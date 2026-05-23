Иван Демерджиев: Разбрахме кои са помагали на Васил Михайлов, има интересни имена от институциите

23 Май, 2026 13:08 4 585 46

  • иван демерджиев-
  • прокурорски син-
  • васил михайлов-
  • мвр-
  • гдбоп-
  • помагачи

Към този момент не може да разкрие имената на покровителите му

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дългият процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции. Има и такива, които са криминално проявени. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти във връзка със задържането на Васил Михайлов - прокурорският син, цитиран от focus-news.net.

"Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона. Няма къде да избяга, няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители", каза Демерджиев.

Той посочи, че към този момент не може да разкрие имената на покровителите му, но увери, че на по-късен етап ще бъде предоставена повече информация около този кръг от хора и локациите, на които Васил Михайлов се е укривал.

По думите му Михайлов е затруднил сериозно ГДБОП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    19 34 Отговор
    Нищо вече не е интересно. Гълъбите съсипахте животът на хората.

    13:09 23.05.2026

  • 2 лекето

    46 5 Отговор
    си прави ишка с вас, вземете по сериозни мерки

    13:11 23.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    86 7 Отговор
    А сега арестувайте и милиционерите мутри на Тиквата които са укривали бандита и ги вкарайте в пандиза

    13:14 23.05.2026

  • 5 Само тиепане ги оправя

    65 3 Отговор
    Щом вече ги знаят кои са помагали на тоя селски бек да бъдат незабавно арестувани и приведени в една и съща килия с него и още вечерта да има Бангаранга с цялото това семейство Адамс.

    13:15 23.05.2026

  • 6 Сталин

    68 5 Отговор
    Само си представете мащабите на криминалната хунта на Тиквата които са окупирали всички държавни служби

    Коментиран от #41

    13:16 23.05.2026

  • 7 Тайнамайна

    30 7 Отговор
    Их, какво знам, но пресконференция няма да дам!

    13:17 23.05.2026

  • 8 Изплюйте камъчето

    46 1 Отговор
    Да научим кои са бацилите

    13:18 23.05.2026

  • 9 смях в залата

    45 10 Отговор
    Кажи ги сега. Май първо ще видите кого може да скриете а пък после ще кажете някой друг неудобен.Явно задкулисно ще се реши кой да бъде осветлен.

    13:18 23.05.2026

  • 10 Дрън, дрън съветски чугун

    26 40 Отговор
    Усещате ли как покриха Георги Кандев, спряха го да публикува във ФБ, спряха му медийните изяви, спряха всяка информация за него. Готвят и него да го пуснат по пързалката, както всички работещи в Правителството Гюров, които като истински Патриоти, показаха как се работи за Родината, показаха как се бори мафията и имаха видими резултати за толкова кратко време.

    13:18 23.05.2026

  • 11 Сталин

    21 2 Отговор
    Есть человек есть проблем , нет человек нет проблем . Дайте ми го за ГУЛАГ .........

    13:20 23.05.2026

  • 12 СПОКО БЕ ПЕТРОХАНЦИ

    16 11 Отговор
    Всичко ще научите и всичко ще почувствате. Не се изнервяйте.

    13:23 23.05.2026

  • 13 Петрова

    28 21 Отговор
    Нищо не става от радевите гълъби. Върнахи всички мyтpи по митницата, изпраха джуджета и нотариуси, изпраха пеевски и борисов, назначиха хората на Таки, ГЕРБ, ДПС .. БКП по министерствата.
    С тази арогантност, на есен ще има скубане на перушина в гълъбарника .

    13:23 23.05.2026

  • 14 питане

    35 0 Отговор
    укривателството вече административно нарушение ли е, или е все още съучастие в престъпление?

    13:25 23.05.2026

  • 15 Роза

    33 3 Отговор
    Адвокатката на Васил Михайлов каза по телевизията,че обвиненията срещи него били само три,не били добре обосновани,и се наказвали с малки срокове затвор.За съжаление законите ни са слаби,този може да постои за малко в пандиза-дай,Боже-и да излезе оттам още по-откачен!Не може да влезе и в психиатрия,защото едва ли ще докажат псих.заболяване,и докато не му види сметката някой ,подобен на него,ще си е същия!

    13:25 23.05.2026

  • 16 Боко (неуловимия) тайния крадец

    27 3 Отговор
    Етоооо започва се ....със тия не може да преговарям и пазаря маи ще бягам от кочината която направихме със пиши и ще отида на почивка ори оная хубавица в испания на която и купих къща за милиони да си оръскам скромно събраните пари !

    13:25 23.05.2026

  • 17 хихи

    22 5 Отговор
    "... има интересни имена, свързани с някои институции.."
    демократични, жълтопаветни имена предполагам, а институциите са от някое НПо Петрохан предполагам

    13:26 23.05.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 2 Отговор
    АРЕСТА НА ДРЕБНИВ КРИМИНАЛЕН ПРЕСТЪПНИК БЕШЕ ВЧЕРА
    ......
    ВАНЬО СТИГА С МЕДИЙНИТЕ ИЗЯВИ
    .....
    РАБОТА , РАБОТА И ПАК РАБОТА
    ....
    НАМЕРЕТЕ СЕГА ТАКИ И ПЕПИ ЕВРОТО;)

    Коментиран от #20

    13:26 23.05.2026

  • 19 СиД

    6 9 Отговор
    Потрошили са го от бой , за да каже. . .

