Мъжката плодовитост зависи и от сезоните

1 Март, 2026 10:41 788 11

Това показва ново проучване

Мъжката плодовитост зависи и от сезоните - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Обикновено говорим за възраст, когато става дума за мъжка плодовитост. Оказва се обаче, че и сезоните оказват голямо влияние върху качеството на спермата, както показва ново изследване.

Данните от него разкриват отчетлив сезонен ритъм, като подвижността на сперматозоидите достига своя пик през юни и юли и спада през зимните месеци. Това е ключов показател, тъй като именно способността на сперматозоидите да се движат ефективно е решаваща за оплождането, пише ВВС, цитиран от trafficnews.bg.

Учени от Великобритания, Канада и Дания анализират 15 581 семенни проби от мъже на възраст между 18 и 45 години, живеещи в Дания и Флорида. Въпреки различния климат, резултатите са сходни. Подвижността на сперматозоидите е най-висока в началото на лятото и най-ниска през декември и януари.

Изследването показва, че сезоните влияят върху подвижността, но не и върху общата концентрация на сперматозоиди или обема на еякулата. Броят на сперматозоидите остава стабилен през цялата година, което означава, че именно качеството на движението им е променливият фактор.

Оптималната температура на тестисите трябва да бъде с 2-4 градуса по-ниска от средната телесна температура от 37°C. Дори малки отклонения могат да намалят подвижността на сперматозоидите. Интересното е, че сезонният модел се наблюдава и във Флорида, където температурите остават високи през цялата година.

Проф. Алън Пейси от Университета в Манчестър, който е съавтор на изследването, подчертава, че сходството между резултатите в Дания и Флорида показва, че температурата на околната среда не е единственият определящ фактор. Според него и сезоните трябва да се вземат предвид при оценка на семенния анализ.

Откритията могат да помогнат за по-добро планиране на изследвания и процедури за фертилитет. Провеждането на тестове или лечения в периоди, когато подвижността на сперматозоидите е естествено по-висока, може да подобри шансовете за успех. Това е особено важно за двойки, които се подлагат на инсеминация или ин витро процедури.


