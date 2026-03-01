Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пари Сен Жермен измъкна трудна победа над Льо Авър като гост

1 Март, 2026 09:12 428 0

  • лига 1-
  • пари сен жермен-
  • льо авър-
  • брадли баркола

Единственото попадение отбеляза Брадли Баркола

Пари Сен Жермен измъкна трудна победа над Льо Авър като гост - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В напрегнат сблъсък от 24-ия кръг на Лига 1, Пари Сен Жермен успя да се наложи с минималното 1:0 над коравия тим на Льо Авър на техния стадион.

Единственото попадение в срещата падна в 37-ата минута, когато младият талант Брадли Баркола се разписа след прецизно подаване от Кангин Лий, с което донесе ценните три точки на парижани.

Драмата не липсваше и през второто полувреме. В 79-ата минута столичани получиха възможност да удвоят аванса си от бялата точка, но Дезире Дуе не успя да преодолее вратаря на домакините и пропусна дузпата, оставяйки интригата жива до последния съдийски сигнал.

Така ПСЖ затвърди лидерската си позиция във временното класиране, събирайки 57 точки – с четири повече от преследвача Ланс. Льо Авър, от своя страна, остава на 13-о място с актив от 26 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
