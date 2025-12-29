Новини
Крими »
Спецчасти са обградили обирджиите на магазин в София. В колата им са открити гранати

Спецчасти са обградили обирджиите на магазин в София. В колата им са открити гранати

29 Декември, 2025 22:12, обновена 29 Декември, 2025 22:38 2 887 19

  • обир-
  • магазин-
  • софия-
  • спецчасти-
  • блокада

Районът е отцепен, на място има две линейки, повече от 5 полицейски коли, но и спецчасти

Спецчасти са обградили обирджиите на магазин в София. В колата им са открити гранати - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама маскирани мъже са ограбили магазина за алкохол в София, като в автомобила им са открити гранати.

Първоначалната информация бе за един извършител.

Обирджиите успяват да избягат и се скриват във вход на жилище до улиците "Дебър" и "Дойран". Районът е отцепен, на място има две линейки, повече от 5 полицейски коли, но и спецчасти.

Открита е колата им, а в нея - гранати, предаде БТВ.

При обира е открадната парична сума, като продавачката на магазина не е пострадала.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алаху Акбар

    22 4 Отговор
    Айде ислямска държава се завърна

    22:18 29.12.2025

  • 2 пратете ги в банкя

    30 1 Отговор
    там е дебелият улов, направо влизат клубът на богатите

    22:18 29.12.2025

  • 3 Поро

    15 1 Отговор
    Жалко за гранатите. Трябваха ми и на мен. Сега куките ще ги откраднат.

    22:24 29.12.2025

  • 4 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    10 1 Отговор
    И НАС АНОНИМНИТЕ
    ТРЕЗВЕНИЦИ КАКВО
    НИ ИНТЕРЕСУВА ТОВА

    22:24 29.12.2025

  • 5 ококор

    29 0 Отговор
    пpaзнeнcтвaтa пo cлyчaй eвpoзoнaтa пoчнaxa двa дни пpeдвapитeлнo

    22:26 29.12.2025

  • 6 Защото

    15 1 Отговор
    По непотвърдени данни и необвързана инфо крадците са действали както протест срещу еврото. На народа му писна преди то да е въведено на 1.1.26

    22:30 29.12.2025

  • 7 000

    16 0 Отговор
    Либералната демокрация изисква ежедневни усилия за оцеляване. Как е, харесва ли ви?

    22:35 29.12.2025

  • 8 Спецназ

    7 1 Отговор
    Тия и гранати са имали за един обир за пари в магазин за 500 евро?
    Това е типично наркоманско налитане за пари.

    Нещо не ми се вярва, Баце- имало е "утечка" от ъндърграунда за тия и
    сега и базука, не само граната ще им подхвърлят и пагоните растат!

    НО!

    Има едно НО!! Бандитите явно вече са удрали от района и
    после ще ги гонят на друго място,

    но щом са им известни вече ще ги хванат!

    22:37 29.12.2025

  • 9 Няма нужда

    6 1 Отговор
    С бомби . То миналата есен 25 г обра магазина до метрото. Браво на полисманите. Сигурно са рецидивисти. Ще разберем утре . За 350 бона са атакували магазин. Да лежат по 15 г. Наглите бяха така. Съдизъм, рекет, кражби. То няма и хора по улицата. Ще има наградени полицаи.

    22:46 29.12.2025

  • 10 Плащайте като балами

    11 2 Отговор
    За двама обирджии две линейки, а някои чакат линейка по час-два.

    22:55 29.12.2025

  • 11 Ха ха

    5 0 Отговор
    С гранатите са можели да ударят нещо по-голямо.

    23:00 29.12.2025

  • 12 Чак ми е

    5 0 Отговор
    Смешно ,и на обирджии не случихме .Колко ще откраднат от един магазин

    Коментиран от #18

    23:08 29.12.2025

  • 13 МИРО

    3 5 Отговор
    ИНТЕРЕСЕН И ВАЖЕН ФАКТ !!!

    САМО ПРИ РАДЕВ БЪЛГАРИЯ ДОСТИГНА ТАКАВА "ЗАДЪНЕНА УЛИЦА " !!! ПРИ НИКОЙ ДРУГ ПРЕЗИДЕНТ !!!

    Коментиран от #15, #16

    23:08 29.12.2025

  • 14 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Пакистанци.. новата авиолиния на ппдебъ кара по 7 полета на седмица Карачи-София

    23:13 29.12.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "МИРО":

    Тоест при герб

    23:13 29.12.2025

  • 16 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "МИРО":

    Ако президентът имаше и капка власт това нямаше да се случи

    23:14 29.12.2025

  • 17 Опааа

    5 0 Отговор
    100% милиционерите ще откраднат гранатите! После ще ги продадат на престъпници.

    23:19 29.12.2025

  • 18 Сащ

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Чак ми е":

    То не се знае кой си складира парите там от дрогата

    23:23 29.12.2025

  • 19 Дедо ви

    3 0 Отговор
    Един го закъсал и щял да скача от моста. Рибар го видял и му дал листче с надпис "И това ще мине". Тоя се замогнал. Дошъл след време да благодари на рибаря. Похвалил се как всичко му е много добре! Рибарят: "Май скоро не си чел листчето..."

    23:28 29.12.2025