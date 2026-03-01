Новини
Али Лариджани: Целта на САЩ и Израел е Иран да се разпадне и да бъде разграбен

1 Март, 2026 09:00 2 577 79

  • иран-
  • израел-
  • али лариджани-
  • сащ

Последствията ще бъдат сурови, ако се предприемат нови действия, каза той

Али Лариджани: Целта на САЩ и Израел е Иран да се разпадне и да бъде разграбен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Целта на САЩ и Израел е Иран да се разпадне и да бъде разграбен, заяви днес най-висшият ирански представител по сигурността - секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от иранската държавна телевизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, а Техеран нанесе ответни удари, припомня Ройтерс.

"Последствията ще бъдат сурови, ако се предприемат нови действия", заяви Лариджани.

Той обяви, че днес ще бъде определен временен Върховен съвет за управление на Иран след кончината на Върховния лидер - аятолах Али Хаменей, при нападението на САЩ и Израел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Русенец

    50 10 Отговор
    Поправка:
    Да му се помогне да се разпадне и да бъде демократично разграбен.

    Коментиран от #4, #9

    09:01 01.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 44 Отговор
    попадна ми единия чехъл и част от брадата на АятоАЛЛах-малаха , от БРИКС , на мъничкото кремълско човече-пръв другар / оставям ги за поклонение пред джамията , до зимно кино Тракия! осигурил съм медицински екипи за по-чувствителните копеи!

    Коментиран от #23, #43, #54

    09:01 01.03.2026

  • 3 Браво

    35 6 Отговор
    Много точно казано

    09:03 01.03.2026

  • 4 САМО ПИТАМ ❓

    23 26 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":



    Защото сега Иран не е разграбен? Или поробен? Да се чуди човек защо толкова хора протестираха до кръв и до смърт, като са свободни и не разграбени. Нещо като Венецуела?

    "Крадецът вика: Дръжте крадеца!" ли е ситуацията?



    ?

    Коментиран от #8, #44

    09:04 01.03.2026

  • 5 Салавьов и той така вика

    15 13 Отговор
    Ще се разпаднем и ще ни разграбят.И реве.

    09:05 01.03.2026

  • 6 Мимч

    28 6 Отговор
    Абе,нямате ли бункери за укрития,а сте оставили аятолаха да го убият,след като знаете,че ще ви нападнат.Зеления без да му гърмят резиденцията се крие,като мишка в бункера вие какво направихте.Едно нищо по опазването му....

    09:06 01.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Грозната истина

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "САМО ПИТАМ ❓":

    Ти свободен ли си или 89 година не си бил роден

    09:07 01.03.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 28 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    който е със САЩ и запада-строи небостъргачи-виж Дубай и другите наоколо-който е против-строи бункери и народа мизерства! знаеш ли , че в НЕразграбена Куба заплатата е 20 долара?

    Коментиран от #36, #58

    09:08 01.03.2026

  • 10 таксиджия 🚖

    37 11 Отговор
    При нас вече се случи. Олигарсите(българските Аятоляси) продадоха България на зионистите 🇮🇱🇺🇲

    Крадат ни златото, минералните извори, затвориха ни АЕЦ, назначиха техни агенти за политици. Окупираха ни със армия. Спасение няма.

    Коментиран от #25

    09:08 01.03.2026

  • 11 Чалмите

    8 12 Отговор
    си отиват!

    Коментиран от #63

    09:09 01.03.2026

  • 12 ДЕЖА ВЮ

    27 4 Отговор
    КАКТО ВЪВЕДОХА "ДЕМОКРАЦИЯ" В ИРАК, ЛИБИЯ, АВГАНИСТАН....И И...

    09:09 01.03.2026

  • 13 Американците

    22 3 Отговор
    Се възползват навсякъде от предатели.Внимавайте в бг .ги има най много.

    09:10 01.03.2026

  • 14 си дзън

    5 24 Отговор
    Първо Иран ще се разпадне и ще бъде разграбен, после русията.

    09:10 01.03.2026

  • 15 Синоптик

    29 26 Отговор
    Режимът в Иран е ЧАО. Отива в небитието при крайцера Москва. До края на другата седмица всичко приключва за аятоласите.

    Коментиран от #22, #66

    09:11 01.03.2026

  • 16 Старият Софиянец

    26 25 Отговор
    Много лошо бият американците. Много лошо. Който е живял в София през 43-44-та знае. Тогава ядохме бой, не защото им обявихме война, а защото им обстреляхме бомбардировачите, които бомбардираха Хитлер.
    Радвам се, че сега сме на правилната страна - американската и сме защитени. Някои майцепродавци искаха пак да ни направят враг на САЩ. Продажници винаги е имало сред този народ и затова сме на тоя хал.

    09:12 01.03.2026

  • 17 2222

    7 20 Отговор
    Аятолаха и 10 висши генерали бяха убити, а убитите американски и израелски военни са НУЛА.
    Рухнаха митовете за Иран.

    Коментиран от #24

    09:12 01.03.2026

  • 18 Режимът на аятоласите приключи

    6 15 Отговор
    200 израелски изтребителя трупосват Иран.

    09:13 01.03.2026

  • 19 Нищо ново

    17 4 Отговор
    от световните терористи. Искат да постигнат същото през поркайнината с РФ.

    09:13 01.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    17 18 Отговор
    Копейките станаха защитници и на исляма (освен на рашизма и империализма). Падението им не може да е по-брутално.

    Коментиран от #26

    09:15 01.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Zaxaрова

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "2222":

    Скърбим за другарите!

    09:16 01.03.2026

  • 25 вбадо

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "таксиджия 🚖":

    чичо,гледай филма "шменти капели",който е забранен за излъчване по официалните телевизии,за да имаш обективна представа !

    09:16 01.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    14 5 Отговор
    В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро! Обичам чeрния кpаварски да ни e нaбит дълбoко!

    09:17 01.03.2026

  • 28 Е нема друарки и другари

    5 10 Отговор
    идва редът на фсб мижитурката.

    09:18 01.03.2026

  • 29 Факти

    4 14 Отговор
    Целта е да падне режима на радикалните чалмu, които от десетилетия бомбят Израел чрез своите проксита Хамас, Хизбула и Хусите. Досега не бяха предприемани директни действия в тази посока, защото не се знаеше как ще реагира народа и дали Иран няма да се радикализира още повече. Масовите протести, обаче, показаха ясно, че иранският народ също иска смяна на режима. Затова САЩ веднага задействаха плана за масирана атака. Това е голяма възможност, която трябва да бъде грабната. Видяхме как хората се радват на смъртта на Хаменей. С режимът е свършено. Иран няма шанс срещу САЩ и войната ще бъде кратка.

    Коментиран от #35, #51

    09:19 01.03.2026

  • 30 СССРБарета

    18 4 Отговор
    Всички загинали са вече заменени! Иран продължава организацията по своята отбрана и контраатака! И смешните жалки опити да накарат народа да се продаде къртят тъпомера!

    09:19 01.03.2026

  • 31 Кривоверен алкаш

    6 10 Отговор
    и какво да ви разграбят...камъните които имате в изобилие ли...спрете да спонсорирате терористи и стига с тези фанатични ислямистки закони...ясно се вижда че това иранско ръководство трябва да се махне незабавно,за благото на милиони...

    09:20 01.03.2026

  • 32 тенденция

    3 9 Отговор
    Асад
    Мадуро
    Аятолах Хаменей

    Путин

    ...

    09:20 01.03.2026

  • 33 Абе

    9 0 Отговор
    Много точно от / грозната истина /,че можеш да пътуваш като искаш да попадаш на места като в близкия изток какво,а като те крадат нашите 240 хрантутника не са ни крали ония 400 депутата преди 1989 г.-защото имаше и работници и се събираха на 5 год.

    09:21 01.03.2026

  • 34 Грета Тунберг

    12 2 Отговор
    Това беше целта и през 1991 за България но гражданите посрещнаха демокрацията с радост и купони в които най лъскавото нещо беше coca cola.

    Коментиран от #39

    09:21 01.03.2026

  • 35 Фарси

    2 11 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Не само Израел. Иран върши много поразии. По принцип имам слабост към тази страна и цивилизация, но не и към сегашния терористичен режим, който не само трепе собствения си народ, а активно изнася тероризъм. Дори в България удариха преди години и убиха български гражданин.

    09:22 01.03.2026

  • 36 Кубинките

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    са евтини

    09:23 01.03.2026

  • 37 Oня с коня

    5 5 Отговор
    Този е Пътник и това са вероятно последните му думи преди срещата с Аллаха

    09:23 01.03.2026

  • 38 СССРБарета

    9 2 Отговор
    Путин отдавна е продал Иран и Венецуела в замяна на Украйна, но краварника ще налапа големия в близкия изток! Там няма да му се получат нещата дори без никаква руска помощ! Ама соросоидите се тресат В екстаз и вече са се олигавили от щастие, но смъртта на Аятолаха нищо не променя! Вход е разработването на ядрена бомба!

    09:24 01.03.2026

  • 39 НРБ комунист-демократ

    10 1 Отговор

    До коментар #34 от "Грета Тунберг":

    При българската "демокрация" изборът беше сведен да избереш членове на БКП от партия А или членове на БКП и сътрудници на ДС от партии Б, В, Г, Д и така до ден днешен. Много бързо агентурата унищожи истинските демократи, които не бяха свързани с нея.

