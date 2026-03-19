Русия удари Западна Украйна! Киев отговори с дронове срещу Севастопол
19 Март, 2026 07:40 1 877 46

Безпилотни летателни апарати от типа "Шахед" поразиха енергиен обект в град Нововолинск, разположен точно на границата с Полша

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руски дронове нанесоха удари по западните региони на Украйна. Безпилотни летателни апарати от типа "Шахед" поразиха енергиен обект в град Нововолинск, разположен точно на границата с Полша.

В резултат на руската атака там частично бяха прекъснати електро- и водоснабдяването, обобщи Би Би Си.

Според данни на ВВС на Украинските въоръжени сили, дроновете прелетели през северната част на Киевска и Житомирска област, заплашиха Ровенска област, а след това атакуваха Ковел и Нововолинск във Волин.

Около 21:00 часа местно време кметът на Нововолинск Борис Карпус съобщи, че е настъпило попадане в енергиен обект близо до града. "В част от общината е прекъснато електроенергията. Има и прекъсвания във водоснабдяването", написа той.

По-късно кметът добави, че повредите на енергийния обект са много сериозни и там продължава пожар. "Съответните служби работят на мястото на удара. Енергийците ще започнат работа, веднага щом това стане възможно. В момента може да има прекъсвания във водоснабдяването. Пускаме генератори", написа той.

Част от котлите за отопление ще работят на минимално ниво, разгръщат се пунктове за настаняване.

Ръководителят на областната администрация Роман Романюк добави, че в региона без електроснабдяване са останали над 30 хил. абонати.

Град Нововолинск се намира на няколко километра от границата с Полша и Люблинското воеводство.

В Лвовската, Тернополската и Ивано-Франковската области е обявена въздушна тревога.

Украински безпилотни летателни апарати отново атакуват Севастопол в анексирания Крим. За нападението и отблъскването му съобщават много руски канали в Telegram, както и ръководителят на руските власти в Севастопол Михаил Развожаев.

"В Севастопол военните отблъскват атака на ВСУ, действат мобилни огневи групи и противовъздушната отбрана. Вече са свалени 3 въздушни цели над морето", се казва в публикация в Telegram канала на Развожаев.

Той твърди, че според данните на спасителната служба на Севастопол, никакви граждански обекти в града не са пострадали.

Друга информация за последствията от нападението все още няма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    38 5 Отговор
    Защо Путин не направи снимка на Зелю, със хиперзвукова светкавица ?! Защото няма по удобен от такъв тъпанар начело на Украйна!!!

    Коментиран от #12, #35

    07:43 19.03.2026

  • 3 Джамбаза

    23 1 Отговор
    Руските дронове са Герань.
    Щом тези са Шахед, значи са ирански.

    Коментиран от #21, #27

    07:45 19.03.2026

  • 4 Стига

    28 5 Отговор
    това лигавене с тия дронове ! Време е за Орешник !

    Коментиран от #33

    07:46 19.03.2026

  • 5 Омазана ватенка

    6 18 Отговор
    И това лято няма да има плажуващи в Севастопол.

    07:53 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ВЕЧЕ СЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ

    26 3 Отговор
    На Лвиф и Иванофранкофск. Там са паметниците на Бандера.

    07:55 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    22 3 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф?

    Коментиран от #41

    07:55 19.03.2026

  • 11 Първо

    17 3 Отговор

    До коментар #9 от "А МОЧАТА?":

    Ще възстановяват самолетоносача!

    07:56 19.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хаджията

    4 20 Отговор
    Да е жив и здрав Дедо Господ, дал е на Зелeто криле, да лети на воля по всички краища на света, а на путинчо е дарил чeрвеева дyпка, да се крие!

    Коментиран от #40

    08:02 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оня с коня

    14 1 Отговор
    по повод последните терористични нападения и действия на неприятелски държави срещу интересите на Русия. “Бог може и да изпраща терористите и неприятелски държави да нарушават интересите на Русия, но мой дълг е да му ги върна обратно„

    08:07 19.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тръмп и Израел твърдят, че

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Джамбаза":

    са унищожили иранския военно промишлен комплекс, а сериозните медии пишат че Иран, въпреки че е във война, има в излишък и продава на Русия "Шахеди"?
    На кои да вярваме?? Някой може ли да ни осветли?
    Или едните, или другите лъжат та се късат!

