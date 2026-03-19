Новини
Любопитно »
Азис нарече Фреди Меркюри "шизофреник", социалните мрежи избухнаха

19 Март, 2026 07:43

  • азис-
  • фреди меркюри-
  • шизофреник-
  • коментар

Коментарът беше направен в ефира на предаването „Като две капки вода“

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Силна реакция в социалните мрежи предизвика изказване на поп фолк изпълнителя Азис по адрес на Фреди Меркюри. Коментарът беше направен в ефира на предаването „Като две капки вода“ и бързо се разпространи онлайн, пише flagman.bg.

„За мен Фреди Меркюри е един шизофреник, който подскача, вика и крещи едни високи тонове без причина на сцената. Аз имам бекграунд и мога да си кажа моето мнение“, заяви Азис.

Думите му предизвикаха остър отзвук в социалните мрежи. Част от потребителите определиха изказването като обидно и неуважително към една от най-големите фигури в световната музика.

Пловдивският автор и музикант Константин Кацаров разкритикува попфолк певеца Азис:

"Фреди Меркюри е единственият певец в света, за когото през живота си не съм чул нито една лоша дума. Дори и от хора със сериозни психически разстройства. "Гейът", пеещ чалга, обаче ме опроверга. Нарече вокалния и музикален колос ‚шизофреник".“

Кацаров допълни, че коментарите на Азис го отблъскват, като подчертава:

"Бях забравил защо така силно ме отблъсква този мъж с лишена от ориентация сексуалност, но той в понеделник ми го припомни. Човекът, който стана популярен благодарение на пиянството на един народ, благодарение на роклите си и няколко пластични хирурзи. За слава и пари би продал всичко свое свято, не само интимните си предпочитания“

Фреди Меркюри е фронтмен на група Queen и е считан за един от най-влиятелните изпълнители в историята на рока. Неговото сценично присъствие и вокален диапазон се изучават и до днес. Изпълнението му на концерта Live Aid през 1985 година често се определя като едно от най-силните в историята на музиката.

Коментарът на Азис отвори и по-широк дебат за границите на публичното говорене и отговорността на популярните личности. Въпросът не е дали един артист има право на мнение, а доколко то е аргументирано и съобразено с контекста.

В онлайн пространството се появиха стотици реакции – от иронични коментари до открито възмущение. Много потребители защитиха наследството на Меркюри и подчертаха влиянието му върху световната сцена.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахаха

    53 1 Отговор
    Истински маж! Сисите му изкуствени, а доколкото си спомням, и онуй му беше изкуствено! Сигурно и втулката е пренабивана, да не изпуска...

    07:46 19.03.2026

  • 3 Хубава

    55 1 Отговор
    работа, ама циганската.

    07:46 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Василеску

    44 1 Отговор
    Мингянска просоттия

    07:48 19.03.2026

  • 6 Василеску

    12 0 Отговор
    за да не емангалска

    07:49 19.03.2026

  • 7 газ исс

    37 1 Отговор
    толкова му е мозъчето на това момче/момиче !?!
    не му обръщайте внимание и си пуснете
    "Ние сме Шампиони"

    07:49 19.03.2026

  • 8 Спиро комбайнера

    30 0 Отговор
    Всеки има право на мнение, Васко да си спомни това казва, когато паричките му намалеят а хората се прочистят от чалга сугестията и го забравят и не се сещат кой е.

    07:52 19.03.2026

  • 9 Ей журналистчета

    23 0 Отговор
    Не давайте трибуна не пишете за пендехос тия са унтери

    07:53 19.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 от сиганин проц

    20 0 Отговор
    кво да очакваш

    07:56 19.03.2026

  • 13 гост

    26 0 Отговор
    6 без 10 пак се изказа неподготвен...кой е Фреди....и кой е Василка...или Васил...и Ние се объркахме вече...Ей..Патладжан...срещу него да тичаш,пак нма да го стигнеш...хубава работа ама........

