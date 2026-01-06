България и Албания с идентичен имотен пазар

През последните 10, дори 15 години една балканска столица привлича все повече инвестиции, което кара цените на имотите да растат с бързи темпове. Тирана се развива много добре. Новото строителство бързо се развива. Причината не е толкова, че градът е столица на Албания, колкото, че през последното десетилетие наблюдаваме ръст на инвестициите в инфраструкутра и недвижими имоти. Целта на балканската държава е да се превърне в Ривиерата на Балканите. До голяма степен успява. Построиха се редица морски комплекси с луксозни 5-звездни хотели, ресторанти с отлична кухня и звезди Мишлен.

„Няма как да развиваме крайбрежието, а столицата ни, която е визитката на Албания, да остане със старо строителство и стари сгради в окаяно състояние“, коментират местни брокери. Те обаче споделят и основния проблем – повишаващият се процент недостъпност до жилище от страна на средностатистическия албанец. Данните сочат, че през последната година темпът на поскъпване на жилищата е по-висок от този, с който се покачват доходите.

С 40% са поскъпнали жилищата в Албания през първото полугодие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г., сочат данните на Индекса на Фишер на Националната банка на Албания. Средната офертна цена на квадратен метър жилищна площ в тирана през юни миналата година е била 1830 EUR във вече съществуваща сграда.

Сегментирането на жилищния пазар в албанската столица е много силно. Така например, жилища в нови проекти в покрайнините на града се търгуват в широкия диапазон между 1400 и 2000 EUR/кв.м. В централния квартал Блоку стойността достига 5500 EUR/кв.м. Цените са почти идентични със софийския пазар.

На фона на тези цени, средностатическия албанец трябва да купи жилище при средна заплата от около 770 EUR. Това е с близо 30% по-малко спрямо останалите балкански държави. Цифрите сочат, че доходите не успяват да догонят ръста в цените на имотите.

Жилище от 70 кв.м. в Тирана може да се придобие с 19 годишни брутни заплати. Така градът е сред най-недостъпните европейски столици по отношение придобиването на жилище. Нарежда се до Атина и Амстердам. За сравнение, средният стандарт в държавите от ЕС е между 10 и 12 години.

Най-бързо растящи са цените на жилищата н района Porcelan, олимпийския парк и Изкуственото езеро. Там в рамките само на няколко месеца поскъпването е в двуцифрени проценти.

Интерес към покупка има, но за да се увеличи той от страна на местното население са необходими две много важни неща. Първото е да се увеличат доходите на населението. Второто е създаването и прилагането на целенасочена жилищна политика за облекчения за местното население.

