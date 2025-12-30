Новини
Нова онлайн система за записване на часове в кадастъра

30 Декември, 2025

АГКК ускорява дигитализацията

Нова онлайн система за записване на часове в кадастъра - 1
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) стартира нова система за онлайн записване на часове в най-големите служби в страната, което ще улесни гражданите да избират удобен ден и час за услуга и получат по-организирано и предвидимо обслужване. Мярката е в посока ограничаване на опашките и спестяване на време както за гражданите и бизнеса, така и за администрацията. Това е поредната стъпка в посока по-добрата организация на работата на Агенцията и съответно по-доброто обслужване на гражданите и бизнеса. Новата възможност вече функционира в София област, Пловдив, Варна и Бургас.

Агенцията отчита значителен напредък в дигитализацията и модернизацията на услугите през 2025 г. Институцията реализира рекорден обем обработени услуги, разшири електронното обслужване и въведе ключови законодателни и технологични промени. През 2025 г. АГКК е обработила 830 000 услуги, включително 311 000 изменения в кадастралния регистър и 46 000 проекта за изменение на кадастралната карта. Ускоряването на работата е резултат от автоматизация, вътрешен контрол и по-добра организация, което доведе до значително намаляване на забавянията. Надграждането на КАИС и въвеждането на сигурна електронна идентификация с КЕП позволиха разширяване на електронните услуги и намаляване на необходимостта от посещение на гише. Все повече граждани и бизнеси получават документи и резултати изцяло онлайн.

АГКК стартира и процес за пълен достъп в реално време до Имотния регистър, което ще подобри проверките на актове за собственост и ще ускори обработката на преписките. Приетите през октомври изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър утвърждават електронния документ като основен инструмент, ограничават хартиения документооборот и намаляват административната тежест за гражданите и бизнеса.

АГКК участва активно в мерките за превенция на имотни измами и затвърди международното си присъствие с фокус върху дигиталната трансформация и интеграцията на кадастрални системи.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
  • 1 Лорда

    0 0 Отговор
    Вие, брокерите, какви сте хиени...

    Коментиран от #2

    12:47 30.12.2025

  • 2 Кирил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лорда":

    Тъй ши и, идеш на софията и ща цакат.

    13:18 30.12.2025