Меркурий влиза в Риби: рационалната логика отстъпва място на интуицията

В ранните часове на 7 февруари Меркурий навлиза в знака на Рибите – символ на интуицията, въображението и фините енергии. Този транзит е необичаен с продължителността си и ще остане активен до 15 април, заради ретроградното движение на планетата в периода от 26 февруари до 21 март, пише marica.bg.

Меркурий управлява мисленето, комуникацията, информацията и контактите между хората. В Риби обаче той действа по различен начин – рационалната логика отстъпва място на интуитивното усещане. Думите често не са достатъчни, а посланията се предават чрез емоции, символи и образи. Общуването става по-фино, асоциативно и често „между редовете“, като вдъхновението идва неочаквано и спонтанно.

Енергията на Рибите ни насочва към отдръпване от външния шум, забавяне на темпото и обръщане навътре. Това е период, подходящ за съзерцание, творчество, духовна работа и преоценка на приоритетите. Дългият престой на Меркурий в този знак дава шанс да преосмислим текущите си ангажименти, да коригираме посоката си и да се освободим от остарели мисловни модели.

По време на ретроградната фаза е добре да се действа с повишено внимание. Възможни са недоразумения, забавяния и грешки в комуникацията. За сметка на това периодът е изключително благоприятен за вътрешен анализ, редактиране на стари проекти, връщане към незавършени идеи и работа с подсъзнанието.

Положителният потенциал на транзита се проявява силно в изкуството, терапевтичните и духовните практики, както и във всички дейности, изискващи емпатия, въображение и вдъхновение. Подходящо време е за прошка, емоционално сближаване и създаване на по-дълбока хармония в отношенията.

От предизвикателна гледна точка Меркурий в Риби може да донесе илюзии, подвеждаща информация или склонност към манипулации. Затова е препоръчително фактите да се проверяват внимателно, конфликтите да се избягват, а важните решения да се отлагат или обмислят допълнително.

Най-силно подкрепени от този транзит са водните и земните знаци – Риби, Рак, Скорпион, Телец и Козирог. За тях периодът може да донесе напредък, по-добро разбирателство и успешно реализиране на важни задачи.

Овен и Водолей ще усетят по-спокоен ритъм и възможност да хармонизират плановете си.

За Лъв и Везни са възможни комуникационни предизвикателства – добре е да се избягват прибързани изводи.

По-сложен може да бъде периодът за Близнаци, Дева и Стрелец, при които са вероятни забавяния, напрежение във взаимоотношенията и нужда от повече търпение. Препоръчително е да се разчита на познати дейности и да не се стартират нови начинания.

Този транзит ни приканва да се вслушаме в интуицията си, да дадем пространство на вътрешния си свят и да използваме времето осъзнато – за яснота, творчество и духовно свързване.