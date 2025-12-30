Жители на изгорелия жилищен комплекс в Хонконг призоваха властите да възстановят домовете им

Група жители на изгорелия в края на ноември жилищен комплекс в Хонконг се обърнаха към градските власти с молба да възстановят сградите им, за да могат да се върнат в квартала си и да избегнат принудителното преместване другаде.

Според South China Morning Post, повече от 100 жители на сградите, унищожени от пожара, вече са подписали петицията.

Според вносителите на петицията, завръщането в жилищния комплекс Wang Fuk Court ще бъде „единственият начин да си възвърнат достойнството и надеждата“. Жителите на изгорелите сгради казват, че са живели в комплекса в продължение на много години; съседите са се били опознали, помагали си и „отдавна станали семейство“.

„Умоляваме правителството да възстанови жилищата в комплекса на Wang Fuk Court, да ни позволи да се върнем на мястото, където се познавахме, и да продължим да живеем стабилен живот със семействата и съседите си. Болката от загубата на домовете ни е не само загубата на мястото, където живеехме, но и загубата на корените, които ни осигуряваха стабилност“, се казва в апела. Петицията е изпратена до Джон Лий (Ли Джиачао), ръководител на Специалния административен район Хонконг на Китайската народна република, и Пол Чан (Чен Маобо), отговарящ за финансовите въпроси.

Коментирайки апела, говорител на администрацията заяви пред вестника, че властите „събират и обобщават мненията на засегнатите жители и оценяват ситуацията в жилищния комплекс Wang Fuk Court, включително фактори като структурна безопасност и техническа осъществимост“, за да „подготвят дългосрочно предложение възможно най-скоро“.

Както съобщи по-рано градската администрация, над 4 600 жители на изгорелия комплекс в момента са настанени в жилища, предоставени от градските власти. 489 души живеят в хотелски стаи, а 551 са в хостели или в кампуси. Други 3 591 души в момента живеят във временни жилища, осигурени от Градското жилищно бюро.