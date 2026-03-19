Азис нарече Фреди Меркюри "шизофреник", социалните мрежи избухнаха

Силна реакция в социалните мрежи предизвика изказване на поп фолк изпълнителя Азис по адрес на Фреди Меркюри. Коментарът беше направен в ефира на предаването „Като две капки вода“ и бързо се разпространи онлайн, пише flagman.bg.
„За мен Фреди Меркюри е един шизофреник, който подскача, вика и крещи едни високи тонове без причина на сцената. Аз имам бекграунд и мога да си кажа моето мнение“, заяви Азис.
Думите му предизвикаха остър отзвук в социалните мрежи. Част от потребителите определиха изказването като обидно и неуважително към една от най-големите фигури в световната музика.
Пловдивският автор и музикант Константин Кацаров разкритикува попфолк певеца Азис:
"Фреди Меркюри е единственият певец в света, за когото през живота си не съм чул нито една лоша дума. Дори и от хора със сериозни психически разстройства. "Гейът", пеещ чалга, обаче ме опроверга. Нарече вокалния и музикален колос ‚шизофреник".“
Кацаров допълни, че коментарите на Азис го отблъскват, като подчертава:
"Бях забравил защо така силно ме отблъсква този мъж с лишена от ориентация сексуалност, но той в понеделник ми го припомни. Човекът, който стана популярен благодарение на пиянството на един народ, благодарение на роклите си и няколко пластични хирурзи. За слава и пари би продал всичко свое свято, не само интимните си предпочитания“
Фреди Меркюри е фронтмен на група Queen и е считан за един от най-влиятелните изпълнители в историята на рока. Неговото сценично присъствие и вокален диапазон се изучават и до днес. Изпълнението му на концерта Live Aid през 1985 година често се определя като едно от най-силните в историята на музиката.
Коментарът на Азис отвори и по-широк дебат за границите на публичното говорене и отговорността на популярните личности. Въпросът не е дали един артист има право на мнение, а доколко то е аргументирано и съобразено с контекста.
В онлайн пространството се появиха стотици реакции – от иронични коментари до открито възмущение. Много потребители защитиха наследството на Меркюри и подчертаха влиянието му върху световната сцена.
