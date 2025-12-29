Новини
Мъж е задържан. Пребил съпругата си с ритници

Мъж е задържан. Пребил съпругата си с ритници

29 Декември, 2025

Мъжът е задържан със заповед за 24 часа

Мъж е задържан. Пребил съпругата си с ритници - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Мъж на 41 години е задържан заради нанесен побой над съпругата му. За случая съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград.

Мъжът, който е от село Волуяк, Столична община, в условията на домашно насилие в жилище в град Сандански е нанесъл удари с крака по тялото на 36-годишната си съпруга от същото село.

Мъжът е задържан със заповед за 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

За случай на домашно насилие съобщиха от ОД на МВР в Благоевград на 11 декември. Тогава мъж на 42 г. от София беше задържан от полицейски служители на Районно управление – Сандански заради побой над жена, с която живеел на семейни начала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    8 0 Отговор
    Какво значи "компетентната прокуратура" и означава ли това, че има и некомпетентна прокуратура???
    Май има някой не много компетентен, ама дали е прокуратурата или друг....

    16:15 29.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Щеше да е топ новина ако беше обратното.

    "Жена с мустаци нарита женственият си съпруг"

    16:20 29.12.2025

  • 3 Сигурно е

    4 0 Отговор
    Българин ...

    16:24 29.12.2025

  • 4 оня с коня

    0 3 Отговор
    главния проблем е че сега жените не носят на бой

    16:29 29.12.2025

  • 5 ТАЗИ ТАМ ТЕРИТОРИЯ

    2 0 Отговор
    В Благоевградско е запазена от векове за терор бой и възмездия. Там пият ядът по кръчмите спът и женските си тероризират. НЕ ВСИЧКИ НО БОЛШЕНСТВОТО МЪЖЕ СА ТАКИВА. ТЕ И ЖЕНКИТЕ НЕ СЕ ДАВАТ МНОГО МНОГО. АБЕ ЖИВОТА ТАМ Е прекрасен""

    16:37 29.12.2025

  • 6 Питане123

    0 0 Отговор
    Коя е причината за боя и мъжът постродал ли е?

    17:01 29.12.2025

  • 8 7777

    0 0 Отговор
    Какво нередно зърна през черните си очила в коментара ми,де го изтри ма парцал факултетски?

    17:07 29.12.2025

  • 9 Сила

    1 0 Отговор
    За тези които не знаят ....Волуяк е брутален СО , ама брутален ( иначе е на хвърлей място от София ) и там още от преди 9 ти било забранени да има кръчма ,защото се напивали и се колели с брадви , ръгали се с вили и колове , баща и син , дядо и внуци ....брутални диваци живеят там !!! До столицата бе , едно поле ни дели от тях ....!!?

    17:09 29.12.2025