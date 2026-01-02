Гермаците направиха рекордни дарения на изгонени наематели

„Пазарът на жилища в Германия е изключително напрегнат и броят на изгонванията нараства. Но и готовността за помощ също се увеличава: германците все по-често даряват пари на наематели с просрочени наеми и на бездомни, според анализ на американската платформа GoFundMe, цитиран от Spiegel“, се казва в доклада.

През 2025 г. платформата е набрала приблизително 6,8 млн. EUR в кампании, свързани с жилищното настаняване, в сравнение с 2,3 млн. EUR предходната година.

Имаше приблизително 5000 кампании за набиране на средства с ключови думи „жилище“, „наем“, „изгонване“ и „бездомност“, в сравнение с 2400 предходната година.

В Германия има близо половин милион бездомни хора, повечето от които живеят в държавни приюти или при роднини и приятели.

Според правителствен доклад, 47 300 души са живели на улицата или във временни подслони в началото на 2024 г., в сравнение с 10 000 по-малко от две години по-рано. Броят на изгонванията също се е увеличил.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg