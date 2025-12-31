САЩ строят болница за смяна на пола на деца

Американските власти планират да отпуснат 2 млн. USD за детска клиника в Сан Диего, която предоставя програми за утвърждаване на пола и подкрепя процедури за смяна на пола на непълнолетни, става ясно от годишния доклад за разточителните разходи във федералния бюджет на САЩ.
По-рано Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ обяви серия от мерки, насочени към прекратяване на практиката за извършване на процедури за смяна на пола на деца, които ги излагат на необратими вреди, включително фармацевтични и хирургически интервенции.
„С приключването на работата по бюджета за фискалната 2026 година, Сенатът отново тихомълком прокарва целеви средства в законопроекти, които трябва да бъдат приети, надявайки се никой да не ги разглежда внимателно... Един такъв пункт е отпускането на 2 млн. USD... за Детската болница „Ради“ в Сан Диего“, според доклад на републиканския сенатор Ранд Пол от Кентъки.
Според документа, въпросният пункт е определен като бюджетен пункт в предложението на Сената за Министерството на труда, здравеопазването и социалните услуги, който осигурява финансиране за Детската болница „Ради“ под заглавието „детски психично-здравни услуги“.
В доклада се отбелязва също, че болницата управлява център за полово утвърждаващи грижи за деца и според сенатора възнамерява да продължи подобни процедури дори след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, ограничаваща използването на подобни химически и хирургически интервенции върху непълнолетни.
В встъпителното си обръщение Тръмп заяви, че официалната политика на САЩ вече е да се признават само два пола – мъжки и женски. Освен това, на 22 януари той отмени политиката за многообразие, равенство и приобщаване (DEI) в правителството на САЩ, наричайки я дискриминационна. Тръмп е убеден, че практиките за „приобщаване“ могат да нарушават гражданските права. Американският президент също така призова подчинените си да насърчават изоставянето на политиките за DEI.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Налудник
Коментиран от #11
11:56 31.12.2025
2 фльорца кукорчу
11:56 31.12.2025
3 Пич
11:57 31.12.2025
4 Боруна Лом
11:57 31.12.2025
5 Буден
11:58 31.12.2025
6 Сикрет сървис
12:00 31.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тръмп
12:03 31.12.2025
9 пешо
12:09 31.12.2025
10 Нещо не съвпада
Последната към момента клиника за смяна на пола, която обяви закриването си, се намира в Детския медицински център в Кънектикът. Центърът потвърди тази новина на 23 юли. Само един ден по-рано се затвори клиниката в Детската болница в Лос Анджелис. Клиниката в Л.А. беше една от първите и най-големите в страната. Тя подложи стотици деца на инвазивно и необратимо лечение, включително хормони и операции. Организацията Do No Harm, в която работя, документира почти 20 клиники и програми, които или спряха процедурите за смяна на пола при деца, или се закриха от началото на годината.
12:10 31.12.2025
11 Лудак
До коментар #1 от "Налудник":Тръмп нали уж ги спря извращенията или това е конспирация?
12:21 31.12.2025
12 Само да добавя
12:23 31.12.2025
13 Перо
Коментиран от #14
12:30 31.12.2025
14 Перо
До коментар #13 от "Перо":П.С. Пропуснах медиите на Прокопиев, БТВ, Нова ТВ, разни новинарски сайтове, gen.Z! Всички са подложени и възпитани в дух на опростачване на нацията и пълно неолиберално разложение на обществото!
12:49 31.12.2025
15 Дон Дони
Коментиран от #18
12:50 31.12.2025
16 Луди хора
12:53 31.12.2025
17 Програмата
12:59 31.12.2025
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Дон Дони":Ако родителите не дават им взимат децата.
13:15 31.12.2025
19 Хаха
Населението намалява,но болниците никнат като гъби,също като заложните къщи,офисите за бързи кредити и казината
13:19 31.12.2025
20 ☢️☢️☢️☢️
13:28 31.12.2025
21 Гост666
13:37 31.12.2025
22 иван костов
13:37 31.12.2025