Спецчасти са обградили обирджиите на магазин в София. В колата им са открити гранати

Двама маскирани мъже са ограбили магазина за алкохол в София, като в автомобила им са открити гранати.
Първоначалната информация бе за един извършител.
Обирджиите успяват да избягат и се скриват във вход на жилище до улиците "Дебър" и "Дойран". Районът е отцепен, на място има две линейки, повече от 5 полицейски коли, но и спецчасти.
Открита е колата им, а в нея - гранати, предаде БТВ.
При обира е открадната парична сума, като продавачката на магазина не е пострадала.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алаху Акбар
22:18 29.12.2025
2 пратете ги в банкя
22:18 29.12.2025
3 Поро
22:24 29.12.2025
4 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК
ТРЕЗВЕНИЦИ КАКВО
НИ ИНТЕРЕСУВА ТОВА
22:24 29.12.2025
5 ококор
22:26 29.12.2025
6 Защото
22:30 29.12.2025
7 000
22:35 29.12.2025
8 Спецназ
Това е типично наркоманско налитане за пари.
Нещо не ми се вярва, Баце- имало е "утечка" от ъндърграунда за тия и
сега и базука, не само граната ще им подхвърлят и пагоните растат!
НО!
Има едно НО!! Бандитите явно вече са удрали от района и
после ще ги гонят на друго място,
но щом са им известни вече ще ги хванат!
22:37 29.12.2025
9 Няма нужда
22:46 29.12.2025
10 Плащайте като балами
22:55 29.12.2025
11 Ха ха
23:00 29.12.2025
12 Чак ми е
Коментиран от #18
23:08 29.12.2025
13 МИРО
САМО ПРИ РАДЕВ БЪЛГАРИЯ ДОСТИГНА ТАКАВА "ЗАДЪНЕНА УЛИЦА " !!! ПРИ НИКОЙ ДРУГ ПРЕЗИДЕНТ !!!
Коментиран от #15, #16
23:08 29.12.2025
14 Исторически парк
23:13 29.12.2025
15 Ивелин Михайлов
До коментар #13 от "МИРО":Тоест при герб
23:13 29.12.2025
16 Българин
До коментар #13 от "МИРО":Ако президентът имаше и капка власт това нямаше да се случи
23:14 29.12.2025
17 Опааа
23:19 29.12.2025
18 Сащ
До коментар #12 от "Чак ми е":То не се знае кой си складира парите там от дрогата
23:23 29.12.2025
19 Дедо ви
23:28 29.12.2025