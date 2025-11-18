Новини
Откриха десетки артефакти при проверка на иманяр в Айтоско

18 Ноември, 2025 09:30 677 3

Намерените предмети носят белезите на културно-исторически ценности и са предоставени за експертиза в Бургаския исторически музей

Откриха десетки артефакти при проверка на иманяр в Айтоско - 1
Снимка: ОД на МВР Бургас
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Металдетектор и десетки артефакти бяха открити при акция в Айтоско. Първоначално полицейски служители извършили проверка на лек автомобил, управляван от 46-годишен местен жител. В автомобила полицаите открили и иззели металдетектор и метален пръстен.

При последвало претърсване в дома на мъжа са намерени и иззети общо 18 монети с различни вид и размер – най-малката с диаметър около 1 см, а най-голямата – около 3,5 см. Освен тях са открити още два метални кръгли елемента с дупка в центъра, два метални накита, метално украшение във формата на листо, метално копче с кукичка за захващане и изображение на корона, както и 14 метални предмета, представляващи накити и части от накити с различна форма и големина.

Намерените предмети носят белезите на културно-исторически ценности и са предоставени за експертиза в Бургаския исторически музей. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.


Айтос / България
  • 1 Ъъъъ

    4 1 Отговор
    Какви културни ценности може да са тези изгнили парчета метал???

    09:37 18.11.2025

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    3 1 Отговор
    откраднах музея на божков който носи белези на културно-историческо наследство и продадох разни ритончета и чинии

    09:40 18.11.2025

  • 3 Божеее

    5 1 Отговор
    Тръгнали по следите на ръждясали железа и ще вкарат човека в затвора за това....а къде остана златната колекция на черепа.

    09:43 18.11.2025