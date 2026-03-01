Ексминистър: МВР може да гарантира честни избори на около 30-40 процента

Случаят „Петрохан” със сигурност ще бъде политически употребяван и се намира в епицентъра на предизборната кампания. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Веселин Вучков в предаването „Събуди се” по Нова тв. Той коментира ролята на силовото ведомство в осигуряването на обществения ред и провеждането на предстоящия вот.

По отношение на конфликта в Близкия изток Вучков посочи, че макар да е твърде рано за конкретни оценки на риска за България, службите за сигурност, включително МВР и разузнавателните органи, трябва да бъдат в състояние на постоянна бдителност. „Много е важно как ще се развият нещата в следващите 4-5 дни на място в Иран. Оттук ще произтичат всички реакции, включително и на нашите служби”, обясни той.

Според него институциите разполагат с изграден капацитет и нормативна база, включително Съвет за сигурност към Министерския съвет и консултативен съвет към президента, които могат да бъдат задействани при необходимост.

Веселин Вучков защити правото на всеки политически ръководител в МВР да подбере свой екип, включително на ниво главен секретар и директори на областни дирекции. „Всеки политически ръководител на такъв пост е длъжен да си подбере екип от професионалисти на високо ниво. Ролята на областните директори е изключителна при провеждането на парламентарен вот”, подчерта бившият министър. Той допълни, че промяната на ниво главен секретар е била „абсолютно задължителна”.

Вучков коментира и действията на МВР по случая „Петрохан”, като ги определи като обект на политическа употреба в предизборния период. Той изрази мнение, че пресконференциите, дадени от прокуратурата и разследващите екипи, са успели да споделят необходимия обем информация, но отбеляза, че остават въпроси, които изискват дългосрочни отговори.

Като сериозна грешка бившият министър посочи решението на вътрешния министър и главния секретар да не присъстват в парламента за изслушване по темата. „Вътрешният министър е представител на обществото в една консервативна полицейска система и трябва да взема отношение като балансьор, споделяйки информация, която му е известна служебно. Това прикриване беше абсолютно неоправдано”, категоричен бе Вучков.

Относно възможностите на МВР да предотврати купения и контролирания вот, Веселин Вучков заяви, че очакванията към министерството са прекомерно големи. „Работата на МВР може да гарантира свободни и честни избори на не повече от 30-40 процента. Останалата отговорност е на други институции като ЦИК, секционните комисии, прокуратурата, ДАНС и самите политически партии”, заключи той.