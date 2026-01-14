Новолунието в Козирог на 18 януари 2026 г. носи късмет на 3 зодии

Новолунието в Козирог на 18 януари 2026 г. въвежда нова, по-щастлива фаза за трите зодиакални знака – сякаш цялата вселена се е заговорила да им даде конкретна възможност за напредък, пише actualno.com. Работата, любовта и финансите навлизат в период, в който упоритата работа най-накрая започва да се отплаща, а сериозните решения носят повече ползи, отколкото рискове. Ако принадлежите към тези три знака, това е моментът, в който вашето „някой ден“ може да се превърне в много осезаемо „сега“.

Когато Новолунието се съчетае с упоритостта на Козирог, вселената обикновено възнаграждава онези, които са готови да поемат отговорност за живота си. Такъв момент настъпва на 18 януари 2026 г., когато Новолунието настъпва на 28°44' Козирог, в 20:52 ч. Слънцето, Луната, Меркурий и Марс са заедно в Козирог, докато Венера и Плутон са в ранните етапи на Водолей.

Юпитер се намира в Рак, Уран е в Телец, а Сатурн и Нептун наближават края на Риби. Картината в небето говори за ново начало, което може да донесе конкретни развития в работата, любовта и финансите – особено за трите знака, които навлизат в своята по-щастлива фаза.

Това новолуние е подчертано от опозицията си с Юпитер в Рак, повдигайки въпроса за баланса между амбицията и личния живот, работата и емоционалната сигурност. В същото време, хармоничните аспекти към Уран в Телец и към Сатурн и Нептун в Риби показват, че промените, които сега започват, могат да бъдат дълбоки, но и стабилни, с усещане, че някой или нещо „отгоре“ ви подкрепя.

На заден план работи и оста на Лунните възли по линията Риби-Дева, която ни учи да се освободим от прекомерния контрол и да търсим смисъл, а не само съвършенство. Всичко това създава атмосфера, в която упоритият труд най-накрая може да се отплати, вратите се отварят по-лесно и някои хора остават с впечатлението, че „късметът им се обръща“.

Тази енергия е особено силна за три зодиакални знака. За тях са засегнати ключови области от живота: работа и кариера, любов и семейни отношения, финанси и дългосрочни планове.

Телец

Телецът навлиза в период, в който хоризонтът се разширява както буквално, така и символично. Новолунието в Козирог активира областта, свързана със светогледа, пътуванията, ученето, правните и чуждестранните теми. Тригонът между Козирог и Телец дава силно усещане, че това, което започвате сега, има смисъл и основа, а Уран във вашия знак допълнително подчертава необходимостта да живеете малко по-свободно, но стабилно.

В света на бизнеса това може да се прояви като възможност за работа в международен план, онлайн, с клиенти от друг произход или за допълнително обучение, за да разширите сферата си на работа. Възможни са преговори относно договори, обучения, лицензи, проекти, които изискват повече експертиза и по-сериозен подход. Важното е всичко, което започнете сега, да има потенциал да подобри финансовата ви картина с течение на времето, защото Козирогът обича конкретните резултати.

В любовта тази енергия често носи желание за по-дълбока и по-смислена връзка. Някои Телци могат да срещнат някой от различен произход, култура или чрез пътувания и обучение. За тези, които вече са във връзка, разговорите за бъдещето (къде искаме да живеем, как си представяме съвместния си живот, какво е наистина важно за нас) придобиват по-сериозен тон, но не е задължително да бъдат трудни. Напротив, може да почувствате, че най-накрая се движите в една и съща посока.

Във финансово отношение, Юпитер в Рак подчертава важността на комуникацията, споразуменията и кратките пътувания. Един разговор, имейл или идея, изразена в подходящия момент, може да отвори вратата към работа, сътрудничество или хонорар, който по-късно се превръща в стабилен източник на доходи. Това е подходящ момент да помислите как да направите знанията и опита си по-видими: писане, лекции, семинари, онлайн съдържание.

Сатурн и Нептун в Риби ви подкрепят чрез хора – приятели, общности, мрежи. Може да получите покана да се присъедините към екип, асоциация или проект, който съчетава практичното и вдъхновяващото. Чувството за „щастлива фаза“ в Телец обикновено се разпознава по факта, че все още сте здраво стъпили на земята, но вече не стоите неподвижно. В момента е началото на период, в който разумната смелост носи дългосрочни ползи.

