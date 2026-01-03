Висок интерес към луксозните извънградски къщи с целогодишен достъп (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - луксозна къща в град Априлци, Ловешко. Офертната стойност на имота с целогодишен достъп е 445 900 EUR. Основната къща е на три нива, с разгъната застроена площ от 220 кв.м, напълно реновирана. В двора е създадено просторно място за събирания с площ от 40 кв.м - сцена за семейни обеди, празници, детски празненства и дълги летни вечери. Имотът разполага и със самостоятелна къща за гости с площ от 40 кв.м, включваща хол с кухня, баня с тоалетна, камина, две спални и веранда с красив изглед и достъп до двора.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg