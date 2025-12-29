Новини
В Горна Оряховица 25-годишен удари патрулка и полицай

В Горна Оряховица 25-годишен удари патрулка и полицай

29 Декември, 2025 17:51 694 3

Това е станало при опит да избяга от проверка

В Горна Оряховица 25-годишен удари патрулка и полицай - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Горна Оряховица 25-годишен шофьор удари полицейска патрулка при опит да избяга от проверка.

В неделя вечерта полицейски екип опитал да спре кола, която се движела рисково по едно от най-натоварените кръстовища в града. Шофьорът обаче не спрял на полицейската палка, след което последвала гонка, предава БНТ.

Автомобилът се качил на тротоар, ударил патрулката и полицейски служител. Шофьорът избягал от колата и успял да се скрие в дома си, където по-късно е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в съединените еврейски щати

    5 4 Отговор
    щеше да бъде гръмнат

    17:56 29.12.2025

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    Бил е умен по цялата глава. Прави абсолютна тъпотия и се крие в тях....това е високо ниво на дебилизъм. Интересно какво ли е мислел, че ще се случи. Явно е очаквал, че ще го забравят.

    18:38 29.12.2025

  • 3 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    И що не е избегал от страната? Докат отмине бурята, как вика ментора на оня дрът бандит. Въобще, балама отсекъде.

    18:39 29.12.2025