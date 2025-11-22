Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София

Полицаи от „Икономическа полиция“- СДВР иззеха лекарства, забранени за продажба в България.
Специализираната полицейска операция е осъществена съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция, НАП и БАБХ, припомни БНТ.
Лекарствата са иззети от два търговски обекта в София с основна дейност продажба на хранителни продукти.
Проверката е установила и голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ. Съставени са административен акт и констативни протоколи на собственика – 33-годишна жена. Работата по случая продължава.
1 Не сте си свършили работата!
Коментиран от #2
14:40 22.11.2025
2 Малка разлика
До коментар #1 от "Не сте си свършили работата!":Няма забранени добавки в България. Има неразрешени за употреба. Ако купиш лекарство от Турция, както правят 80% от хронично болните и те хванат, също е престъпление. Длъжен си да плащаш на лекарствената мафия.
Коментиран от #4, #13
14:46 22.11.2025
3 Горски
Коментиран от #6
14:46 22.11.2025
4 Глупости на търкалета
До коментар #2 от "Малка разлика":Можеш да внесеш лекарства за лична или за член на семейството употреба в количество, което покрива нуждите ти за предвидим срок. Повече от това е незаконен внос и те глобяват.
Коментиран от #8
15:08 22.11.2025
5 У НЕКВИ магазинче?¡??
Коментиран от #10
15:08 22.11.2025
6 И ти говориш глупости
До коментар #3 от "Горски":Притежаването и търговията с наркотици са криминализирани деяния и не се наказват с актове за административни нарушения. Съдят те на общо основание.
Коментиран от #7
15:10 22.11.2025
7 Цъъ
До коментар #6 от "И ти говориш глупости":Съдят те по НК ако има състав. А това е просто паралелен внос.
15:35 22.11.2025
8 Малка разлика
До коментар #4 от "Глупости на търкалета":Е ходи ти на две седмици за едно блистерче. В наше село ходи Пешо и носи на двайсе баби чанта за по два месеца. Ако го спипа икономическа, ще го изкарат Пабло Ескобар. Във всяко село или блок има по един такъв добър човек.
15:39 22.11.2025
12 Браво
Предполагам даже вътрешен човек са внедрили .
Сега държавата ще цъвне и просперира
Какъв огромен успех
23:48 22.11.2025
13 Лазо
До коментар #2 от "Малка разлика":И аз така мисля. Това е симулация на работа. Има десетки сайтове за хранителни добавки, вероятно са ги подкарали първо на рекет, а който не е платил - "разкриват" го.
02:13 23.11.2025