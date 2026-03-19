Ново заседание по процеса срещу Кирил Петков

19 Март, 2026 07:48 822 29

Обвинението срещу Петков е за длъжностни престъпления

Ново заседание по процеса срещу Кирил Петков
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд ще гледа делото срещу бившия лидер на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков. Той е подсъдим заради ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 г.

Обвинението срещу Петков е за длъжностни престъпления, извършени в качеството си на министър-председател. Очаква се дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще бъде разпитан по искане на прокуратурата. В края на януари един от свидетелите по делото - полицай Цветан Йоцов от ГДНП, заяви, че обиските и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били обсъждани с Петков в Министерския съвет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдее...

    15 0 Отговор
    Сандокан го фанаха и ще го съди махараджата...

    Коментиран от #12

    07:51 19.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    16 13 Отговор
    Само питам. Ще се търси ли отговорност за незаконния арест на Благо Коцев???

    Коментиран от #21

    07:52 19.03.2026

  • 5 БАЦЕ ЕООД

    11 2 Отговор
    Пайнер има нов шеф. Кирото е готово за албум!

    07:54 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тоа

    20 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Защото не е още у турмата? Кой ги пуска тия престъпници?

    Коментиран от #11, #24

    07:54 19.03.2026

  • 8 а той

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    като кмет ... що няма приемен ден? да не е "над тия неща"

    Коментиран от #10

    07:55 19.03.2026

  • 9 Ха ха ха ха ха ха ха

    8 3 Отговор
    ИТН 0.2 %. ....... ????

    07:55 19.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хич не му дреме на Киро

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Айдее...":

    Тиквата Борисов и Пеевски пак ще бъдат арестувани. Изборите наближават, Росен Миленов ще ги спечели, а Дебелите Борисов и Пеевски да се стягат за затвора.

    Коментиран от #14

    07:58 19.03.2026

  • 13 ТОЯ ЧЕ Е КОРУМПЕ ДА.

    7 3 Отговор
    Но ТРЯБВА ДА ГО СЪДЯТ ЗА ДАЛАВЕРИ КРАЖБИ НА МИЛИОНИ ДЕСЕТКИ НАРОДНА ПАРА. А ОНЕЗИ ТРИМЦАТА И ШИШИ СА СИ ЗА ОПАНДИЗВАНЕ ОТ ГОДИНИ. ДОБРЕ Е НАПРАВИЛ. НО ЯВНО Е ПИАР. И ВСИЧКИ ОТ ГЕПА бсп итн ппдб от предишните правителства също у кауша. 36 години един осъден лежал няма. А милиарди народна пара ограбиха.

    08:00 19.03.2026

  • 14 Айдее...

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хич не му дреме на Киро":

    Киро го изхвърлиха като мокро коте...

    08:02 19.03.2026

  • 15 Кирото

    9 2 Отговор
    на тая снимка на какво е пак? прахообразно или тревообразно?

    08:03 19.03.2026

  • 16 това ли се

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    иска? не се ли иска работно време бе, капацитет сссигански

    08:04 19.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 много бързат

    9 2 Отговор
    Той трябва да бъде осъден на изборите. Първо бяха нескопосани колажи на шкафчета и чекмеджета. После масирана пропагандна кампания и след това арести на политически противници. В своя поход за реставрация на Червената Буржоазия те са безогледни. Но народа помни пораженията които нанесе комунистическия режим и фалитите на България.

    08:14 19.03.2026

  • 19 Ами, правилно е подтъпил

    4 2 Отговор
    Но, не изчерпателно
    Тези същите сега водят листи на ГЕРБ
    Кой крив
    Кой прав

    08:15 19.03.2026

  • 20 въпросче

    1 2 Отговор
    Кирил Петков Канадцов кога ще се избръсне?!

    Коментиран от #23

    08:20 19.03.2026

  • 21 Бай Араб

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Кой ти каза ,че ареста на Коцев е незаконен ? Коцев до сега е извършил множество престъпления , а по време на ареста намериха в домът му чували с пари.

    Коментиран от #29

    08:20 19.03.2026

  • 22 Старчо

    7 2 Отговор
    Абе на умряло куче нож не се вади, но този малоумник си го заслужава напълно!

    08:21 19.03.2026

  • 23 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "въпросче":

    При постъпване в местата за лишаване от свобода .

    08:23 19.03.2026

  • 24 трябва воля

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тоа":

    В дъното на беззаконието е Превзетата съдебна система. Прокуратурата ги хваща, но съдът ги пуща. Този не е единствения. Проблема е че съдия се ставаше само от тъмно червени. И системата 30 години се самовъзпроизвежда. Имаше една Специализирана прокуратура, обаче тези като сграбчиха властта изритаха главния прокурор и хвърлиха досиетата в архива където вероятно вече са изгубени. В най-добрия случай прочистени безвръзвратно. Криминалния преход завърши успешно. Българският народ окончателно загуби вяра че ще има възмездие.

    08:23 19.03.2026

  • 25 Хора Бдете!

    3 3 Отговор
    Направо да му разбиеш черепа! Той беше назначен от летеца защото е тъп и безотговорен. Така летеца остана в сянка и сега планира да изкочи зад ъгъла и да подложи крак на България.

    08:29 19.03.2026

  • 26 Вместо да

    2 3 Отговор
    съдят престъпника Борисов и Горанов, както и Арнаудова, те се занимават с глупотевини. Ами тогава прокуратурата не си свърши работата.

    08:30 19.03.2026

  • 27 Град Козлодуй.

    2 1 Отговор
    Про100то Киро оризили България. Скара България с Русия и Македония и дълговете на България нараснаха с 30 милиарда долара! Толкова за историята му като /политик/мушморок!!

    08:32 19.03.2026

  • 28 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Престанете да занимавате народа с тази Из ззз мм ет!

    08:39 19.03.2026

  • 29 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бай Араб":

    Не минава. Глупостите ти. Ако беше вярно щеше да е в затвора. Страх ви тресе. Яко. 19 април

    08:40 19.03.2026