Козирог

За Козирозите това Новолуние е един вид лично „нулиране“. Концентрацията на планети в Козирог ви поставя в центъра на събитията. Енергийно се усеща като момент, в който ясно виждате какво вече не искате и къде сте готови да поставите границата. Това може да е решение да промените начина си на работа, да разпределите времето си по различен начин или да спрете да носите чужди тежести.

В работната сфера този период може да донесе нова отговорност, нова функция, важен проект или вътрешно решение да се придвижите по-смело към цел, която отлагате от дълго време. Козирогът не търси мигновени решения, но това новолуние отваря вратата към ситуации, в които някой признава вашия труд, опит и сериозност. Може да се появи предложение, което изисква по-смела стъпка, но в дългосрочен план укрепва позицията и финансовата ви сигурност.

В любовта и близките взаимоотношения, опозицията с Юпитер в Рак набляга на партньорствата. Взаимоотношенията „насаме“ се превръщат в тема: може да има честен разговор с партньор, споразумение за съвместен живот, разпределение на отговорностите или вземане на решения за бъдещето на връзката. Ако връзката е стабилна, Новолунието може да бележи навлизането в по-сериозна фаза – съвместен проект, съвместен дом, брак. Ако връзката е била в спазъм дълго време, сега става ясно какво вече не работи и че не сте готови да продължите.

На финансов фронт, Козирогът получава възможност да структурира ресурсите си. Възможно е да се появи идея как по-добре да монетизира знания, опит или години упорит труд. Някои от вас ще започнат да планират спестявания, инвестиции или различно разпределение на приходите и разходите.

Сатурн и Нептун в благоприятна връзка изискват мъдър и емпатичен начин на общуване: по-лесно ще намерите думи, които са верни, но не нараняват. Уран в Телец отваря пространство за повече радост, креативност, деца или хобита в живота ви. Това не е внезапна промяна, а бавна, но много реална промяна във фокуса: по-малко „трябва“, повече „искам и избирам“. Именно в тази промяна се крие вашата „щастлива фаза“.

Риби

Рибите са в процес на дълбока промяна през последните години и това Новолуние подчертава частта от хороскопа, която говори за приятели, групи, защитници и бъдещи планове. Енергията на Козирог във вашия единадесети дом помага това, за което сте мечтали, да започне да придобива по-конкретни очертания чрез хора и проекти.

В сферата на работата това е време, когато е по-вероятно да се появят предложения за сътрудничество, работа в екип и участие в проекти, включващи множество хора. Може да получите покана да работите за по-широка общност, аудитория или група, онлайн или лично. Някои Риби ще се окажат в ролята на ментор, ръководител на група или човек, който обединява хората около дадена идея. Мрежа от контакти може да играе ключова роля сега – някой ви препоръчва, свързва ви с правилния човек или отваря врати там, където вие сами не бихте могли да ги отворите.

В любовта, Юпитер в Рак активира полето на радостта, децата, любовта и творчеството. За много Риби това означава по-светъл период, в който спонтанните срещи, флиртът, общуването и ситуациите, в които се чувствате видени и приети, идват по-лесно. Съществуващите връзки могат да придобият повече игра и нежност, а някои връзки от приятелския кръг могат да се превърнат в нещо повече. Акцентът е върху радостта и искреното изразяване - ако постоянно играете роли в една връзка, този период вече не подкрепя това.

Финансовите промени за Рибите често идват косвено, чрез хора и проекти. Може да се открият възможности за работа на непълен работен ден, съвместни проекти, групово финансиране, обществена или обществена работа. Влиянието на Козирога тук изисква да сте много ясни относно условията: какво правите, колко струва, как се разпределят отговорността и приходите. Именно чрез тази яснота финансовата картина може да стане по-стабилна, макар и може би не веднага впечатляваща.

Сатурн и Нептун във вашия знак подчертават зрялостта и нуждата от граници. Вече не приемате ролята на „спасител“ или някой, който държи всичко заедно, но се разпада на заден план. Северният възел в Риби допълнително засилва усещането, че сте във важен момент от житейското си пътуване.

Новолунието в Козирог ви помага да изберете в кого и къде искате да инвестирате енергията си през следващите месеци. Когато се появи правилният кръг от хора, чувството за подкрепа, смисъл и „щастлива фаза“ е почти невъзможно да се пропусне.