    08:02 19.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 0 Отговор
    То самият формат е ШИЗОФРЕНЕН-;
    това да караш мъж който не е певец да пее женска партия от опера или певица да пее едновременно, като мъж и жена в дует, нормално ли е❓🤔‼️
    А за хРачков дори няма да коментирам❗

    08:03 19.03.2026

  • 15 АУУУУУ

    18 0 Отговор
    ТАЯ БУЛКА МНОГО КОСМАТА МА..........!

    08:03 19.03.2026

  • 16 Цъцъ

    22 0 Отговор
    Гъ3ис му завижда на Фреди затова ги лигави такива, пpocт ангал!

    08:03 19.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1346

    23 0 Отговор
    Не е проблем това, че някакъв кръчмарски "певец" е изтропал тази глупост. Бедата е, че този костинбродски ром е жури в предаване по национална телевизия. Предаване, което учудващо за мен, гледат дори и сравнително интелигентни хора. Единия си позволява да прави атестации на една легенда в поп и рок музиката, а другия "талант" с някакво извратено задоволство, обяснява как представител на същия пол, му е отнел девствеността, след две ракии... Freak show!

    08:06 19.03.2026

  • 19 трагедиите на обратните

    11 1 Отговор
    Въпрос?
    Бил ли е консултиран от бившият депутат от ДПС - Ариф Агуш, как да укрива данъци?

    Коментиран от #23

    08:06 19.03.2026

  • 20 Шундолистката

    9 0 Отговор
    Русото, ти пипна ли гърдите на г-жа Васка Азискова?

    08:09 19.03.2026

  • 21 газов инжекцион

    7 1 Отговор
    социалните мрежи избухнаха....Тези соцмрежи да не са заредени с експлозиви?!

    Коментиран от #27

    08:10 19.03.2026

  • 22 хъхъ

    18 0 Отговор
    Шизофреник е Азис/Василка. Той не знае какъв е и какво иска. Първо си уголеми дръжката, после си сложи гърди. Сбъркано същество.

    08:10 19.03.2026

  • 23 Бил е

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "трагедиите на обратните":

    Но Азис си платил над 50000лв данъци.

    08:15 19.03.2026

  • 24 Лафът е известен

    3 2 Отговор
    Присмял се хърбел
    На щърбел

    08:18 19.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня с коня

    5 0 Отговор
    е.. б,а си гурливияЦИГАHИН СЪС ПРЕНАБИТА ЗАДНА ВТУЛКА

    08:21 19.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 2222

    5 0 Отговор
    Не е виновно това нещо Азис, виновни са тези, които му дават ефир. Онази торба с л@йна Фънки също да се маха.

    08:24 19.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Българин

    4 0 Отговор
    Заради тези коментари,Азис трябва моментално да бъде изгонен от журито.Магърдич,къде си?!Действай.

    Коментиран от #46

    08:29 19.03.2026

  • 42 Асен

    5 0 Отговор
    Аз,заради Азис в журито,няма да гледам предаването.

    08:30 19.03.2026

  • 43 665

    4 0 Отговор
    Квичашият Азис е и3р0д за претопяване. Точка по въпроса!

    08:31 19.03.2026

  • 44 Тома

    3 0 Отговор
    Няма как една въшка като азис да дава оценка на един от най великите певци приети в залата на славата на рок музиката

    08:34 19.03.2026

  • 45 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Азис - мозъчен гений и достоен избирател на ПП-ДБ.

    08:36 19.03.2026

  • 46 йуйу

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Василка е авторитет, слушай и си записвай.

    08:39 19.03.2026

  • 47 Гей парад

    1 0 Отговор
    Браво на Васка Ромката. Казала е истината за хомото.

    08:40 19.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пепи

    1 0 Отговор
    И кое не е вярно. Цял свят знае че Фреди Булсара от Палестина е г ей. А и самият той не го крие. Даже и филм имаше.

    08:43 19.03.2026