Тръгнаха фалшиви банкноти по 20 евро

Тръгнаха фалшиви банкноти по 20 евро

26 Ноември, 2025 11:46

Задържан е мъж

Снимка: МВР
Светослава Ингилизова

На 22 ноември 2025 г. в социалните мрежи е публикувано съобщение със снимки на мъж и информация, че в обръщение е прокарана фалшива 20-еврова купюра. След незабавни оперативно-издирвателни действия, служителите на отдел Икономическа полиция установили, че предишната вечер – 21.11., при таксиметрова услуга клиент е заплатил именно с този паричен знак, а шофьорът впоследствие разбрал, че е неистински.

Изяснена е самоличността на извършителя – 34-годишен мъж, многократно осъждан и с предишни наказания за идентично престъпление. В хода на процесуално-следствените действия са иззети доказателства, пряко свързани с деянието. Установено е, че използваното евро е т.нар. реквизитно копие, предлагано в онлайн магазини като атрибут за музикални клипове, филми и събития. По левия му край е изписано „ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY“, а при преглед на холограмата вместо символа на еврото се вижда надпис „COPY“.

Липсват и всички характерни защитни елементи на истинските парични средства. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 209 от НК, като материалите са докладвани на прокуратурата.

ОДМВР–Варна продължава активната си превантивна кампания във връзка с очакваното въвеждане на еврото в Република България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бг Лев

    7 1 Отговор
    Са се сетиха МВР то от години се въртят фалшиви евра… но са трупат активи колко са добри

    11:54 26.11.2025

  • 2 честен ционист

    8 9 Отговор
    Само цифровото Евро ще оправи на Ганчо тарикатлъка.

    11:55 26.11.2025

  • 3 Професор

    6 1 Отговор
    Има много 50 левови фалшиви банкноти в обръщение. Сега като минем на Евро ще стане същото и 20 евровите банкноти. Крадлива нация сме.

    12:02 26.11.2025

  • 4 Европа е залята с фалшиви евра

    4 1 Отговор
    Серийните номера на фалшивите банкноти от 50 евро включват ES8125815125, FB8477117453, BS1473810574, SE5325815512 и SF2555812181. Серийният номер на банкнотите от 200 евро е EA5086938835.....

    Коментиран от #15, #20

    12:03 26.11.2025

  • 5 Жоро

    7 1 Отговор
    Айде на хаирлия да е.

    12:04 26.11.2025

  • 6 БРАВО

    18 5 Отговор
    Че, то оригинални има ли? Еврозоната и без това е фалшива.

    Коментиран от #10

    12:10 26.11.2025

  • 7 Троян

    4 0 Отговор
    Имам два трилитрови бууркана, пълни със по един и два цента. Ще хода да си купя две кутии цигари.

    12:11 26.11.2025

  • 8 Кирил

    2 0 Отговор
    На тиквата и шиша схемата няма кой да я мине. Тиквата печата дубликати едно към едно с истинските, които са му предоставени от шиши-банк (да не правя реклама на Фиии).

    12:12 26.11.2025

  • 9 Дон Дони

    7 2 Отговор
    След Нова година ще е бума, особено в малките населени места! Правителството и БНБ от напъване да вкарат еврото не направиха никаква разяснителна кампания!

    12:14 26.11.2025

  • 10 Ганьо Балкански

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО":

    Ти от 25 години ползваш евро и Европа те изхранва но много знаеш да злобееш. Явно 45 години под руски ботуш не са ти били достатъчно за да ти увре акъла.

    12:17 26.11.2025

  • 12 Сивата котка

    1 4 Отговор
    Айде, да ни е чистито! Булката май ще излезне не честна. Хихихи...Глейте кво ша става след 1.01.

    Коментиран от #13

    12:31 26.11.2025

  • 13 чудесно

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сивата котка":

    От двадесет години плащам основно с карта и не ми връщат фалшиви пари. А и не ме вълнува в каква валута плащам, защото не я виждам на живо.

    12:33 26.11.2025

  • 14 Павел пенев

    5 1 Отговор
    Фалшива държава,фалшив бюджет, фалшиви евро банкноти? Само крадците Боко,Шиши и Хаяши са реални. Честито демократи!

    12:44 26.11.2025

  • 15 Не че нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европа е залята с фалшиви евра":

    Препратено към ДАНС

    Коментиран от #16

    12:54 26.11.2025

  • 16 Благодаря !

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не че нещо":

    Предполагам че го знаят. Италианско производство супер фалшификати !

    13:19 26.11.2025

  • 17 Хххххххх

    1 0 Отговор
    Статия за 20 евро,а и полиция.Смешна държава.

    13:27 26.11.2025

  • 18 Леле майко

    1 0 Отговор
    Хванали една банкнота на която липсвали всички характерни защитни елементи на истинските парични средства. В Норвегия и Швеция в оборот са фалшификати които даже през банка минават по някога ...

    13:31 26.11.2025

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    И на къде тръгнаха?

    13:31 26.11.2025

  • 20 Ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европа е залята с фалшиви евра":

    Европа е залята с фалшиви политици

    13:32 26.11.2025