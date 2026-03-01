Новини
Мерджанов: Основната цел на БСП е да прескочи 4%

Мерджанов: Основната цел на БСП е да прескочи 4%

1 Март, 2026 10:20 774 34

  • атанас мерджанов-
  • бсп-
  • избори

Той призна, че участието на БСП в предишното управление е било оценено негативно от обществото

Мерджанов: Основната цел на БСП е да прескочи 4% - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Основната задача пред БСП е да преодолее вътрешните си проблеми, да възстанови връзката с избирателите и да гарантира парламентарно представителство на левицата. Това заяви новият заместник-председател на БСП Атанас Мерджанов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

По думите му последният конгрес на партията е дал увереност и оптимизъм, а изборът на Крум Зарков за председател на Националния съвет е знак за ново начало.

"Крум Зарков зададе един много искрен тон на диалог и на дискусия. Той каза – грешка има, има и прошка, има и носене на отговорност. Точно това очакват нашите избиратели, сигурен съм. Нашите избиратели са силно разочаровани, но те искат доверие, те искат искрен разговор", заяви Атанас Мерджанов.

Мерджанов призна, че участието на БСП в предишното управление е било оценено негативно от обществото. Той посочи като проблем несъразмерното представителство – 19 депутати и петима министри – което е създало усещане за зависимост и отклонение от автентичните леви политики.

По думите му партията е била въвлечена в дясна политика, включително нови заеми и ограничени социални резултати, което е довело до отлив на доверие.

Новото ръководство си поставя за цел да възстанови диалога с местните структури и симпатизанти и да очертае ясно лява, социална алтернатива. Мерджанов подчерта, че БСП трябва да остане самостоятелна политическа сила и да не бъде присъдружна партия на други проекти.

"Нашата сила е искрено, отговорно, с признаване на грешките, но с ярко очертаване на предизвикателствата, които предстоят пред левите избиратели и пред лявата политика. Нашите избиратели искат доверие, те искат искрен разговор, те искат разговор с тях по места. БСП има своето самостоятелно място в левия сектор, водещо място в левия сектор", коментира той.

Той коментира и бъдещия политически проект, свързван с президента Румен Радев, като заяви, че БСП е политически опонент и ще се яви самостоятелно на изборите. Според него създаването на нови формации с непознати кадри крие риск за стабилността на държавата.

"Нашата цел е да прескочим 4-процентната бариера. Това няма да бъде лесно, но България не може да остане без лява партия в парламента", подчерта Мерджанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СоросовоКацамунче

    10 4 Отговор
    Ще, ще..., ама чак кога направим куpoлaция с другарите ни от ППДБ!

    Коментиран от #29

    10:22 01.03.2026

  • 3 хъхъ

    11 2 Отговор
    И като прескочи - какво? Ще стане патерица на поредното антибългарско правителство.

    Коментиран от #21

    10:24 01.03.2026

  • 4 Първанов

    12 1 Отговор
    Със патерици или помощни средства чийто пари открадна Гуцанов с Дънката ли ще се финансирате БСП ? Няма шанс със Станишев и АБВ -то на Асет банк с Дъбов и Румен Петков да влезете без да купите вот!!! А дано пуснете отново мутрите с Румен Петков да купуват ,за да ги заключат най -накрая и тогава България ще се е оправила с 40% от мафията Ви!!!

    10:25 01.03.2026

  • 5 Шокирано тролче на Оземпика

    9 4 Отговор
    Вече втори ден няма новини за нашия любим наркос Зеленко! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    10:26 01.03.2026

  • 6 хехе

    8 1 Отговор
    язе не съм виждал столетница да прескача каквото и да е било още повече когато е в будна кома.

    10:26 01.03.2026

  • 7 Бабата

    11 2 Отговор
    отиде у канала , колкото и да се пъните !

    10:27 01.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Ако се погледнете отстрани в каква секта се превърнахте, ще извършите масово самоубийство.

    10:28 01.03.2026

  • 9 Лява, ама от другото ляво, мекото

    7 1 Отговор
    Ами дано не ги прескочите и е срамно да се наричате "лава партия", като точно бсп-то даде на Обора да си построи 4 бази тука и да не плаща и цент наем за тях. Хората не забравят

    10:28 01.03.2026

  • 10 Чайне и пам перс

    7 3 Отговор
    Другари, Честита баба Марта !!!
    И не забравяйте - белият конец символизира пушека от залпа на Аврора, а червеният - кръвта на геройски загиналите наши другари в овладяване и разграбване на празните мандри в Балкана

    Коментиран от #15

    10:28 01.03.2026

  • 11 Мале мила....

    9 1 Отговор
    Докъде стигнаха.Да се борят да влязат в парламента.Ми то с популизъм и лъжи не става.

    Коментиран от #33

    10:28 01.03.2026

  • 12 си дзън

    6 4 Отговор
    Радев ще изпие кръвта на БСП, Възраждане, Величие, ИТН.

    Коментиран от #28

    10:29 01.03.2026

  • 13 Абе

    4 3 Отговор
    А дано но надали

    10:30 01.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Дъртата мистрия се спомина. Дори няма кой да я погребе като хората.

    Коментиран от #26

    10:30 01.03.2026

  • 15 Чайне и пам перс

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Чайне и пам перс":

    И както двата конеца са сплетени, така и ние сме с Матушка - от векове, за векове !

