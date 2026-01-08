Снегорин гори край Волуяк ВИДЕО

Снегорин гори на пътя край Волуяк. За това алармираха свидетели във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.
Инцидентът е станал в сутрешните часове на деня, уточни бТВ.
Все още не са ясни детайли около него, очаквайте подробности.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Никой
09:10 08.01.2026
3 Ауу
09:12 08.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 този
Коментиран от #10
09:13 08.01.2026
6 БОЙКО БОРИСОВ
ТАКА НАЙ БЪРЗО СЕ ТОПЯТ СНЕГОВЕТЕ И ЛЕДОВЕТЕ И СЕ ВЪРВИ НАПРЕД
ТАКА НАПРАВИХ И С ДЪРЖАВАТА,
АМА ВИЙ СТЕ НЕБЛАГОДАРНИ И НЕ РАЗБИРАТЕ 😡
09:13 08.01.2026
7 БАЦЕ ЕООД
09:14 08.01.2026
8 Какво би трябвало
09:20 08.01.2026
9 София
09:21 08.01.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #5 от "този":Сигурно е конкурент на Вълка.
09:23 08.01.2026
11 ЯСНО!
09:24 08.01.2026
12 Последния Софиянец
09:25 08.01.2026
13 въпросче
Коментиран от #16
09:27 08.01.2026
14 сигурно е от нафтата
Коментиран от #18
09:29 08.01.2026
15 извинявай че та прекъсвам
09:33 08.01.2026
16 Ми нИдей чака?!
До коментар #13 от "въпросче":Ние пък ще чакаме ,,подробности"...!
Например каква е съдбата на водача на снегорина...?!
09:43 08.01.2026
17 ООрана държава
09:46 08.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 този
09:50 08.01.2026
20 Така е в днешно време
И като бият някой пак така всеки гледа да снима.
Коментиран от #23
09:50 08.01.2026
21 Орела
Голяма работа. Важно е да няма пострадали
09:51 08.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бръм бръм
До коментар #20 от "Така е в днешно време":Но пък знаят да програмират апликации, да чатят с Чат ДжиБиТи, да се снимат как рипат у кухнята за тик-тока и да вдигат 2 кг гирички във фитнеса, преди да отидат в Кауфланд, да си купят салата от глухарче, оная храна за папагали, чия ли беше, киноа ли беше, както и задължителното соево млекце. Ти да еидиш!
Коментиран от #24
09:58 08.01.2026
24 Гризли
До коментар #23 от "Бръм бръм":Не забравяй, че "мъжете" вече знаят как да си връзват кукуругу, кокчета и правят кола маска на краката.
10:01 08.01.2026
25 Абе,
10:13 08.01.2026
26 Таман няма
10:24 08.01.2026
27 Пловдив
10:28 08.01.2026