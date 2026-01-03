Новини
Висок интерес към луксозните извънградски къщи с целогодишен достъп (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

3 Януари, 2026 08:00 646 4

Имотът се намира в Априлци

Висок интерес към луксозните извънградски къщи с целогодишен достъп (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - луксозна къща в град Априлци, Ловешко. Офертната стойност на имота с целогодишен достъп е 445 900 EUR. Основната къща е на три нива, с разгъната застроена площ от 220 кв.м, напълно реновирана. В двора е създадено просторно място за събирания с площ от 40 кв.м - сцена за семейни обеди, празници, детски празненства и дълги летни вечери. Имотът разполага и със самостоятелна къща за гости с площ от 40 кв.м, включваща хол с кухня, баня с тоалетна, камина, две спални и веранда с красив изглед и достъп до двора.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Ловеч / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    6 0 Отговор
    Точно там , при дивите помаци ....мечтата на всеки софиянец от Попа и Кравай !!! Направо ме грабнахте с тая оферта , без пари е направо , все едно ги раздавате ....

    08:06 03.01.2026

  • 2 Има ни пак

    6 0 Отговор
    Щом и тук публикуват оферти, значи търсенето е никакво. Ако изобщо го има.

    08:10 03.01.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Висок, висок, колко да е висок, интереса, а?
    Ако не е над 1,80, ич не ми и го фалете! Продавача за 1 милиоп има ли представа къде и какво може да се купи? Да го светна, апартамент в София, къща на Корфу, двустаен в Несебър и гарсониера в Пловдив.....
    Аре Чау!

    08:25 03.01.2026

  • 4 Сега се събуждам

    1 0 Отговор
    и веднага хуквам, че някой може да ме изпревари и да я грабне току под носа ми

    08:26 03.01.2026