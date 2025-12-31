Новини
САЩ строят болница за смяна на пола на деца

31 Декември, 2025 11:55 1 216 22

Инвестицията, която е планирано да се реализира в Сан Диего, е на стойност 2 милиона долара

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските власти планират да отпуснат 2 млн. USD за детска клиника в Сан Диего, която предоставя програми за утвърждаване на пола и подкрепя процедури за смяна на пола на непълнолетни, става ясно от годишния доклад за разточителните разходи във федералния бюджет на САЩ.

По-рано Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ обяви серия от мерки, насочени към прекратяване на практиката за извършване на процедури за смяна на пола на деца, които ги излагат на необратими вреди, включително фармацевтични и хирургически интервенции.

„С приключването на работата по бюджета за фискалната 2026 година, Сенатът отново тихомълком прокарва целеви средства в законопроекти, които трябва да бъдат приети, надявайки се никой да не ги разглежда внимателно... Един такъв пункт е отпускането на 2 млн. USD... за Детската болница „Ради“ в Сан Диего“, според доклад на републиканския сенатор Ранд Пол от Кентъки.

Според документа, въпросният пункт е определен като бюджетен пункт в предложението на Сената за Министерството на труда, здравеопазването и социалните услуги, който осигурява финансиране за Детската болница „Ради“ под заглавието „детски психично-здравни услуги“.

В доклада се отбелязва също, че болницата управлява център за полово утвърждаващи грижи за деца и според сенатора възнамерява да продължи подобни процедури дори след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, ограничаваща използването на подобни химически и хирургически интервенции върху непълнолетни.

В встъпителното си обръщение Тръмп заяви, че официалната политика на САЩ вече е да се признават само два пола – мъжки и женски. Освен това, на 22 януари той отмени политиката за многообразие, равенство и приобщаване (DEI) в правителството на САЩ, наричайки я дискриминационна. Тръмп е убеден, че практиките за „приобщаване“ могат да нарушават гражданските права. Американският президент също така призова подчинените си да насърчават изоставянето на политиките за DEI.

САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    33 2 Отговор
    Нали бяха конспирации...уж.

    Коментиран от #11

    11:56 31.12.2025

  • 2 фльорца кукорчу

    20 2 Отговор
    е те тва е целта ми

    11:56 31.12.2025

  • 3 Пич

    40 2 Отговор
    Време е Господ да им изпрати бедствия, като по филмите които правят говедата! Такива извратеняци нямат място на земята!

    11:57 31.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    30 2 Отговор
    И ВМЕСТО БИК , ИМПОТЕНТНА КРАВА!

    11:57 31.12.2025

  • 5 Буден

    29 0 Отговор
    ЛУДИТЕ НЯМЯТ СВЪРШВАНЕ

    11:58 31.12.2025

  • 6 Сикрет сървис

    23 0 Отговор
    Болницата на БайДън, но Бай Дончо само чака да я завършат и с кеф, ще я бутне😉

    12:00 31.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тръмп

    10 4 Отговор
    Да ги научат и белина да пият

    12:03 31.12.2025

  • 9 пешо

    2 15 Отговор
    заглавието на статията е стряскащо най вероятно е препечатана от руски саит а истината най вероятно е някъде там

    12:09 31.12.2025

  • 10 Нещо не съвпада

    18 0 Отговор
    На цялата територия на САЩ се затварят клиники за смяна на пола при деца благодарение на ръководството на администрацията Тръмп. С тези закривания децата са по-защитени – предпазени от радикалната трансджендър идеология и от смяната на пола, които заплашват телата, умовете и бъдещето им.

    Последната към момента клиника за смяна на пола, която обяви закриването си, се намира в Детския медицински център в Кънектикът. Центърът потвърди тази новина на 23 юли. Само един ден по-рано се затвори клиниката в Детската болница в Лос Анджелис. Клиниката в Л.А. беше една от първите и най-големите в страната. Тя подложи стотици деца на инвазивно и необратимо лечение, включително хормони и операции. Организацията Do No Harm, в която работя, документира почти 20 клиники и програми, които или спряха процедурите за смяна на пола при деца, или се закриха от началото на годината.

    12:10 31.12.2025

  • 11 Лудак

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Налудник":

    Тръмп нали уж ги спря извращенията или това е конспирация?

    12:21 31.12.2025

  • 12 Само да добавя

    9 0 Отговор
    Идиоти, сър!

    12:23 31.12.2025

  • 13 Перо

    9 0 Отговор
    ПП/ДБ не са съгласни с официалната политика на Тръмп, защото голяма част от тях са третополови и сега не знаят какво да правят, Байдън го няма, остана само чичко Шорош! А парите му намаляват, висят му на главата СУ, НБУ, М-во на просветата, М-во на културата, АУБ, МВнР, много НПО-та, ЕС в БГ, фондации и т.н.! Даже Лозанов, Божанков, Мирчев са в паника!

    Коментиран от #14

    12:30 31.12.2025

  • 14 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    П.С. Пропуснах медиите на Прокопиев, БТВ, Нова ТВ, разни новинарски сайтове, gen.Z! Всички са подложени и възпитани в дух на опростачване на нацията и пълно неолиберално разложение на обществото!

    12:49 31.12.2025

  • 15 Дон Дони

    2 0 Отговор
    Гати демокрацията! Кой ще взима решението, обикновена операция без подпис на родител не става!

    Коментиран от #18

    12:50 31.12.2025

  • 16 Луди хора

    3 0 Отговор
    Нека строят и да се топят! Половината ще импотентни доброволно!

    12:53 31.12.2025

  • 17 Програмата

    3 0 Отговор
    за "златният милиард" има вече и ново измерение - смяна на пола!? Това означава че тези "деца" са обречени на безплодие! Боже, до кога ще търпиш гаврата на обезумелите богаташи? Кога че си прибереш "вересиите"!??

    12:59 31.12.2025

  • 18 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Дони":

    Ако родителите не дават им взимат децата.

    13:15 31.12.2025

  • 19 Хаха

    1 0 Отговор
    Като прочетох заглавието си помислих че ще строят болницата в България 🤣
    Населението намалява,но болниците никнат като гъби,също като заложните къщи,офисите за бързи кредити и казината

    13:19 31.12.2025

  • 20 ☢️☢️☢️☢️

    1 0 Отговор
    Каквото и да напиша за тези...... Ще ме изтрият явно там повечето са безмозъчни . Щом вече и на деца ще позволяват да се трансформират на това което не е . Явно светът загива но само там .

    13:28 31.12.2025

  • 21 Гост666

    1 0 Отговор
    По скоро 5рябва да е психиатрия не за смяна на пола.

    13:37 31.12.2025

  • 22 иван костов

    0 0 Отговор
    В съседна Турция, на всеки български русофоб са му сменяли пола по няколко пъти! Извън клинично!🤔

    13:37 31.12.2025