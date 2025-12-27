Лозенец остава сред атрактивните, но и скъпи квартали на София (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в столичния квартал Лозенец. Цената на имота, чиято разгъната застроена площ, е 109 кв.м. Намира се на 2-ри етаж в тухлена сграда, построена през 2010 г.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Краварска медия
23:04 26.12.2025
2 Тома
Коментиран от #4
23:06 26.12.2025
3 Оня с рикията
08:01 27.12.2025
4 Боруна Лом
До коментар #2 от "Тома":ЗА ТОЛКОВА ПАРЕ ,ЧЕ КУПИТЕ ПОЛОВИН ЛОМ ,БАРАБАР С МАААЛАТА!
08:03 27.12.2025
5 хе хе
08:21 27.12.2025