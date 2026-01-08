Новини
Снегорин гори край Волуяк ВИДЕО

8 Януари, 2026 09:07, обновена 8 Януари, 2026 09:18 1 845 27

Инцидентът е станал в сутрешните часове на деня

Снегорин гори край Волуяк ВИДЕО - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Снегорин гори на пътя край Волуяк. За това алармираха свидетели във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.

Инцидентът е станал в сутрешните часове на деня, уточни бТВ.

Все още не са ясни детайли около него, очаквайте подробности.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Никой

    10 1 Отговор
    Остаряла електроинсталация.

    09:10 08.01.2026

  • 3 Ауу

    22 5 Отговор
    Натовската техника толкова си може

    09:12 08.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 този

    22 0 Отговор
    Този ще да е на конкуренцията. Всичко е точно.

    Коментиран от #10

    09:13 08.01.2026

  • 6 БОЙКО БОРИСОВ

    27 0 Отговор
    ОЩЕ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ В ШКОЛАТА, АЗ Я ВЪВЕДОХ ТАЗИ ПРАКТИКА.
    ТАКА НАЙ БЪРЗО СЕ ТОПЯТ СНЕГОВЕТЕ И ЛЕДОВЕТЕ И СЕ ВЪРВИ НАПРЕД
    ТАКА НАПРАВИХ И С ДЪРЖАВАТА,
    АМА ВИЙ СТЕ НЕБЛАГОДАРНИ И НЕ РАЗБИРАТЕ 😡

    09:13 08.01.2026

  • 7 БАЦЕ ЕООД

    24 0 Отговор
    не рине ми го топи!

    09:14 08.01.2026

  • 8 Какво би трябвало

    5 0 Отговор
    да се види на видеото

    09:20 08.01.2026

  • 9 София

    13 0 Отговор
    Странен метод за разчистване на снега.

    09:21 08.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "този":

    Сигурно е конкурент на Вълка.

    09:23 08.01.2026

  • 11 ЯСНО!

    10 4 Отговор
    Водача е понечил да запали цигара,но е бил яко-,,снощен"...,след Ивановден и дъхът му на спирт е запалил кабината...

    09:24 08.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Лятото горяха и боклуджийски камиони.

    09:25 08.01.2026

  • 13 въпросче

    9 0 Отговор
    За къв дедов да ги очаквам тия подробности? Снегоринът просто ще си изгори и толкоз.Какво тук значи някаква си личност?!

    Коментиран от #16

    09:27 08.01.2026

  • 14 сигурно е от нафтата

    4 0 Отговор
    слагат примеси и прегрява моторът . то не си знаят километрите . снегът не подържа горенето . един 5 кг пожарогасител ще го огаси за 10 минути . то е добре подобна техника като има и пожарна кола да обикаля там . за да може да гаси . да не се опече шофьора . къде ли са били пожарникарите . те всеки ден гасят по 200 пожара . не смогват . изгоря ни снегорина . сега снегът ще затрупа улиците . то новите пожарни с едно гребло отпред и стават снегорини . могат да почистват улиците .

    Коментиран от #18

    09:29 08.01.2026

  • 15 извинявай че та прекъсвам

    2 0 Отговор
    И кво значи?

    09:33 08.01.2026

  • 16 Ми нИдей чака?!

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "въпросче":

    Ние пък ще чакаме ,,подробности"...!
    Например каква е съдбата на водача на снегорина...?!

    09:43 08.01.2026

  • 17 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Така чистим снега в България, не го ринем, а го топим

    09:46 08.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 този

    4 0 Отговор
    не рине а минава и разтапя снега

    09:50 08.01.2026

  • 20 Така е в днешно време

    12 0 Отговор
    вместо да се втурнат да гасят всеки вади телефона да снима и да праща снимки.
    И като бият някой пак така всеки гледа да снима.

    Коментиран от #23

    09:50 08.01.2026

  • 21 Орела

    3 0 Отговор
    Драма, шок, бомба, гръм...
    Голяма работа. Важно е да няма пострадали

    09:51 08.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бръм бръм

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Така е в днешно време":

    Но пък знаят да програмират апликации, да чатят с Чат ДжиБиТи, да се снимат как рипат у кухнята за тик-тока и да вдигат 2 кг гирички във фитнеса, преди да отидат в Кауфланд, да си купят салата от глухарче, оная храна за папагали, чия ли беше, киноа ли беше, както и задължителното соево млекце. Ти да еидиш!

    Коментиран от #24

    09:58 08.01.2026

  • 24 Гризли

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бръм бръм":

    Не забравяй, че "мъжете" вече знаят как да си връзват кукуругу, кокчета и правят кола маска на краката.

    10:01 08.01.2026

  • 25 Абе,

    3 1 Отговор
    да не ударен от укристански дрон ?!

    10:13 08.01.2026

  • 26 Таман няма

    0 0 Отговор
    Да замръзне!

    10:24 08.01.2026

  • 27 Пловдив

    0 0 Отговор
    Какво е това сняг?…

    10:28 08.01.2026

