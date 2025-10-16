Новини
Ръст от 7% при продажбата на жилища в южната ни съседка

Ръст от 7% при продажбата на жилища в южната ни съседка

16 Октомври, 2025 17:37 373 7

В Туция са продадени над 150 000 жилищни единици през септември 2026 година

Ръст от 7% при продажбата на жилища в южната ни съседка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нов рекорд на месечна база отчита пазарът на жилища в Турция. През септември са продадени над 150 000 жилищни единици в цялата страна. Това потвърждава силната тенденция в жилищния сектор въпреки инфлацията и повишените разходи по заеми, посочват анализатори, цитирани от Daily Sabah.

Продадените 150 657 жилища и къщи през септември тази година е с 6,9% повече същия месец на миналата, съобщи Турският статистически институт (TurkStat). Това е най-високата стойност, регистрирана за текущата година, след предишния рекорд от 143 219 продадени единици през август.

Истанбул отново оглавява списъка с провинции с най-много продажби (24 119), следван от столицата Анкара (13 417) и Измир (8544).

В периода януари-септември продажбите на жилища са скочили с 19,2% в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 1,12 милиона.

Продажбите на ипотекирани жилища са се увеличили с 34,4% през септември на годишна база до 21 266 единици.

През септември 47 117 къщи са продадени за първи път, което представлява 31,3% дял от всички продажби на жилища. Продажбите на жилища от вторичния пазар са се увеличили със 7,8% в сравнение със същия месец на предходната година, достигайки 103 540 единици. Продажбите на стари къщи са имали 68,7% дял от всички продажби на жилищни имоти.

Продажбите на жилища на чужденци са намалели със 7,7% в сравнение със септември 2024 г. до 1867 единици. Те са държали 1,2% дял от всички продажби през месеца.

Провинциите с най-голям брой продажби на жилища на чужденци са Истанбул със 744, южните провинции Анталия с 557 и Мерсин със 124. От януари до септември продажбите на чужди граждани са спаднали с 12,6% на годишна база до 14 944 единици.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Турция
  • 1 Аз Кочо

    1 0 Отговор
    Ааааууууууууууууии

    17:42 16.10.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    къде се намира Туция ?

    17:42 16.10.2025

  • 3 Амадо

    0 0 Отговор
    Ръст на ръстът на растъ зад рстъ лошууууу миии цицити се ръст ши имът

    17:43 16.10.2025

  • 4 Аналдо

    0 1 Отговор
    Инвестицията в имот в София е по сигурна и възвръшаема от инвестиция другаде, цените само ще растат и догодина се еврото ще станат към 8000-10000 евро на м2 теглете кредити и купувайте днеска . Най добри ямомент за пукупка
    е бил вчера защото имотите свършиха а има хипер търсене. Просто изчезват на чертожната дъскя току много се търсят имотите в софия

    Коментиран от #5

    17:48 16.10.2025

  • 5 Любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аналдо":

    Който те е учил да пишеш, явно не е знаел български език.

    17:51 16.10.2025

  • 6 Вуи

    0 0 Отговор
    Ръст от 7 пр а при 7 по Рихтер всичко е леж, какво ли е положението с ноуту у нас, божа раута, предстои да разберем, хаха

    17:52 16.10.2025

  • 7 Гошо

    0 0 Отговор
    Ганя алчната хиена само вади някви статистики
    Не са ни нужни вееее, който има възможност и желание ще си намери и купи това което иска, в подходящия момент
    Уууееееер, да ви Е.М. алчна

    18:01 16.10.2025