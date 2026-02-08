Снежната луна в Лъв ще разтърси тези 4 зодии през февруари 2026

Февруари 2026 пристига със силна, шумна и сърцеразтваряща енергия. На 1 февруари, точно в 17:08 ч. (EST), небето се озари от Снежната пълна луна в знак Лъв - пълнолуние, което не търпи тишина, потиснати чувства или живот „на половин оборот“.

Пълнолунията винаги са моменти на кулминация - те осветяват всичко, което дълго сме отлагали, премълчавали или търпели. А когато Луната е в Лъв, всичко преминава директно през сърцето. Няма място за фалш, дребни компромиси или любов „на режим пестене“.

Какво символизира Снежната луна?

Февруарската пълна луна е известна като Снежна луна - време, в което природата ни напомня за недостига, глада и оцеляването. Лъвът, от своя страна, е знакът с най-голям апетит за любов, внимание и признание. Срещата между двете носи ключов въпрос: къде в живота си сме приели недостига за норма - вместо да си позволим изобилие?

Слънцето по това време е във Водолей - знакът на свободата, автентичността и смелото различие. Това пълнолуние ни кани да спрем да се смаляваме, за да „вписваме“ себе си, и да открием нови, по-честни начини да бъдем пълни - емоционално, любовно и човешки.

Кои зодии ще усетят пълнолунието най-силно?

Според астролога Лиза Стардъст, това пълнолуние активира смела романтична енергия и желание да преследваме това, което наистина искаме - без страх и без оправдания.

Какво да си вземем от това пълнолуние?

Снежната луна в Лъв ни напомня, че любовта не е ресурс, за който трябва да се борим, нито сцена, на която да се доказваме. Тя е вътрешен ритъм - и когато го следваме, светът започва да откликва.

Следващото пълнолуние през 2026 г. - Червеевата луна и лунното затъмнение в Дева – ни очаква на 3 март. Но дотогава… позволете си да светите.

ЛЪВ (23 юли – 22 август)

За Лъвовете това е лично пълнолуние. Харизмата ви е на макс, но и уязвимостта също.

Сега е моментът да внимавате кого допускате близо до себе си. Големите его-та и емоционално нечувствителните хора могат да разклатят увереността ви. Слушайте тялото си – ако нещо ви изтощава, това е знак.

Добрата новина? Това пълнолуние ви дава шанс за емоционален рестарт и завръщане към автентичната ви същност.

ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)

Везните ще търсят връзки със смисъл, не просто присъствие.

Това е период, в който по-лесно ще се разделите с хора, които не ви вдъхновяват. Помислете какво наистина искате от партньор – и не бъркайте знаците на Вселената с илюзии. Интуицията ви е силна, но имате нужда и от трезва преценка.

СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)

Скорпионите стават още по-безкомпромисни към повърхностното.

Ако някой иска да влезе в живота ви сега, трябва да е готов за дълбочина, честност и истински разговори. Това пълнолуние ви учи да слушате повече, вместо да реагирате веднага. Балансът между интензитет и присъствие е ключов.

ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)

За Водолеите това пълнолуние активира темата за близостта и уязвимостта.

Възможно е да пробиете емоционални бариери – чрез грижа, подкрепа и малки, но значими жестове. Внимавайте с импулсивните реакции – енергията е силна, но изисква заземяване и благодарност.