Приятели и близки се простиха с Бриджит Бардо

Прощалната церемония с актрисата Бриджит Бардо се проведе в църквата „Нотр Дам дьо л'Асомпсион“ в Сен Тропе, съобщава Ройтерс.

На нея присъстваха членове на семейството на актрисата, приятели и представители на фондация „Бардо“ за хуманно отношение към животните. Там бяха и парламентарният лидер на „Национално обединение“ Марин льо Пен, певицата Мирей Матийо и канадският еколог Пол Уотсън.

Снимка: БГНЕС

Смъртта на Бриджит Бардо беше обявена на 28 декември. Актрисата почина на 91-годишна възраст от рак. Малко преди смъртта си тя се е лекувала в болница. Бардо е била оперирана и впоследствие е продължила възстановяването си в дома си в Сен Тропе.

Слухове за смъртта на Бардо се появиха през октомври, но актрисата тогава ги отрече, наричайки човека, разпространил фалшивата новина, „идиот“.