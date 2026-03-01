Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Масуд Пезешкиан поема временно управлението на Иран

Масуд Пезешкиан поема временно управлението на Иран

1 Март, 2026 09:20 2 068 46

  • масуд пезешкиан-
  • иран-
  • али хаменей

Агенцията не уточнява колко дълго ще продължи този период

Масуд Пезешкиан поема временно управлението на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан, ръководител на съдебната система и член на Съвета за пазители на Конституцията, ще ръководи временно страната след смъртта на върховния лидер Али Хаменей, според иранската информационна агенция IRNA.

„Те ще ръководят Иран през преходния период след смъртта на върховния лидер“, се казва в доклада.

Агенцията не уточнява колко дълго ще продължи този период или какви конкретни правомощия ще бъдат предоставени на тези лица. Иран нанесе удари по американска военна база, разположена близо до летището в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията това е вторият път, когато базата е атакувана през последните няколко часа. Ирак обявява тридневен траур след смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей - информационна агенция INA


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А на бас

    17 8 Отговор
    Поне едно корито, ще иде на дъното!

    Коментиран от #37

    09:24 01.03.2026

  • 2 Следващия

    6 13 Отговор
    моля

    Коментиран от #16, #19

    09:24 01.03.2026

  • 3 си дзън

    7 10 Отговор
    Този пост е смъртоносен...

    09:24 01.03.2026

  • 4 Зеленото

    9 11 Отговор
    И аз съм така- временно, ама времето ми изтича..

    09:25 01.03.2026

  • 5 абе шекелки

    17 5 Отговор
    кво стаа тука бе? Иран не се сдава!

    09:26 01.03.2026

  • 6 Този бункер има ли си?

    7 6 Отговор
    Хич да не влиза в него!

    09:26 01.03.2026

  • 7 Българин

    14 7 Отговор
    Нищо не постигнаха ционистите. Сега иранците просто ще сложат нов аятолах.

    Коментиран от #11, #35

    09:30 01.03.2026

  • 8 Бай Али

    6 3 Отговор
    Те и миналото лято ме убиха мухахахааааааааааааа

    09:31 01.03.2026

  • 9 Димо

    6 11 Отговор
    Путлер ще говори днес от 13 часа. Само да му изчистят първо памперса и да си оправи заекването.

    09:33 01.03.2026

  • 10 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    17 6 Отговор
    Стягайте коланите, жълтопаважи тролещи за шекели. Утре нафтата ще е по десет левро литъра и автоматично получавате още 200% свежа еврорайх инфлация! Добре е в клуба на клошарите, чудесно е!

    09:33 01.03.2026

  • 11 Хроникьор

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Аятолаха беше договорен с Господаря на света - Путин в Аляска. Давайки Аятолаха, евреите обещаха на Путин да вземе един бахур.

    09:34 01.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мимч

    11 3 Отговор
    Ще управляваш,ама вземи мерки и се укрий в някой бункер,а не като аятолаха да го оставихте незащитен и укрит,а уж казвахте,че бил изведен в кризисен щаб и командвал.Кого заблудихте,вас си..Пример вземете от зеления гущер,как под земята се крие на 100 метра....

    09:35 01.03.2026

  • 14 УСА боклук

    10 3 Отговор
    Ние с евреите сме пирати, разбойници и айдуци. Не съм чул никой по бг медиите да ни каже това.
    ЗАЩО?

    Коментиран от #20, #43

    09:35 01.03.2026

  • 15 СССРБарета

    13 2 Отговор
    Представете си Ирак обявява траур за смъртта на иранския върховен водач! Лай... Но.. воза в арабско море е почнал да бяга!

    09:35 01.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    4 3 Отговор
    Стягайте коланите, жълтопаважи тролещи за шекели. Утре нафтата ще е по десет левро литъра и автоматично получавате още 200% свежа еврорайх инфлация! Добре е в клуба на клошарите, чудесно е!

    09:37 01.03.2026

  • 19 Мурка

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Следващия":

    ЗА КУЛИТЕ БЛИЗНАЦИ ЛИ ДУМАШ

    09:37 01.03.2026

  • 20 Това е твоята голяма тайна

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "УСА боклук":

    Само ти си я знаеш.

