Новини
Имоти »
Гермаците направиха рекордни дарения на изгонени наематели

Гермаците направиха рекордни дарения на изгонени наематели

2 Януари, 2026 10:23 953 11

  • германия-
  • бездомни-
  • дарения-
  • наематели-
  • наемодатели-
  • пресрочени наеми

Пазарът на жилища остава изключително напрегнат

Гермаците направиха рекордни дарения на изгонени наематели - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Пазарът на жилища в Германия е изключително напрегнат и броят на изгонванията нараства. Но и готовността за помощ също се увеличава: германците все по-често даряват пари на наематели с просрочени наеми и на бездомни, според анализ на американската платформа GoFundMe, цитиран от Spiegel“, се казва в доклада.

През 2025 г. платформата е набрала приблизително 6,8 млн. EUR в кампании, свързани с жилищното настаняване, в сравнение с 2,3 млн. EUR предходната година.

Имаше приблизително 5000 кампании за набиране на средства с ключови думи „жилище“, „наем“, „изгонване“ и „бездомност“, в сравнение с 2400 предходната година.

В Германия има близо половин милион бездомни хора, повечето от които живеят в държавни приюти или при роднини и приятели.

Според правителствен доклад, 47 300 души са живели на улицата или във временни подслони в началото на 2024 г., в сравнение с 10 000 по-малко от две години по-рано. Броят на изгонванията също се е увеличил.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    12 2 Отговор
    Ама като дойде бай Хасан веднага му се дава жилище че даже и без пари.

    Коментиран от #7

    10:27 02.01.2026

  • 2 А ТАКА

    5 2 Отговор
    Почвайте панелките и решете проблема

    10:28 02.01.2026

  • 3 Пич

    11 1 Отговор
    Ключ - казват "бездомни хора" !!! Не бездомни германци !!! И им събират пари , за да стоят в Германия ! Или - в Германия пробутват тъпотията за ценност !!!

    10:31 02.01.2026

  • 4 салам алейкум

    6 2 Отговор
    да започват масовото строителство на минарета

    Коментиран от #6

    10:32 02.01.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    7 4 Отговор
    Германия стремително се доближава до субсахарска Африка, а КНДР отдавна ги задмина по жизнен стандарт!

    10:35 02.01.2026

  • 6 Ъхъ

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "салам алейкум":

    Минаретата отдавна са построени, а джамиите са пълни с германци!

    10:37 02.01.2026

  • 7 Бай Хасан като дойде,

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    не само на него дават пари и жилище на калпак, а на цялата му орда приимати. Плюс това, ток и вода не плащат, а храна, храна, с камион я извозват и продават на местния пазар в катуня. За дрехи няма да говорим, все оригинални, няма такива китайски реплики. Бай Хасан и ордата му от близкия хан не излизат и по цял ден порка коктейли с наргеле в уста, докато немците се гърчат от работа, за да му плащат сметките и рахатлъка.

    10:43 02.01.2026

  • 8 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    три години санкции ,три години рецесия и все по зле ще става докато Европа не пламне

    10:46 02.01.2026

  • 9 Трътлю

    3 1 Отговор
    Тази либерастия сбърка хората които се докоснаха до нея. Не че няма къде да живеят. Не че не могат да работят и да си плащат наема. Неее! Ще се НАПРАВИМ бездомни та Държавата - Мама да ни даде общинско жилище без пари! Няма по-сбъркано място от Европа в момента.

    10:55 02.01.2026

  • 10 3а е 6и таа работа

    3 2 Отговор
    Германците нищо не дават

    11:01 02.01.2026

  • 11 айде сега напрегнат

    1 0 Отговор
    Вие тука у Фа кти само глупости говорите на тема имоти.

    Нормално било копторче в неугледен блок у нас да струва 600 000 евро. Нормално било при заплата 900 евро наемът ти да бил 1000 евро.
    А в Германия, където за 300к евро ще си купя 2 апартамента по-високо качество и мога да си седя под намем за 450 евро на пъпа на някой град, била много напрегнато.

    Германския пазар е еталон на жилищен пазар обвързан с доходите! Нашия пазар е точно обратния случай! Никаква връзка с доходи и демография.

    11:16 02.01.2026