Масуд Пезешкиан поема временно управлението на Иран

Иранският президент Масуд Пезешкиан, ръководител на съдебната система и член на Съвета за пазители на Конституцията, ще ръководи временно страната след смъртта на върховния лидер Али Хаменей, според иранската информационна агенция IRNA.
„Те ще ръководят Иран през преходния период след смъртта на върховния лидер“, се казва в доклада.
Агенцията не уточнява колко дълго ще продължи този период или какви конкретни правомощия ще бъдат предоставени на тези лица. Иран нанесе удари по американска военна база, разположена близо до летището в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан, съобщи информационната агенция Fars.
Според агенцията това е вторият път, когато базата е атакувана през последните няколко часа. Ирак обявява тридневен траур след смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей - информационна агенция INA
1 А на бас
Коментиран от #37
09:24 01.03.2026
2 Следващия
Коментиран от #16, #19
09:24 01.03.2026
3 си дзън
09:24 01.03.2026
4 Зеленото
09:25 01.03.2026
5 абе шекелки
09:26 01.03.2026
6 Този бункер има ли си?
09:26 01.03.2026
7 Българин
Коментиран от #11, #35
09:30 01.03.2026
8 Бай Али
09:31 01.03.2026
9 Димо
09:33 01.03.2026
10 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
09:33 01.03.2026
11 Хроникьор
До коментар #7 от "Българин":Аятолаха беше договорен с Господаря на света - Путин в Аляска. Давайки Аятолаха, евреите обещаха на Путин да вземе един бахур.
09:34 01.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мимч
09:35 01.03.2026
14 УСА боклук
ЗАЩО?
Коментиран от #20, #43
09:35 01.03.2026
15 СССРБарета
09:35 01.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
09:37 01.03.2026
19 Мурка
До коментар #2 от "Следващия":ЗА КУЛИТЕ БЛИЗНАЦИ ЛИ ДУМАШ
09:37 01.03.2026
20 Това е твоята голяма тайна
До коментар #14 от "УСА боклук":Само ти си я знаеш.
09:37 01.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 1234425
09:38 01.03.2026
23 Ташаков
Коментиран от #40, #46
09:38 01.03.2026
24 СССРБарета
Коментиран от #30
09:38 01.03.2026
25 Колко е часът?
09:38 01.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Курти
До коментар #24 от "СССРБарета":Марш обратно в бункера
09:41 01.03.2026
31 СССРБарета
09:42 01.03.2026
32 Хаманей
09:42 01.03.2026
33 Пич
09:43 01.03.2026
34 Тримата наследници
09:44 01.03.2026
35 Ционист
До коментар #7 от "Българин":Така си мислиш ,ако въобще имаш такъв процес-което ме съмнява.
09:44 01.03.2026
36 Бенито Нетаняху и Адолф тръмпстийн
09:45 01.03.2026
37 Оня с коня
До коментар #1 от "А на бас":В съседната статия един русофил Радостно написа че "Джералд Форд" далдисал,ти си мислиш че сме тотално заключени,хал хабер си нямаме от нещата и искаш да изкараш Некой лев от Басове?Верно че сте озверели от глад,ама имайте малко търпение щото дядо Иван е обещал като дойде,да сложи една Цистерна Борш на Мегдана,та да се натъпчете до Насита:)
Коментиран от #45
09:46 01.03.2026
38 Фицо
09:47 01.03.2026
39 Българин
09:47 01.03.2026
40 Ходжа Копейкин
До коментар #23 от "Ташаков":Утре ще рецитирам Корана ,пред баш кадън ефенди Митрофанова. Тя ще бъде в специалната шатра ,където ще прави сюнет.Моля ви се ,драги копейки не се блъскайте ,търпение . Ще ви се направи сюнета.
09:48 01.03.2026
41 Трябва
09:49 01.03.2026
42 Предишния президент
09:50 01.03.2026
43 Така Така
До коментар #14 от "УСА боклук":Защото и България е с айдуците нали и нея айдуци я управляват :))))
09:51 01.03.2026
44 Шокирано шекелче
09:52 01.03.2026
45 Оная с магарицата
До коментар #37 от "Оня с коня":Хахахах! И троловете на Озимпека му вързахте, че чак го цитираш.
09:54 01.03.2026
46 Така Така
До коментар #23 от "Ташаков":Ние копеите не пълним гащи бе уртумурдуг атлантиците и ционистите сте мека мара
09:55 01.03.2026