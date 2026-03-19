Ново заседание по процеса срещу Кирил Петков

Софийският градски съд ще гледа делото срещу бившия лидер на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков. Той е подсъдим заради ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 г.
Обвинението срещу Петков е за длъжностни престъпления, извършени в качеството си на министър-председател. Очаква се дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще бъде разпитан по искане на прокуратурата. В края на януари един от свидетелите по делото - полицай Цветан Йоцов от ГДНП, заяви, че обиските и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били обсъждани с Петков в Министерския съвет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдее...
Коментиран от #12
07:51 19.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #21
07:52 19.03.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8
07:52 19.03.2026
5 БАЦЕ ЕООД
07:54 19.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тоа
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Защото не е още у турмата? Кой ги пуска тия престъпници?
Коментиран от #11, #24
07:54 19.03.2026
8 а той
До коментар #4 от "Последния Софиянец":като кмет ... що няма приемен ден? да не е "над тия неща"
Коментиран от #10
07:55 19.03.2026
9 Ха ха ха ха ха ха ха
07:55 19.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хич не му дреме на Киро
До коментар #1 от "Айдее...":Тиквата Борисов и Пеевски пак ще бъдат арестувани. Изборите наближават, Росен Миленов ще ги спечели, а Дебелите Борисов и Пеевски да се стягат за затвора.
Коментиран от #14
07:58 19.03.2026
13 ТОЯ ЧЕ Е КОРУМПЕ ДА.
08:00 19.03.2026
14 Айдее...
До коментар #12 от "Хич не му дреме на Киро":Киро го изхвърлиха като мокро коте...
08:02 19.03.2026
15 Кирото
08:03 19.03.2026
16 това ли се
До коментар #10 от "Последния Софиянец":иска? не се ли иска работно време бе, капацитет сссигански
08:04 19.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 много бързат
08:14 19.03.2026
19 Ами, правилно е подтъпил
Тези същите сега водят листи на ГЕРБ
Кой крив
Кой прав
08:15 19.03.2026
20 въпросче
Коментиран от #23
08:20 19.03.2026
21 Бай Араб
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Кой ти каза ,че ареста на Коцев е незаконен ? Коцев до сега е извършил множество престъпления , а по време на ареста намериха в домът му чували с пари.
Коментиран от #29
08:20 19.03.2026
22 Старчо
08:21 19.03.2026
23 Бай Араб
До коментар #20 от "въпросче":При постъпване в местата за лишаване от свобода .
08:23 19.03.2026
24 трябва воля
До коментар #7 от "Тоа":В дъното на беззаконието е Превзетата съдебна система. Прокуратурата ги хваща, но съдът ги пуща. Този не е единствения. Проблема е че съдия се ставаше само от тъмно червени. И системата 30 години се самовъзпроизвежда. Имаше една Специализирана прокуратура, обаче тези като сграбчиха властта изритаха главния прокурор и хвърлиха досиетата в архива където вероятно вече са изгубени. В най-добрия случай прочистени безвръзвратно. Криминалния преход завърши успешно. Българският народ окончателно загуби вяра че ще има възмездие.
08:23 19.03.2026
25 Хора Бдете!
08:29 19.03.2026
26 Вместо да
08:30 19.03.2026
27 Град Козлодуй.
08:32 19.03.2026
28 Стара чанта
08:39 19.03.2026
29 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #21 от "Бай Араб":Не минава. Глупостите ти. Ако беше вярно щеше да е в затвора. Страх ви тресе. Яко. 19 април
08:40 19.03.2026