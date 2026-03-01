Новини
Лейкърс разгромиха Уориърс с впечатляваща игра на Дончич и Леброн

1 Март, 2026 10:37 537 0

В друг мач Вашингтон Уизърдс загуби от Торонто Раптърс

Лейкърс разгромиха Уориърс с впечатляваща игра на Дончич и Леброн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лос Анджелис Лейкърс демонстрираха класа и надделяха категорично над Голдън Стейт Уориърс със 129:101 в поредния сблъсък от редовния сезон на NBA, изигран в зала "Chase Center".

Водени от вдъхновяващите изяви на звездите си, "езерняците" не оставиха шанс на домакините. Лука Дончич блесна с 26 точки, 6 борби и 8 асистенции, докато ветеранът Леброн Джеймс добави 22 точки, 7 борби и 9 асистенции, затвърждавайки лидерската си роля на паркета.

За "войните" най-резултатен бе Ги Сантош, който се отчете с 14 точки, 4 борби и 2 асистенции за 27 минути игра, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на гостите от Лос Анджелис.

След този успех Лейкърс се изкачиха на шеста позиция в Западната конференция с баланс от 35 победи и 24 загуби, докато Голдън Стейт заема осмото място с 31 успеха и 29 поражения.

Ето и останалите резултати от изминалата нощ в NBA:

Вашингтон Уизърдс – Торонто Раптърс 125:134

Юта Джаз – Ню Орлиънс Пеликанс 105:115


Подобни новини


