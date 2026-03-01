Масуд Пезешкиан поема временно управлението на Иран

Иранският президент Масуд Пезешкиан, ръководител на съдебната система и член на Съвета за пазители на Конституцията, ще ръководи временно страната след смъртта на върховния лидер Али Хаменей, според иранската информационна агенция IRNA.

„Те ще ръководят Иран през преходния период след смъртта на върховния лидер“, се казва в доклада.

Агенцията не уточнява колко дълго ще продължи този период или какви конкретни правомощия ще бъдат предоставени на тези лица. Иран нанесе удари по американска военна база, разположена близо до летището в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията това е вторият път, когато базата е атакувана през последните няколко часа. Ирак обявява тридневен траур след смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей - информационна агенция INA