    Коментиран от #23, #25

    08:09 19.03.2026

  • 22 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    2 15 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #28, #29, #31

    08:10 19.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Синоптик

    1 14 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Странно, путинофилите все хомофобски идеи проповядвате, а като плашите с хомосекс заплашвате.

    И децата си така възпитавате.

    08:12 19.03.2026

  • 25 И едните, и другите

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмп и Израел твърдят, че":

    лъжат та се късат!
    Паниката е голяма.

    08:15 19.03.2026

  • 26 Хи хи

    16 0 Отговор
    урките продължават да ядат боя, а си мислеха, че ще ги бият само 3 дня !!

    Коментиран от #34

    08:15 19.03.2026

  • 27 Мишел

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Джамбаза":

    Тези са Шахед само във факти.
    Русия построи поне два огромни комплекса заводи за производство на различни свои дронове. Не ползва Шахид 1 и 2, а до Геран 12. Има снимки на халета с хиляди такива оръжия.

    Коментиран от #43

    08:16 19.03.2026

  • 28 маке..

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    А я се събуждам че не съм от бг-тата,оти ще требва да одим с черпако уweцeтo напеефдскио и да кушам оджлътотому

    08:16 19.03.2026

  • 29 Всяка сутрин шепа паветници се събуждат

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Щастливи, че са се нагълтали със семена...

    08:16 19.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Всяка вечер милиарди хора в БРИКС заспиват щастливи, че са заедно с Русия !!

    08:19 19.03.2026

  • 32 Мишел

    9 2 Отговор
    Картината на войната; Украйна (опитва да) атакува, Русия удря.

    Коментиран от #37

    08:20 19.03.2026

  • 33 Мишел

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Стига":

    В Украйна няма цели, за които да се хаби Орешник.

    Коментиран от #39

    08:22 19.03.2026

  • 34 хикочко..

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    А урсулята пак стегат кюлотите..оти зеления мухал сака сто млрда за да си върне поне един блок от запорожкио аец,оти четири года не може да си го вземе от масковците..ама юръпо пак ще се минат оти целата централа със шесте реактора струва 60 млрда $ хи хи

    08:23 19.03.2026

  • 35 Лука

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Путин и рашистите толкова могат .

    08:24 19.03.2026

  • 36 Оня с коня

    10 2 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    08:26 19.03.2026

  • 37 Лука

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Некадърните рашисти искат но немогат вече пета година !

    08:27 19.03.2026

  • 38 Българин

    2 10 Отговор
    ВСУ мачка.Подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    08:28 19.03.2026

  • 39 Йосиф Кобзон

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Справки при мен.

    Коментиран от #42

    08:29 19.03.2026

  • 40 Да е жив и здрав

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хаджията":

    Дедо Господ, че е пропуснал да те дари с акъл! Щото кой знае каква още "по-умна мисъл" щеше да изръсиш по адрес на киевското наркоманче... А червеевата дупка на Путин е твоя, а и не само, измишльотина, щото не можете да измислите друг начин да изразите безсилието към него...

    08:30 19.03.2026

  • 41 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":

    Стоите си при рашистите,до изясняване на лайнофуна при вас !

    Коментиран от #44

    08:30 19.03.2026

  • 42 Степан Бандера

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Йосиф Кобзон":

    Първи се записах

    08:33 19.03.2026

  • 43 Пета година

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Рашистки мъки и милиони жертви ,нищо не ги оправдава !

    Коментиран от #46

    08:35 19.03.2026

  • 44 Лука от комлука

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Лука":

    Стойте при урсулите и каите да се умиришете на скумрия

    08:36 19.03.2026

  • 45 Урсул фон дер Бандер

    0 0 Отговор
    Зелен съсел: ще си дръпнам от мазното бело в Крим в скута на Шиши

    08:38 19.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

