Ръст от 7% при продажбата на жилища в южната ни съседка

Нов рекорд на месечна база отчита пазарът на жилища в Турция. През септември са продадени над 150 000 жилищни единици в цялата страна. Това потвърждава силната тенденция в жилищния сектор въпреки инфлацията и повишените разходи по заеми, посочват анализатори, цитирани от Daily Sabah.

Продадените 150 657 жилища и къщи през септември тази година е с 6,9% повече същия месец на миналата, съобщи Турският статистически институт (TurkStat). Това е най-високата стойност, регистрирана за текущата година, след предишния рекорд от 143 219 продадени единици през август.

Истанбул отново оглавява списъка с провинции с най-много продажби (24 119), следван от столицата Анкара (13 417) и Измир (8544).

В периода януари-септември продажбите на жилища са скочили с 19,2% в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 1,12 милиона.

Продажбите на ипотекирани жилища са се увеличили с 34,4% през септември на годишна база до 21 266 единици.

През септември 47 117 къщи са продадени за първи път, което представлява 31,3% дял от всички продажби на жилища. Продажбите на жилища от вторичния пазар са се увеличили със 7,8% в сравнение със същия месец на предходната година, достигайки 103 540 единици. Продажбите на стари къщи са имали 68,7% дял от всички продажби на жилищни имоти.

Продажбите на жилища на чужденци са намалели със 7,7% в сравнение със септември 2024 г. до 1867 единици. Те са държали 1,2% дял от всички продажби през месеца.

Провинциите с най-голям брой продажби на жилища на чужденци са Истанбул със 744, южните провинции Анталия с 557 и Мерсин със 124. От януари до септември продажбите на чужди граждани са спаднали с 12,6% на годишна база до 14 944 единици.

