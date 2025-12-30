В Русия задържаха сериен убиец, подбирал жертвите си по обяви за детегледачки

Телата на две млади жени са открити в имота на арестуван жител на Богородски район в Московска област, съобщи Олга Врадий, старши помощник на началника на регионалната дирекция на Следствения комитет на Русия.

„След оглед на имота на мъжа, съдебни експерти, използващи оборудване за търсене, откриха тялото на едната от младите жени в компостна яма на дълбочина два метра, а след това и тялото на другата в кладенец“, обясни тя.

По време на разследването е идентифицирана още една жертва на серийния убиец. По делото има пет жертви, включително съпругата на обвиняемия и двете млади жени, открити мъртви. Събирането и консолидирането на доказателства продължава и е назначена серия от съдебни експертизи.

През ноември Врадий съобщи за ареста на жител на Московска област по подозрение в убийство, изнасилване и принуждаване към употреба на наркотици. Според разследващите млада жена е била приета в болница във Волгоградска област, като е съобщила, че е избягала от дома на мъж, който я е насилвал и принуждавал да приема наркотици. Обвиняемият е намирал жертвите си предимно в онлайн обяви, уж търсейки бавачка за детето си. Жените са идвали в дома му, отсядали са там и след това се превръщали в жертви. Така две жени изчезнали безследно.

По време на разпит мъжът е отрекъл всякакво участие в изчезването им.

През ноември майката на 19-годишно момиче от Корольов и сестрата на 25-годишна жена от Москва са съобщили за изчезването им на органите на реда. Последните местожителства на двете жени са били в дома на мъжа.

По-рано органите на реда съобщиха, че обвиняемият е имал предишна присъда за кражба и грабеж. Според съдебни протоколи, той е бил арестуван на 10 ноември.