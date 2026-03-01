Мерджанов: Основната цел на БСП е да прескочи 4%

Основната задача пред БСП е да преодолее вътрешните си проблеми, да възстанови връзката с избирателите и да гарантира парламентарно представителство на левицата. Това заяви новият заместник-председател на БСП Атанас Мерджанов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

По думите му последният конгрес на партията е дал увереност и оптимизъм, а изборът на Крум Зарков за председател на Националния съвет е знак за ново начало.

"Крум Зарков зададе един много искрен тон на диалог и на дискусия. Той каза – грешка има, има и прошка, има и носене на отговорност. Точно това очакват нашите избиратели, сигурен съм. Нашите избиратели са силно разочаровани, но те искат доверие, те искат искрен разговор", заяви Атанас Мерджанов.

Мерджанов призна, че участието на БСП в предишното управление е било оценено негативно от обществото. Той посочи като проблем несъразмерното представителство – 19 депутати и петима министри – което е създало усещане за зависимост и отклонение от автентичните леви политики.

По думите му партията е била въвлечена в дясна политика, включително нови заеми и ограничени социални резултати, което е довело до отлив на доверие.

Новото ръководство си поставя за цел да възстанови диалога с местните структури и симпатизанти и да очертае ясно лява, социална алтернатива. Мерджанов подчерта, че БСП трябва да остане самостоятелна политическа сила и да не бъде присъдружна партия на други проекти.

"Нашата сила е искрено, отговорно, с признаване на грешките, но с ярко очертаване на предизвикателствата, които предстоят пред левите избиратели и пред лявата политика. Нашите избиратели искат доверие, те искат искрен разговор, те искат разговор с тях по места. БСП има своето самостоятелно място в левия сектор, водещо място в левия сектор", коментира той.

Той коментира и бъдещия политически проект, свързван с президента Румен Радев, като заяви, че БСП е политически опонент и ще се яви самостоятелно на изборите. Според него създаването на нови формации с непознати кадри крие риск за стабилността на държавата.

"Нашата цел е да прескочим 4-процентната бариера. Това няма да бъде лесно, но България не може да остане без лява партия в парламента", подчерта Мерджанов.