    10:31 01.03.2026

  • 16 Дориана

    4 7 Отговор
    Какво падение за БСП ОЛ. БСП ОЛ падат надолу под 3 % , падат на 2 %. Крум Зарков се провали още в самото начало с Наталия Киселова, която беше върл защитник на Пеевски и Борисов , изпълняваше техните поръчки , дори погази Конституцията в тяхна защита. Така, че тази жена не може да бъде лицето на БСП ОЛ. Провала им е гарантиран. И втория провал беше при гласуването за отпадане на секции в чужбина. Точно тогава излязоха на светло техни депутати свързани с Борисов и Пеевски. Така , че срещу тях ще има наказателен вот. Няма как хората излезли на революция по площадите да допуснат БСП ОЛ в Парламента.

    10:31 01.03.2026

  • 17 хъхъ

    6 0 Отговор
    За 10 години БСП-то се срина от почти милион, до едва 100 000 гласа.

    10:32 01.03.2026

  • 18 БКП, ДПС и СДС, ДБ

    4 3 Отговор
    заминаха в аналите на историята. След гаврата с Конституцията, унищожаването на границите, унищожаването на Референдумите, унищожаването на енергетиката Борса ток по ПВУ и закриване на Марица, унищожаването на Български лЪВ, чудовищната инфлация и чудовищно повишаване на цени на лекарства, ток, вода, храна.
    Нинова подкрепяла двойното гражданство. БСП подкрепяло Юрокопейката.
    Подкрепяйте си, без възрастните ви избиратели.
    Да не забравяме, че Виденов го свали БКП, собствената му партия.
    Но при вас честни хора не виреят. Зарков подкрепял юрокопейката, е как няма да го подкрепя като на всеки 3 месеца депутатите ще си увеличават заплатите, и сега взимат по 12 - 20 хиляди юрокопейки.

    Коментиран от #27

    10:33 01.03.2026

  • 19 марцедесов

    5 2 Отговор
    мерджанов карай си мерджана и не го мисли едва ли ще прескочите летвата

    10:34 01.03.2026

  • 20 нови формации с

    6 1 Отговор
    непознати кадри крие риск за делене на чекмеджета

    10:40 01.03.2026

  • 21 Дориана

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    Всички, които излязоха на революция срещу коалиция Магнитски в България и в чужбина няма да позволят на предателските партии БСП ОЛ и ИТН отново да станат патерици, съюзници и защитници на корупцията и мафията в България.

    10:40 01.03.2026

  • 22 Няма анс

    7 2 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАСКИЯ ЛЕВ И ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ ГЕРБ ГЕПИ , БеСеПе , итн , дъпъсъ ново начало и пп. ЩЕ БЪДЕТЕ ПОМЕТЕНИ НА 19.04. ЗАВИНАГИ !!!!

    10:42 01.03.2026

  • 23 си пън

    3 1 Отговор
    мержо,без толкоз неща останахме,та и без вас ще се оправим,не се коси,обаче вие нема се оправите и то заслужено продажници

    10:43 01.03.2026

  • 24 И гледайте БКП-пари БИзток

    4 2 Отговор
    Хората теглят пари в Кеш при конфликт, а вие ни набутахте във фалиралата юрокопейкова зона, която с нищо не е обезпечена. С нищо, освен с дефицити на ЕЦБ.
    Не подкрепите ли Референдумът на Дойран 360 000 подписа чакат Комисии и НС служебен кабинет, както и запазване правото на Кеш, народът ще хване сопите. 4 лв. кубик вода, без питейни качества, като в София водата идва под наклон. 100 евро сметки в София за ток, а хората на гости при децата.
    Нагли, по-нагли, най-нагли БКП.

    10:47 01.03.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Ако вземат над 1%,че да гушнат субсидия, трябва да са безкрайно щастливи. На конгреса на практика погребаха БСП. Сега вонящия труп дори няма кой да го погребе.

    10:48 01.03.2026

  • 26 Антигона

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    А,няма.Велислава Дърева и Искра Баева нали са живи.Те ще духнат огънчето на свеща.

    10:54 01.03.2026

  • 27 Аман от кремълски мечти!

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "БКП, ДПС и СДС, ДБ":

    Фантазирай си наум. Не си интересна.

    11:00 01.03.2026

  • 28 И пак нищо няма да постигне.

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    Роден нищоПравец е Фатмака.

    11:02 01.03.2026

  • 29 То си е тяхна работа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "СоросовоКацамунче":

    Каквото и да стане, си прецакан.

    11:04 01.03.2026

  • 30 Голям

    1 0 Отговор
    Сменете си името или си направете Българска капиталистическа партия и ще минете 4%.
    Политически лиземери

    11:05 01.03.2026

  • 31 Смях

    3 0 Отговор
    Неосъществима цел!
    Така я разбихте, че не подлежи на сглобяване!
    Радев ви засмука електората!
    Сега останахте само тези с болни амбиции и ще се избиете!

    11:06 01.03.2026

  • 32 Зорът е

    1 0 Отговор
    да не се изпусне напълно кокала.

    11:07 01.03.2026

  • 33 Кажи го

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мале мила....":

    първо на Костя Копейкин, че е с двата крака у шубрака. Напът е да прави партизанско движение. По честен легален начин няма да мине бариерите, фашист е все пак. Но ще е първият с фашистко партизанско движение.

    11:08 01.03.2026

  • 34 Деций

    0 0 Отговор
    Разни нафталини,които Курнелия разкара пак изпълзяха.Жажда братче,жажда за власт,за пари.Дано да не ги видите тези 4% никога повече.И така ще стане .С тези конформисти и Пеевски подлоги като Кирил Добрев, Гуцанов, кекемето Драго Стойнев,Насо фрютрника това ще ви е съдбата.

    11:17 01.03.2026