    09:37 01.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1234425

    0 2 Отговор
    Ща ма тиреше бе!??

    09:38 01.03.2026

  • 23 Ташаков

    6 5 Отговор
    Копеи пак напълнихте гащите

    Коментиран от #40, #46

    09:38 01.03.2026

  • 24 СССРБарета

    7 5 Отговор
    Ционистите и краварника толкова могат! Удариха девическо училище и убиха върховния лидер и сега се надяват че като хакнат приложенията в Иран и ще излъжат хората! Няма баце! Сега ираниците изкарват ракети от складовете трупани последните 30 години! Над 30 000 ракети и над 120 000 дрона!

    Коментиран от #30

    09:38 01.03.2026

  • 25 Колко е часът?

    6 6 Отговор
    Пезешкиан жив ли е още? Часовникът тиктака.

    09:38 01.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Курти

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "СССРБарета":

    Марш обратно в бункера

    09:41 01.03.2026

  • 31 СССРБарета

    6 5 Отговор
    Всички американски бази са ударени, всички летища на Дубай, Бахрейн, Кувейт които изсипаха стотици милиарди за американска противовъздушна отбрана за поразени от дронове от "ЗРЪНЧО"

    09:42 01.03.2026

  • 32 Хаманей

    0 3 Отговор
    До утре!

    09:42 01.03.2026

  • 33 Пич

    5 2 Отговор
    Краварите и евреите са в голям сърах! Започнаха да се пазарят Иран да не ги удри, че щели да отговорят ядрено!!! Представяте ли си какво фиаско на САЩ и Израел- явно Иран ги попилява конвенционално!!!

    09:43 01.03.2026

  • 34 Тримата наследници

    0 3 Отговор
    прехвърлиха картофа на Масуд!

    09:44 01.03.2026

  • 35 Ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Така си мислиш ,ако въобще имаш такъв процес-което ме съмнява.

    09:44 01.03.2026

  • 36 Бенито Нетаняху и Адолф тръмпстийн

    2 1 Отговор
    Новата фашистко нацистка чума

    09:45 01.03.2026

  • 37 Оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "А на бас":

    В съседната статия един русофил Радостно написа че "Джералд Форд" далдисал,ти си мислиш че сме тотално заключени,хал хабер си нямаме от нещата и искаш да изкараш Некой лев от Басове?Верно че сте озверели от глад,ама имайте малко търпение щото дядо Иван е обещал като дойде,да сложи една Цистерна Борш на Мегдана,та да се натъпчете до Насита:)

    Коментиран от #45

    09:46 01.03.2026

  • 38 Фицо

    0 2 Отговор
    Сега за кой да викаме?

    09:47 01.03.2026

  • 39 Българин

    1 1 Отговор
    По-скоро мен ме съмнява, че имаш такъв процес.

    09:47 01.03.2026

  • 40 Ходжа Копейкин

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ташаков":

    Утре ще рецитирам Корана ,пред баш кадън ефенди Митрофанова. Тя ще бъде в специалната шатра ,където ще прави сюнет.Моля ви се ,драги копейки не се блъскайте ,търпение . Ще ви се направи сюнета.

    09:48 01.03.2026

  • 41 Трябва

    0 2 Отговор
    жена да поеме управлението!

    09:49 01.03.2026

  • 42 Предишния президент

    0 2 Отговор
    руснаците го отрепаха на връщане от Азърбайджан!

    09:50 01.03.2026

  • 43 Така Така

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "УСА боклук":

    Защото и България е с айдуците нали и нея айдуци я управляват :))))

    09:51 01.03.2026

  • 44 Шокирано шекелче

    1 0 Отговор
    Ма как бе?! Иран нали падна?! Татко Cатаняху, какво става?!

    09:52 01.03.2026

  • 45 Оная с магарицата

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Оня с коня":

    Хахахах! И троловете на Озимпека му вързахте, че чак го цитираш.

    09:54 01.03.2026

  • 46 Така Така

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ташаков":

    Ние копеите не пълним гащи бе уртумурдуг атлантиците и ционистите сте мека мара

    09:55 01.03.2026