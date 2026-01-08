Новини
Приятели и близки се простиха с Бриджит Бардо

8 Януари, 2026 09:14

Актрисата почина на 91-годишна възраст от рак

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прощалната церемония с актрисата Бриджит Бардо се проведе в църквата „Нотр Дам дьо л'Асомпсион“ в Сен Тропе, съобщава Ройтерс.

На нея присъстваха членове на семейството на актрисата, приятели и представители на фондация „Бардо“ за хуманно отношение към животните. Там бяха и парламентарният лидер на „Национално обединение“ Марин льо Пен, певицата Мирей Матийо и канадският еколог Пол Уотсън.

Смъртта на Бриджит Бардо беше обявена на 28 декември. Актрисата почина на 91-годишна възраст от рак. Малко преди смъртта си тя се е лекувала в болница. Бардо е била оперирана и впоследствие е продължила възстановяването си в дома си в Сен Тропе.

Слухове за смъртта на Бардо се появиха през октомври, но актрисата тогава ги отрече, наричайки човека, разпространил фалшивата новина, „идиот“.


  • 1 Обикновен родител

    1 2 Отговор
    Никой зарязал детето си не заслужава уважение, колкото и да е известен.

    Коментиран от #2

    09:27 08.01.2026

  • 2 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обикновен родител":

    Горката Тиква от Банкя !!! А толкова иска да го "уважават" .....Лелки ГЕРБ ронят сълзи за несретничето от Барселона ....Мис Гащи е на социални помощи !!!

    09:41 08.01.2026

  • 3 тези наред ли са

    0 0 Отговор
    че тя не почина ли миналата година защо чак сега са се сетили?

    10:48 08.01.2026