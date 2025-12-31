САЩ строят болница за смяна на пола на деца

Американските власти планират да отпуснат 2 млн. USD за детска клиника в Сан Диего, която предоставя програми за утвърждаване на пола и подкрепя процедури за смяна на пола на непълнолетни, става ясно от годишния доклад за разточителните разходи във федералния бюджет на САЩ.

По-рано Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ обяви серия от мерки, насочени към прекратяване на практиката за извършване на процедури за смяна на пола на деца, които ги излагат на необратими вреди, включително фармацевтични и хирургически интервенции.

„С приключването на работата по бюджета за фискалната 2026 година, Сенатът отново тихомълком прокарва целеви средства в законопроекти, които трябва да бъдат приети, надявайки се никой да не ги разглежда внимателно... Един такъв пункт е отпускането на 2 млн. USD... за Детската болница „Ради“ в Сан Диего“, според доклад на републиканския сенатор Ранд Пол от Кентъки.

Според документа, въпросният пункт е определен като бюджетен пункт в предложението на Сената за Министерството на труда, здравеопазването и социалните услуги, който осигурява финансиране за Детската болница „Ради“ под заглавието „детски психично-здравни услуги“.

В доклада се отбелязва също, че болницата управлява център за полово утвърждаващи грижи за деца и според сенатора възнамерява да продължи подобни процедури дори след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, ограничаваща използването на подобни химически и хирургически интервенции върху непълнолетни.

В встъпителното си обръщение Тръмп заяви, че официалната политика на САЩ вече е да се признават само два пола – мъжки и женски. Освен това, на 22 януари той отмени политиката за многообразие, равенство и приобщаване (DEI) в правителството на САЩ, наричайки я дискриминационна. Тръмп е убеден, че практиките за „приобщаване“ могат да нарушават гражданските права. Американският президент също така призова подчинените си да насърчават изоставянето на политиките за DEI.

