Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София

22 Ноември, 2025 14:37 1 507 13

Работата по случая продължава

Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицаи от „Икономическа полиция“- СДВР иззеха лекарства, забранени за продажба в България.
Специализираната полицейска операция е осъществена съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция, НАП и БАБХ, припомни БНТ.

Лекарствата са иззети от два търговски обекта в София с основна дейност продажба на хранителни продукти.

Проверката е установила и голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ. Съставени са административен акт и констативни протоколи на собственика – 33-годишна жена. Работата по случая продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не сте си свършили работата!

    16 2 Отговор
    Покажете снимки на добавките, за да знаят онизи, които са ги купували, че са забранени!

    Коментиран от #2

    14:40 22.11.2025

  • 2 Малка разлика

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не сте си свършили работата!":

    Няма забранени добавки в България. Има неразрешени за употреба. Ако купиш лекарство от Турция, както правят 80% от хронично болните и те хванат, също е престъпление. Длъжен си да плащаш на лекарствената мафия.

    Коментиран от #4, #13

    14:46 22.11.2025

  • 3 Горски

    11 1 Отговор
    Съставили й и някво смешно актче на момата...То сигурно за тва е пълно с дилъли по училища, паркове под път и над път - щото ги хващат, по едно актче ииии аде пак , кой от къде е. За да сте полезни на хората , напишете кои са продуктите - за да не ги купуват и къде са обектите ! Иначе ала-бала.

    Коментиран от #6

    14:46 22.11.2025

  • 4 Глупости на търкалета

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Малка разлика":

    Можеш да внесеш лекарства за лична или за член на семейството употреба в количество, което покрива нуждите ти за предвидим срок. Повече от това е незаконен внос и те глобяват.

    Коментиран от #8

    15:08 22.11.2025

  • 5 У НЕКВИ магазинче?¡??

    3 1 Отговор
    Та то тия магазинчета и МАГАЗИНИ СА НАВСЯКЪДЕ ПО БГ. И СИ РАБОТЯТ ПОСТОЯННО И НА ДАЛАВЕРА. КАКТО ДРУГАРИТЕ СЪС ДРОГАТА. ЗАКРИВАЙ ТЕРИТОРИЯТА.

    Коментиран от #10

    15:08 22.11.2025

  • 6 И ти говориш глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Притежаването и търговията с наркотици са криминализирани деяния и не се наказват с актове за административни нарушения. Съдят те на общо основание.

    Коментиран от #7

    15:10 22.11.2025

  • 7 Цъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "И ти говориш глупости":

    Съдят те по НК ако има състав. А това е просто паралелен внос.

    15:35 22.11.2025

  • 8 Малка разлика

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Глупости на търкалета":

    Е ходи ти на две седмици за едно блистерче. В наше село ходи Пешо и носи на двайсе баби чанта за по два месеца. Ако го спипа икономическа, ще го изкарат Пабло Ескобар. Във всяко село или блок има по един такъв добър човек.

    15:39 22.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво

    5 0 Отговор
    ЛЕЛЕ какъв умопомрачителен успех и неумоверни усилия и упорит труд.
    Предполагам даже вътрешен човек са внедрили .
    Сега държавата ще цъвне и просперира
    Какъв огромен успех

    23:48 22.11.2025

  • 13 Лазо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Малка разлика":

    И аз така мисля. Това е симулация на работа. Има десетки сайтове за хранителни добавки, вероятно са ги подкарали първо на рекет, а който не е платил - "разкриват" го.

    02:13 23.11.2025