    Живеем в квазидемократично обество, в което можеш да псуваш властта, да имаш частна собственост, но нищо не можеш да промениш в управлението, корупцията или ако решат чиновниците ще ти вземат всичко, а съдът ще те довърши, ако решиш да си търсиш правата.

    Живемем в пост-комунистическо-бандистко по съветско-руски модел.

    09:25 01.03.2026

  • 40 Забелязал

    7 4 Отговор
    Миналата година копейките денонощно твъдяха, че Тръмп е миротворец.
    Путлер и той, нали?

    09:27 01.03.2026

  • 41 Ами същата цел

    9 2 Отговор
    Е и по отношение на Русия. Сатаните искат да я разпаднат и ограбят и нея. Какво "случайно съвпадение"? Венецуела си взеха по пижама. Гренландия? Канада, Куба...? За сега планове..
    С Русия проектът им по превземане започна още с Горбачов, Елцин и хазарската олигархия там. Но за тяхно съжаление на пътя им се изправи бившото КГБ. Иран също от много години е "желана хапка", понеже има огромно богатство на природни ресурси. Ама виждаш ли, "айтоласите не си дават доброволно ресурсите" и хайде с ракетите и бомбите..

    09:27 01.03.2026

  • 42 Путин

    6 2 Отговор
    Само да завършат ядрената бомба и нямайте никакво съмнение че ще я наврат на англосаксонците и ционистите от........д! Ми язък че прецакаха на най-върлия евротлантик Пеевски инвестициите в Дубай!

    Коментиран от #52

    09:27 01.03.2026

  • 43 Хахахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Коте ще опътиш ли Нато до Украйна, че руснаците 5 години ги чакат да дойдат, Путин вече губи търпение, притеснява се Нато къде, уж 5 години война ще правят, а дори до Украйна не са дошли

    09:27 01.03.2026

  • 44 ПИТАМ САМО ТЕБ..??!!?(+!

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "САМО ПИТАМ ❓":

    А ЗАЩО ТУК ИЗЛЯЗОХА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ СЛЕД КАТО СМЕ ""СВОБОДНИ ЩАСТЛИВИ"" СЛИВИ НЕ ОБРУЛЕНИ. ЖИВЕЕМ ВЪВ ЗАВИСИМОСТИ СПИМ ЗА ГЪБИ ХОДИМ А В ДЕМОН КРАЦИЯТА НИ ОКРАДОХА ОТ ВСЯКЪДЕ. ДОРИ И ЗАД ЕДНИ КОЛОНИ ПРЕДИ ВРЕМЕ НИ БИХА. СЛАВА БОГУ ЧЕ УБИТИ НЯМА. И ЕДНИ ДЕМЕНТНИТЕ СТАРЧЕТА СИ ПОДЕЛЯТ СВЕТА ДЕМОНИЗИРАН.

    09:27 01.03.2026

  • 45 Гого

    5 4 Отговор
    Аве, нещо не се чуват жални писъци от брикс-другарите на иран? Защо тъй оставиха другара аятолах на врага?

    Коментиран от #53

    09:27 01.03.2026

  • 46 Ае копейките

    6 5 Отговор
    Как беше? Сирия за Украйна, Венецуела за Украйна,сега Иран за Украйна...
    После Куба за Украйна...

    Коментиран от #55

    09:28 01.03.2026

  • 47 Иванич

    4 0 Отговор
    Съкровищата на Клеопатра!

    09:28 01.03.2026

  • 48 Евроатлантик

    8 1 Отговор
    Аз най-много се притеснявам за именията на Пеевски! Горкият човек сега къде ще мъкне тия милиарди!

    09:29 01.03.2026

  • 49 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Целта на САЩ е не да разграби Иран а да овладее транспортните точки за пренос на петрол . Ормузкия проток е най важната точка -поставя Европа и Англия на колене

    Коментиран от #50, #59

    09:29 01.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Мале що ти го казваш, очаквам войната да е дълга и американците да изгубят, ти не беше ли казал преди 5 години че Русия ще фалира, не беше ли казал, че Украйна ще си върни територия, Еми значи до сега 0 от 2

    09:30 01.03.2026

  • 52 И не забравяй че

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Путин":

    Ние сме наблизо и НЕКОЯ бомбичка по погрешно може да падне и тук.

    09:30 01.03.2026

  • 53 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Гого":

    Брикс ликуват,защото удара е по Европа и Англия .

    09:31 01.03.2026

  • 54 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    досадните котаци често попадат я на чехъл я на ритник я на некоя каменна ограда а може просто в земята

    09:31 01.03.2026

  • 55 Абе центаджия

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ае копейките":

    Много си се олигавил от екстаз не бързай моето момче! Тепърва ще ядете дебелия ирански.... Убили сте Аятолаха и няколко девици и все едно сте презели 90 милионен Иран!

