пазар OpenAI предлага премиум пакет за свързване чрез партньорство с b.well, който действа като сигурен мост към професионални медицински записи. Тази интеграция позволява на изкуствения интелект да се позовава на действителната клинична история на дадено лице, създавайки много по-персонализирано „настройване“ на отговорите, свързани със здравето.

Първоначалното пускане на ChatGPT Health следва график за „ограничено производство“ и в момента е достъпно само за малка група ранни потребители извън Европейското икономическо пространство, Швейцария и Обединеното кралство. Докато пълното глобално пускане все още е в перспектива, тази първа фаза позволява на компанията да усъвършенства работата на системата, преди да я превърне в стандартно оборудване за всички акаунти Free, Plus и Pro.