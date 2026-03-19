Русия удари Западна Украйна! Киев отговори с дронове срещу Севастопол

Руски дронове нанесоха удари по западните региони на Украйна. Безпилотни летателни апарати от типа "Шахед" поразиха енергиен обект в град Нововолинск, разположен точно на границата с Полша.

В резултат на руската атака там частично бяха прекъснати електро- и водоснабдяването, обобщи Би Би Си.

Според данни на ВВС на Украинските въоръжени сили, дроновете прелетели през северната част на Киевска и Житомирска област, заплашиха Ровенска област, а след това атакуваха Ковел и Нововолинск във Волин.

Около 21:00 часа местно време кметът на Нововолинск Борис Карпус съобщи, че е настъпило попадане в енергиен обект близо до града. "В част от общината е прекъснато електроенергията. Има и прекъсвания във водоснабдяването", написа той.

По-късно кметът добави, че повредите на енергийния обект са много сериозни и там продължава пожар. "Съответните служби работят на мястото на удара. Енергийците ще започнат работа, веднага щом това стане възможно. В момента може да има прекъсвания във водоснабдяването. Пускаме генератори", написа той.

Част от котлите за отопление ще работят на минимално ниво, разгръщат се пунктове за настаняване.

Ръководителят на областната администрация Роман Романюк добави, че в региона без електроснабдяване са останали над 30 хил. абонати.

Град Нововолинск се намира на няколко километра от границата с Полша и Люблинското воеводство.

В Лвовската, Тернополската и Ивано-Франковската области е обявена въздушна тревога.

Украински безпилотни летателни апарати отново атакуват Севастопол в анексирания Крим. За нападението и отблъскването му съобщават много руски канали в Telegram, както и ръководителят на руските власти в Севастопол Михаил Развожаев.

"В Севастопол военните отблъскват атака на ВСУ, действат мобилни огневи групи и противовъздушната отбрана. Вече са свалени 3 въздушни цели над морето", се казва в публикация в Telegram канала на Развожаев.

Той твърди, че според данните на спасителната служба на Севастопол, никакви граждански обекти в града не са пострадали.

Друга информация за последствията от нападението все още няма.