Мерджанов: Основната цел на БСП е да прескочи 4%

Основната задача пред БСП е да преодолее вътрешните си проблеми, да възстанови връзката с избирателите и да гарантира парламентарно представителство на левицата. Това заяви новият заместник-председател на БСП Атанас Мерджанов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.
По думите му последният конгрес на партията е дал увереност и оптимизъм, а изборът на Крум Зарков за председател на Националния съвет е знак за ново начало.
"Крум Зарков зададе един много искрен тон на диалог и на дискусия. Той каза – грешка има, има и прошка, има и носене на отговорност. Точно това очакват нашите избиратели, сигурен съм. Нашите избиратели са силно разочаровани, но те искат доверие, те искат искрен разговор", заяви Атанас Мерджанов.
Мерджанов призна, че участието на БСП в предишното управление е било оценено негативно от обществото. Той посочи като проблем несъразмерното представителство – 19 депутати и петима министри – което е създало усещане за зависимост и отклонение от автентичните леви политики.
По думите му партията е била въвлечена в дясна политика, включително нови заеми и ограничени социални резултати, което е довело до отлив на доверие.
Новото ръководство си поставя за цел да възстанови диалога с местните структури и симпатизанти и да очертае ясно лява, социална алтернатива. Мерджанов подчерта, че БСП трябва да остане самостоятелна политическа сила и да не бъде присъдружна партия на други проекти.
"Нашата сила е искрено, отговорно, с признаване на грешките, но с ярко очертаване на предизвикателствата, които предстоят пред левите избиратели и пред лявата политика. Нашите избиратели искат доверие, те искат искрен разговор, те искат разговор с тях по места. БСП има своето самостоятелно място в левия сектор, водещо място в левия сектор", коментира той.
Той коментира и бъдещия политически проект, свързван с президента Румен Радев, като заяви, че БСП е политически опонент и ще се яви самостоятелно на изборите. Според него създаването на нови формации с непознати кадри крие риск за стабилността на държавата.
"Нашата цел е да прескочим 4-процентната бариера. Това няма да бъде лесно, но България не може да остане без лява партия в парламента", подчерта Мерджанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 СоросовоКацамунче
Коментиран от #29
10:22 01.03.2026
3 хъхъ
Коментиран от #21
10:24 01.03.2026
4 Първанов
10:25 01.03.2026
5 Шокирано тролче на Оземпика
10:26 01.03.2026
6 хехе
10:26 01.03.2026
7 Бабата
10:27 01.03.2026
8 Данко Харсъзина
10:28 01.03.2026
9 Лява, ама от другото ляво, мекото
10:28 01.03.2026
10 Чайне и пам перс
И не забравяйте - белият конец символизира пушека от залпа на Аврора, а червеният - кръвта на геройски загиналите наши другари в овладяване и разграбване на празните мандри в Балкана
Коментиран от #15
10:28 01.03.2026
11 Мале мила....
Коментиран от #33
10:28 01.03.2026
12 си дзън
Коментиран от #28
10:29 01.03.2026
13 Абе
10:30 01.03.2026
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #26
10:30 01.03.2026
15 Чайне и пам перс
До коментар #10 от "Чайне и пам перс":И както двата конеца са сплетени, така и ние сме с Матушка - от векове, за векове !
10:31 01.03.2026
16 Дориана
10:31 01.03.2026
17 хъхъ
10:32 01.03.2026
18 БКП, ДПС и СДС, ДБ
Нинова подкрепяла двойното гражданство. БСП подкрепяло Юрокопейката.
Подкрепяйте си, без възрастните ви избиратели.
Да не забравяме, че Виденов го свали БКП, собствената му партия.
Но при вас честни хора не виреят. Зарков подкрепял юрокопейката, е как няма да го подкрепя като на всеки 3 месеца депутатите ще си увеличават заплатите, и сега взимат по 12 - 20 хиляди юрокопейки.
Коментиран от #27
10:33 01.03.2026
19 марцедесов
10:34 01.03.2026
20 нови формации с
10:40 01.03.2026
21 Дориана
До коментар #3 от "хъхъ":Всички, които излязоха на революция срещу коалиция Магнитски в България и в чужбина няма да позволят на предателските партии БСП ОЛ и ИТН отново да станат патерици, съюзници и защитници на корупцията и мафията в България.
10:40 01.03.2026
22 Няма анс
10:42 01.03.2026
23 си пън
10:43 01.03.2026
24 И гледайте БКП-пари БИзток
Не подкрепите ли Референдумът на Дойран 360 000 подписа чакат Комисии и НС служебен кабинет, както и запазване правото на Кеш, народът ще хване сопите. 4 лв. кубик вода, без питейни качества, като в София водата идва под наклон. 100 евро сметки в София за ток, а хората на гости при децата.
Нагли, по-нагли, най-нагли БКП.
10:47 01.03.2026
25 Данко Харсъзина
10:48 01.03.2026
26 Антигона
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":А,няма.Велислава Дърева и Искра Баева нали са живи.Те ще духнат огънчето на свеща.
10:54 01.03.2026
27 Аман от кремълски мечти!
До коментар #18 от "БКП, ДПС и СДС, ДБ":Фантазирай си наум. Не си интересна.
11:00 01.03.2026
28 И пак нищо няма да постигне.
До коментар #12 от "си дзън":Роден нищоПравец е Фатмака.
11:02 01.03.2026
29 То си е тяхна работа
До коментар #2 от "СоросовоКацамунче":Каквото и да стане, си прецакан.
11:04 01.03.2026
30 Голям
Политически лиземери
11:05 01.03.2026
31 Смях
Така я разбихте, че не подлежи на сглобяване!
Радев ви засмука електората!
Сега останахте само тези с болни амбиции и ще се избиете!
11:06 01.03.2026
32 Зорът е
11:07 01.03.2026
33 Кажи го
До коментар #11 от "Мале мила....":първо на Костя Копейкин, че е с двата крака у шубрака. Напът е да прави партизанско движение. По честен легален начин няма да мине бариерите, фашист е все пак. Но ще е първият с фашистко партизанско движение.
11:08 01.03.2026
34 Деций
11:17 01.03.2026