Нов рекорд на Световно първенство: Мароко победи с 16:0

На Световното първенство за юноши до 17 години Мароко направо смаза Нова Каледония - 16:0. Освен това африканците оправиха 78 удара - средно по един на минута. А 34 от тях бяха в очертанията на вратата. Така бе подобрен досегашния рекорд от 1997 г., когато Испания с Икер Касияс и Шави спечели с 13:0 срещу Нова Зеландия.

Мароканците водеха с 3:0 до 18-ата минута, след което Нова Каледония остана с девет души. И още до почивката резултатът вече беше 7:0. През втората част африканците отбелязаха още девет попадения. След мача вратарят на Нова Каледония не успя да сдържи сълзите си, а да го утешават се притекоха играчи на Мароко.

Още по-изненадващо е, че няколко дни преди тази загуба с 0:16, Нова Каледония завърши наравно 0:0 с Япония, който спечели групата, побеждавайки Мароко с 2:0 в първия кръг.