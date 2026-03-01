Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гол на Хулиан Алварес в добавеното време донесе ценна победа на Атлетико Мадрид срещу Реал Овиедо

Гол на Хулиан Алварес в добавеното време донесе ценна победа на Атлетико Мадрид срещу Реал Овиедо

1 Март, 2026 08:49

"Дюшекчиите" продължават да бъдат на трето място в класирането

Гол на Хулиан Алварес в добавеното време донесе ценна победа на Атлетико Мадрид срещу Реал Овиедо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид успя да измъкне трите точки в последните секунди при гостуването си на Реал Овиедо. В среща от 26-ия кръг на Ла Лига, "дюшекчиите" се наложиха с минималното 1:0, благодарение на решителния гол на Хулиан Алварес в 95-ата минута.

Въпреки че гостите от Мадрид демонстрираха неубедителна игра през по-голямата част от мача и рядко застрашаваха вратата на съперника, съдбата се усмихна на тима на Диего Симеоне в самия край. Единственият точен удар на Атлетико се оказа фатален за домакините – Алварес се възползва от разбъркване в наказателното поле и хладнокръвно прати топката в мрежата. Реал Овиедо, от своя страна, показа борбен дух и създаде пет опасни положения, но словенският страж Ян Облак бе непробиваем и спаси всичко, което се изпречи на пътя му.

С този успех Атлетико Мадрид затвърди третата си позиция в класирането на испанската Ла Лига, събирайки 51 точки. За Овиедо обаче ситуацията остава критична – тимът продължава да заема последното 20-о място с едва 17 точки и все по-ясно се очертава като един от основните кандидати за изпадане.


