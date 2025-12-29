Спецчасти са обградили обирджиите на магазин в София. В колата им са открити гранати

Двама маскирани мъже са ограбили магазина за алкохол в София, като в автомобила им са открити гранати.

Първоначалната информация бе за един извършител.

Обирджиите успяват да избягат и се скриват във вход на жилище до улиците "Дебър" и "Дойран". Районът е отцепен, на място има две линейки, повече от 5 полицейски коли, но и спецчасти.

Открита е колата им, а в нея - гранати, предаде БТВ.

При обира е открадната парична сума, като продавачката на магазина не е пострадала.