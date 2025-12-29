Мъж е задържан. Пребил съпругата си с ритници

Мъж на 41 години е задържан заради нанесен побой над съпругата му. За случая съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград.
Мъжът, който е от село Волуяк, Столична община, в условията на домашно насилие в жилище в град Сандански е нанесъл удари с крака по тялото на 36-годишната си съпруга от същото село.
Мъжът е задържан със заповед за 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.
За случай на домашно насилие съобщиха от ОД на МВР в Благоевград на 11 декември. Тогава мъж на 42 г. от София беше задържан от полицейски служители на Районно управление – Сандански заради побой над жена, с която живеел на семейни начала.
1 Механик
Май има някой не много компетентен, ама дали е прокуратурата или друг....
16:15 29.12.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
"Жена с мустаци нарита женственият си съпруг"
16:20 29.12.2025
3 Сигурно е
16:24 29.12.2025
4 оня с коня
16:29 29.12.2025
5 ТАЗИ ТАМ ТЕРИТОРИЯ
16:37 29.12.2025
6 Питане123
17:01 29.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 7777
17:07 29.12.2025
9 Сила
17:09 29.12.2025