Джон Стоунс от Ман Сити може да премине в друг отбор от Висшата лига за без пари

19 Март, 2026 07:52 479 0

„Карамелите“ търсят опит в защита и следят ситуацията около бранителя на Манчестър Сити

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Джон Стоунс е отворен към възможността да се завърне в Евертън в края на сезона, като преминаването може да се осъществи без трансферна сума, съобщава “TEAMtalk”.

Защитникът на Манчестър Сити е сред опциите, които „карамелите“ разглеждат в опит да подсилят отбраната си с по-опитни играчи. Клубът активно търси решения в защита и вижда в Стоунс подходящ вариант за стабилизиране на линията.

Английският национал вече има история с Евертън, откъдето премина в Манчестър Сити и се превърна в един от водещите защитници в отбора. Връщането му би било сериозен ход както от спортна, така и от емоционална гледна точка.

Ако сделката се реализира, това ще бъде един от най-интересните свободни трансфери през лятото, като Евертън ще се опита да се възползва максимално от ситуацията.


