Новини
Имоти »
Жители на изгорелия жилищен комплекс в Хонконг призоваха властите да възстановят домовете им

Жители на изгорелия жилищен комплекс в Хонконг призоваха властите да възстановят домовете им

30 Декември, 2025 06:01, обновена 30 Декември, 2025 06:18 811 1

  • хонконг-
  • пожар-
  • жилища

Те искат да се върнат в квартала си и да избегнат принудителното преместване другаде

Жители на изгорелия жилищен комплекс в Хонконг призоваха властите да възстановят домовете им - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група жители на изгорелия в края на ноември жилищен комплекс в Хонконг се обърнаха към градските власти с молба да възстановят сградите им, за да могат да се върнат в квартала си и да избегнат принудителното преместване другаде.

Според South China Morning Post, повече от 100 жители на сградите, унищожени от пожара, вече са подписали петицията.

Според вносителите на петицията, завръщането в жилищния комплекс Wang Fuk Court ще бъде „единственият начин да си възвърнат достойнството и надеждата“. Жителите на изгорелите сгради казват, че са живели в комплекса в продължение на много години; съседите са се били опознали, помагали си и „отдавна станали семейство“.

„Умоляваме правителството да възстанови жилищата в комплекса на Wang Fuk Court, да ни позволи да се върнем на мястото, където се познавахме, и да продължим да живеем стабилен живот със семействата и съседите си. Болката от загубата на домовете ни е не само загубата на мястото, където живеехме, но и загубата на корените, които ни осигуряваха стабилност“, се казва в апела. Петицията е изпратена до Джон Лий (Ли Джиачао), ръководител на Специалния административен район Хонконг на Китайската народна република, и Пол Чан (Чен Маобо), отговарящ за финансовите въпроси.

Коментирайки апела, говорител на администрацията заяви пред вестника, че властите „събират и обобщават мненията на засегнатите жители и оценяват ситуацията в жилищния комплекс Wang Fuk Court, включително фактори като структурна безопасност и техническа осъществимост“, за да „подготвят дългосрочно предложение възможно най-скоро“.

Както съобщи по-рано градската администрация, над 4 600 жители на изгорелия комплекс в момента са настанени в жилища, предоставени от градските власти. 489 души живеят в хотелски стаи, а 551 са в хостели или в кампуси. Други 3 591 души в момента живеят във временни жилища, осигурени от Градското жилищно бюро.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбира се, че...

    1 1 Отговор
    ще ги възстановят. Това да не дивия капиталистичски заападнал запад, в който ще те накарт да се бръкнеш за нови 20000 евро на квадрат?

    06:18 30.12.2025