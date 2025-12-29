Новини
Крими »
Въоръжен грабеж в магазин в София

Въоръжен грабеж в магазин в София

29 Декември, 2025 21:03 1 206 17

  • обир-
  • магазин-
  • софия

За момента сумата е неизвестна, продавачката не е пострадала

Въоръжен грабеж в магазин в София - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжен грабеж в София тази вечер. По информация на СДВР към 19.30 ч. е постъпил сигнал за нападение в магазин за алкохол на ул. "Ген. Стефан Тошев".

Неизвестен мъж е влязъл в обекта, заплашил е продавачката и е взел от пари от нея, съобщи "Нова телевизия".

За момента сумата е неизвестна, жената не е пострадала. Няма информация дали нападателят е бил маскиран. След като е получил парите, мъжът е избягал в неизвестна посока.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разкрит

    6 5 Отговор
    Това е някой от лумпените с които други последния софиянец.

    21:07 29.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 8 Отговор
    Нощем магазин за алкохол трябва да работи само на гише.С бронирано стъкло.

    Коментиран от #5, #14

    21:09 29.12.2025

  • 3 Генерала

    8 2 Отговор
    Нека грабят щом вдигат цените гнусните спекуланти

    21:09 29.12.2025

  • 4 Така е

    13 3 Отговор
    в €врозоната !

    21:12 29.12.2025

  • 5 Кво каза

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Трябва да работи? Ти работата не я познаваш бе. Никога не си работил. Единствените ти полезни действия са да се навеждаш на протестите и да целуваш обувките на депутатите. Радев бил с теб казваш, ако е така, значи и на президента капацитета му е нулев като тоя.

    21:14 29.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Офльоф

    8 2 Отговор
    ПОЧВА СЕЕЕЕ!

    21:15 29.12.2025

  • 8 Пустиня(к)

    13 3 Отговор
    Един нормален ден. В евро рая тия случки ше са по неколко десетки на ден. Но това ВЪОБЩЕ не е свързано с "непокачването на цените", да не земе да са обръка некой...😎

    21:16 29.12.2025

  • 9 Спецназ

    3 1 Отговор
    Претенции към продавачката не би трябвало да има-

    останала е жива и магазина не е изпочупен.

    Собственика, ако има съмнения-
    да дочака решението на Съда за съучастничество.

    21:17 29.12.2025

  • 10 🎅Дядо Праз

    13 2 Отговор
    И помнете деца, цените няма да се променят, те ще са си същите, но с едно € отзад!
    Хо-хо-хо! Весели празници!🎄

    21:17 29.12.2025

  • 11 Зимата на нашето НЕДОВОЛСТВО

    16 1 Отговор
    Пазете си сурвачките за 5-ти, когато дупетатите се връщат!

    21:18 29.12.2025

  • 12 Клуба на богатите

    13 1 Отговор
    Teпъpвa ce пoчвa c гpaбeжи и кpaжби. Глaдът e пo-cилeн oт тoкa!

    21:21 29.12.2025

  • 13 Бай Ганьо

    5 1 Отговор
    Са трябва да ги обменя..🙈

    21:33 29.12.2025

  • 14 Като тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ...с черпака в ръка...

    21:37 29.12.2025

  • 15 Дупничанин

    0 0 Отговор
    И я че краднем безнаказано, нема само баце! Имам си пищов, а нека додат да ме укаушат! Да им оставим жените вдовици кат са мераклии!

    21:59 29.12.2025

  • 16 Еее и

    1 0 Отговор
    Наркоман,лошо няма.

    22:02 29.12.2025

  • 17 Вече сме истински каубойци

    1 0 Отговор
    Без да сме 51 щат! Бай Ганьо с пищовите!

    22:04 29.12.2025