    09:31 01.03.2026

  • 56 Книжния тигър

    3 3 Отговор
    с какво помага?

    09:32 01.03.2026

  • 57 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    3 3 Отговор
    Стягайте коланите, жълтопаважи тролещи за шекели. Утре нафтата ще е по десет левро литъра и автоматично получавате още 200% свежа еврорайх инфлация! Добре е в клуба на клошарите, чудесно е!

    09:32 01.03.2026

  • 58 факуса

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    а който не е с тях е терорист и трябва да го демократизират

    09:33 01.03.2026

  • 59 Пак аз

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Затвориха Омурзкият проток с чалмата и джапанките на Аятолаха.

    Коментиран от #65, #68

    09:33 01.03.2026

  • 60 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #50 от "Глей":

    Аз манджата си я гледам,но ти си включи мозъка.Войнара между САЩ и Англия (Лондонсити) ескалира .САЩ отказват вече да са колония на Лондонсити ..

    09:33 01.03.2026

  • 61 незнайко

    3 3 Отговор
    САЩ и Израел във войната с Иран са "добрите" а Русия във войната с Украйна е агресор , къде е истината ???

    Коментиран от #64

    09:33 01.03.2026

  • 62 Фара

    0 3 Отговор
    най-недоволни са Иранките!

    09:33 01.03.2026

  • 63 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Чалмите":

    Ъ Ъ --------------------СЕГА ИДВАТ ФАЛОУ ДЪ ТРЕИС

    09:34 01.03.2026

  • 64 Сега ли

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "незнайко":

    се замисли?

    09:34 01.03.2026

  • 65 Я па таа

    7 3 Отговор

    До коментар #59 от "Пак аз":

    Гoвeдарника затъна в нов Афганистан.

    09:35 01.03.2026

  • 66 Б Машалов

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Синоптик":

    И ЗАПОЧВАТ -ИС ДЪРЖАВА-ОСОБЕННО В ЮРО ЮНИОН

    09:36 01.03.2026

  • 67 Мисля

    2 2 Отговор
    че само Путин печели!Краснов изпълнява...

    09:36 01.03.2026

  • 68 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Пак аз":

    Да, затвориха го и това е удар по Европа и Англия .
    В предходните месеци Китай се запасяваше с петрол за година напред . САЩ също..Европа и Англия имат за един месец .
    От всичко това печели Русия а Европа и Англия губи .Не иде реч за никакъв Брикс...
    САЩ са твърди решени да се освободят от колониалното робство от Лондонсити .

    Коментиран от #77

    09:37 01.03.2026

  • 69 Фара

    3 0 Отговор
    иранките иматнправо само на сех!

    09:37 01.03.2026

  • 70 Вагнер

    0 2 Отговор
    Първо минават американците,писле идват руснаците!

    09:38 01.03.2026

  • 71 Али лакърджията

    4 0 Отговор
    Разграбват ни!

    09:39 01.03.2026

  • 72 Не виждам

    2 1 Отговор
    юного хора в траур!

    09:40 01.03.2026

  • 73 Путин

    3 0 Отговор
    защо не осъжда агресията?

    Коментиран от #78

    09:45 01.03.2026

  • 74 Целта на САЩ и Израел е Иран

    0 3 Отговор
    да се разпадне и да бъде разграбен ............... СЪЩАТА ЦЕЛ Е И КЪМ РУСИЯ - ВИЖТЕ КАК РАЗГРАБИХА БЪЛГАРИЯ ! МАЙ НЕ ВИЖДАТЕ .

    09:48 01.03.2026

  • 75 Учуден

    3 0 Отговор
    С какво страни като Иран и просия да допринесли за човечеството през последните 50 години...Ами с нищо.

    09:51 01.03.2026

  • 76 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 0 Отговор
    Али Али

    Какви нови Действия
    Чакаш ?

    Гръмнаха ви Върховния Лидер

    Какви действия ще чакате още

    И кои са Суровите Последствия?

    Бягайте който може към Мускалието

    Който не може , където ви видят Очите .

    Както Бесехте Хората по Крановете
    Убивахте ги със Камъни по улиците за Назидание
    И всяване на Страх ,
    Това ви чака и Вас
    Главорезите на Аятолаха .

    Отмъщението на Иранския Народ
    Ще бъде жестоко.

    09:52 01.03.2026

  • 77 Пак аз

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    Как го затвориха така и ще го отворят.И да не искат.
    Аятоласите свършиха.
    В руската кочина реват!

    09:53 01.03.2026

  • 78 Орбан и Фицо

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Путин":

    Защо не Протестират Срещу Тръмп .

    Нали твърдяха че

    Тръмп е Миротворец и

    Ще върне Нормалността.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    09:54 01.03.2026

  • 79 Демократ

    0 0 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    09:54 01.03.2026