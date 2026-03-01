Новини
България »
Ексминистър: МВР може да гарантира честни избори на около 30-40 процента

Ексминистър: МВР може да гарантира честни избори на около 30-40 процента

1 Март, 2026 10:40 656 16

  • мвр-
  • веселин вучков-
  • избори

Бившият вътрешен министър определи като грешка отсъствието на ръководството на министерството от дебата в парламента по случая „Петрохан”

Ексминистър: МВР може да гарантира честни избори на около 30-40 процента - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан” със сигурност ще бъде политически употребяван и се намира в епицентъра на предизборната кампания. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Веселин Вучков в предаването „Събуди се” по Нова тв. Той коментира ролята на силовото ведомство в осигуряването на обществения ред и провеждането на предстоящия вот.

По отношение на конфликта в Близкия изток Вучков посочи, че макар да е твърде рано за конкретни оценки на риска за България, службите за сигурност, включително МВР и разузнавателните органи, трябва да бъдат в състояние на постоянна бдителност. „Много е важно как ще се развият нещата в следващите 4-5 дни на място в Иран. Оттук ще произтичат всички реакции, включително и на нашите служби”, обясни той.

Според него институциите разполагат с изграден капацитет и нормативна база, включително Съвет за сигурност към Министерския съвет и консултативен съвет към президента, които могат да бъдат задействани при необходимост.

Веселин Вучков защити правото на всеки политически ръководител в МВР да подбере свой екип, включително на ниво главен секретар и директори на областни дирекции. „Всеки политически ръководител на такъв пост е длъжен да си подбере екип от професионалисти на високо ниво. Ролята на областните директори е изключителна при провеждането на парламентарен вот”, подчерта бившият министър. Той допълни, че промяната на ниво главен секретар е била „абсолютно задължителна”.

Вучков коментира и действията на МВР по случая „Петрохан”, като ги определи като обект на политическа употреба в предизборния период. Той изрази мнение, че пресконференциите, дадени от прокуратурата и разследващите екипи, са успели да споделят необходимия обем информация, но отбеляза, че остават въпроси, които изискват дългосрочни отговори.

Като сериозна грешка бившият министър посочи решението на вътрешния министър и главния секретар да не присъстват в парламента за изслушване по темата. „Вътрешният министър е представител на обществото в една консервативна полицейска система и трябва да взема отношение като балансьор, споделяйки информация, която му е известна служебно. Това прикриване беше абсолютно неоправдано”, категоричен бе Вучков.

Относно възможностите на МВР да предотврати купения и контролирания вот, Веселин Вучков заяви, че очакванията към министерството са прекомерно големи. „Работата на МВР може да гарантира свободни и честни избори на не повече от 30-40 процента. Останалата отговорност е на други институции като ЦИК, секционните комисии, прокуратурата, ДАНС и самите политически партии”, заключи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма по-големи нефелници

    12 0 Отговор
    от соpоcианците в педосектата ППДБ!

    10:43 01.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    МВР в момента не може да гарантира нищо. Дори собствената си безопасност. Педофилите го унищожиха тотално.

    10:43 01.03.2026

  • 3 Самохвалко

    0 4 Отговор
    Поканиха ме от партията на Президента Радев за шеф на комисията за честни избори. Попитах защо мен, отговориха че се обаждали на всички будали и не можело да ме пропуснат. Много горд се почувствах.

    10:43 01.03.2026

  • 4 Дориана

    6 7 Отговор
    Да дадат обяснение КЕВР и партиите, които си гласуваха този регулатор - ГЕРБ, „Ново начало“, БСП и „Има такъв народ“ за високите цени на тока. Само през 2025 г. цената на електроенергията беше вдигната повече, отколкото през 2022, 2023 и 2024 г. взети заедно, а при над 2200 жалби гражданите получиха обещание за отговор „някога“.
    Вчера ГЕРБ опита да пришие на служебното правителство и увеличението на цената на водата, въпреки че тарифите са утвърдени още в края на декември именно от КЕВР. Това е типичен отвратителен подход на ГЕРБ/ СДС да причиняват „ужулване” на цялото българско общество, защото за тях народа е стадо за своето политическо оцеляване. Знаят, че властта отдавна им се е изплъзнала и това техния начин на отмъщение.

    10:45 01.03.2026

  • 5 Ххх

    9 0 Отговор
    МВР - Мафия Върлуваща в Родината

    10:46 01.03.2026

  • 6 Дориана

    1 8 Отговор
    Случая Петрохан се взривява в ръцете на ИТН злоупотребили и очернили Будизма като религия и замесили с педофилия и секта. за своето политическо оцеляване. Падат надолу под 1 % и губят субсидия.

    Коментиран от #9

    10:48 01.03.2026

  • 7 пак ще го кажа

    4 0 Отговор
    е то винаги е било така! 60-70% от изборите са маниполирани! нищо ново под слънцето… аз от кога разправям на стадото че това се случва благодарение на тяхното НЕгласуване!!! колкото повече хора гласуват толкова по-трудно ще е на мафията да си гласи изборите но овцете не вдяват и винаги са за гъби по време на избори и после ревът ама те така ама те инъче

    10:50 01.03.2026

  • 8 мвр

    6 0 Отговор
    Може ако се изчисти от калинките и тулупите които политизира сикаджииската герберска мутра и ги уреди на заплата,пенсия , някои и с ТЕЛК-ове

    10:51 01.03.2026

  • 9 педофилията

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    никой не им я е преписвал калушев си е бил отявлен педофил и се е еприкривал зад будистки духовник ..!

    10:53 01.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ала-бала със 7%

    4 0 Отговор
    Това какво ще рече, че 60-70% от изборите са нечестни? Ми то тогава не сме имали легитимно правителство от 1989г. насам

    10:59 01.03.2026

  • 13 Нищо

    7 0 Отговор
    не може да гарантира , освен Петрохан и много екзекуции преди него .

    11:04 01.03.2026

  • 14 Здрасти

    2 0 Отговор
    Ами МВР да вземат 30-40% заплати тогава, като вършат работа за толко.. Бали сме капитализъм, за това ревете, защо ви се надплаща за несъвършена работа??!

    11:22 01.03.2026

  • 15 Малко логика

    0 0 Отговор
    Много забравят историята. МВР нищо не може да осигури като честностбосвен ако му дадат възможност да разспространи информация ковтонима кой как купува и манипулира сега е пълно със сигнали ноннищо не става. Началото са си ги купилинотдавна ГЕРб също оставатнедниниграчи които нямат пари. Най многонсенкупува на местни избори най малко на президентски. Логиката е отнинтереса. Повече са обещанията и активнатанкампания. МВР не избира комисии не брои бюлетини и не пише протоколи. Там са измамите. Купуваш комисия вместо да се занимаваш човек по човек

    11:26 01.03.2026

  • 16 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Ето вижте един некадърник,един случайник който на всичко отгоре беше и вътрешен министър.Този с тези си фрази директно агитира за купуване на гласове и казва колко е безсилна полицията,а колко е лесно всичко.Три години ефективна присъда затвор за купувача на гласове и този който се е съгласил да си го продаде,в една килия и двамата и всичко ще приключи за една минута,но ако се направи закона такъв българоубиеца Тулупа и Прасето може и да не влезнат в Парламента.

    11:28 01.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове