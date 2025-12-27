Новини
Лозенец остава сред атрактивните, но и скъпи квартали на София (ВИДЕО)

27 Декември, 2025 08:00 837 5

Цената на 3-стаен апартамент е 600 000 EUR

Лозенец остава сред атрактивните, но и скъпи квартали на София (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в столичния квартал Лозенец. Цената на имота, чиято разгъната застроена площ, е 109 кв.м. Намира се на 2-ри етаж в тухлена сграда, построена през 2010 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Краварска медия

    5 2 Отговор
    Кенеф

    23:04 26.12.2025

  • 2 Тома

    8 1 Отговор
    600 хил.цирея да им излязат

    Коментиран от #4

    23:06 26.12.2025

  • 3 Оня с рикията

    8 0 Отговор
    Ъъъъъ, само да попитам за един приятел... кое му е атрактивното на пренаселения Лозенец?

    08:01 27.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    ЗА ТОЛКОВА ПАРЕ ,ЧЕ КУПИТЕ ПОЛОВИН ЛОМ ,БАРАБАР С МАААЛАТА!

    08:03 27.12.2025

  • 5 хе хе

    4 1 Отговор
    За толкова пари хората си купуват апартамент в центъра на Брюксел.

    08:21 27.12.2025