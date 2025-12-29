Въоръжен грабеж в магазин в София

Въоръжен грабеж в София тази вечер. По информация на СДВР към 19.30 ч. е постъпил сигнал за нападение в магазин за алкохол на ул. "Ген. Стефан Тошев".
Неизвестен мъж е влязъл в обекта, заплашил е продавачката и е взел от пари от нея, съобщи "Нова телевизия".
За момента сумата е неизвестна, жената не е пострадала. Няма информация дали нападателят е бил маскиран. След като е получил парите, мъжът е избягал в неизвестна посока.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разкрит
21:07 29.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #14
21:09 29.12.2025
3 Генерала
21:09 29.12.2025
4 Така е
21:12 29.12.2025
5 Кво каза
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Трябва да работи? Ти работата не я познаваш бе. Никога не си работил. Единствените ти полезни действия са да се навеждаш на протестите и да целуваш обувките на депутатите. Радев бил с теб казваш, ако е така, значи и на президента капацитета му е нулев като тоя.
21:14 29.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Офльоф
21:15 29.12.2025
8 Пустиня(к)
21:16 29.12.2025
9 Спецназ
останала е жива и магазина не е изпочупен.
Собственика, ако има съмнения-
да дочака решението на Съда за съучастничество.
21:17 29.12.2025
10 🎅Дядо Праз
Хо-хо-хо! Весели празници!🎄
21:17 29.12.2025
11 Зимата на нашето НЕДОВОЛСТВО
21:18 29.12.2025
12 Клуба на богатите
21:21 29.12.2025
13 Бай Ганьо
21:33 29.12.2025
14 Като тебе
До коментар #2 от "Последния Софиянец":...с черпака в ръка...
21:37 29.12.2025
15 Дупничанин
21:59 29.12.2025
16 Еее и
22:02 29.12.2025
17 Вече сме истински каубойци
22:04 29.12.2025