    13:26 23.05.2026

  • 20 МП4

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не може да ги намери защото тези особено Таки им плащат заплатите , а през свободното време си пазарят момичета..Такива като Таки , Пепи еврото са величина за тези мишкари

    13:28 23.05.2026

  • 21 Умна тиква

    11 1 Отговор
    Махам се от българия , аз съм достоен европеец и ще отида във ЮАР , а намерете ме там ......!!!!!!!

    Коментиран от #35

    13:28 23.05.2026

  • 22 Затруднил бил ГДБОП

    30 0 Отговор
    Системата ви е пълна с ятаци. Затова е трудно. А баща му? Мъчил е цял Перник и основното задължение на един родител, да даде възпитание, не е го изпълнил. Между другото това задържане, да не е прах в очите на тълпата?

    13:28 23.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Умна тиква

    8 2 Отговор
    Махам се от българия , аз съм достоен европеец и ще отида във ЮАР , а намерете ме там ......!!!!!!!

    Коментиран от #26, #34

    13:29 23.05.2026

  • 25 Защо?

    31 1 Отговор
    Защо бе, Демерджиев?! Защо отказваш да съобщиш имената на укривателите и помагачите на този изрод, изверг и толкова опасен престъпник, от когото пропищя цяла България?! Да не ибпонеже татко му е прокурор?! Или има имена, които не ти е удобно да кажеш?

    Коментиран от #43

    13:32 23.05.2026

  • 26 Сталин

    20 0 Отговор

    До коментар #24 от "Умна тиква":

    Аха в ЮАР ако те надушат чернилниките че имаш чекмедже с кюлчета и пачки и до три дена и си готов

    Коментиран от #44

    13:33 23.05.2026

  • 27 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    25 1 Отговор
    Арестувайте ги всички и директно с него в затвора поне за 10 години ефективно без намаляване на присъдата,,а съдийката която ги оневини да бъде разстреляна на място ..този ЗАВИСИМ от мафията съд да бъде разпуснат и да бъдат назначени нови съдии в цялата страна

    13:33 23.05.2026

  • 28 Защо триете?!

    23 0 Отговор
    Напълно очаквано е да се окаже, че някой служител, при това на висок пост в ДАНС, ГДБОП, МВР-то на Къдравата и подобни "институции" не е мужду укрвателите и помагачите на изверга от Перник? Все пак, повече от една година не са го укривали уличните метачки от "Чистота", нали?!

    13:37 23.05.2026

  • 29 не може да разкрие имената

    15 2 Отговор
    а някакви мерки за ятаците на националното геройче
    или нищо както и не чуваме за разследване на
    асоциацията на общ поръчкари и чекмеджари от тиквено време

    и не ни занимавайте с глупости
    демек родната полиция н пази от лошите
    пък които после ги пускат много често пак да вършеят и да правят золуми

    13:38 23.05.2026

  • 30 Точен с парите

    17 2 Отговор
    Той посочи, че към този момент не може да разкрие имената на покровителите му, но увери, че на по-късен етап, който не си плати, ще бъде разкрит на медиите

    13:38 23.05.2026

  • 31 ФАКТ

    7 4 Отговор
    Е И КО ПОДМЯНАТА ИЗЛЕЗЕ РЕГРЕСИВНА МАФЙОЗКИ ТИП НИЩО И ПОЛОВИНА

    13:39 23.05.2026

  • 32 Бойко Българоубиец

    14 3 Отговор
    Аз съм едно от имената 😏

    13:40 23.05.2026

  • 33 ФАКТ

    16 1 Отговор
    В БГ МОФИЯТА СИ ИМА ДЪРЖАВА И НИКОЙ И НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ

    13:40 23.05.2026

  • 34 и ще отида във ЮАР

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Умна тиква":

    бил съм там
    опасно е
    доста от тях не харесват белите
    другаде в африка е ОК

    13:42 23.05.2026

  • 35 Възpожденец 🇧🇬

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "Умна тиква":

    Като си европеец, защо ще ходи в ЮАР, ходи в Европа .
    Аааа, там пък действат законите и няма спасение за бандити, затова всички бягат я в ЮАР, я в Мексико, я в Руслямска neдepaцийка ... там почитат бандитите с пари.

    13:46 23.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ние БГ

    8 4 Отговор
    Сега всички разследвани и доказани ( някои ПОЧТИ) престъпници ще се окажат ЛЮБИТЕЛИ НА РАДЕВ

    13:52 23.05.2026

  • 38 Коментар

    17 0 Отговор
    Делта гард са престъпници. Всички до един в затвора

    13:54 23.05.2026

  • 39 Браво!

    13 0 Отговор
    Малко закъсняло, но все-пак повече от нищо.
    Да види сега отворкото къде зимуват раците.

    14:10 23.05.2026

  • 40 Слава на геройте,хванаха нещо

    11 1 Отговор
    Момчето е неадекватно,иначе отдавна да е напуснало страната и да си уреди живота другаде.

    14:23 23.05.2026

  • 41 Наземен персонал

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Сталинче, нещо Сибир те влече. Не бой се там е хубаво , само дето има комари като врабци през лятото. Има и вълци. Къде е прокурорското синче, къде е Борисов. Как главата ти ги свърза. Четеш ли под коя статия си пишеш платените редчета. Време е да спрат да ти плащат. Вече има нови "цели".

    14:26 23.05.2026

  • 42 Има един

    11 0 Отговор
    член от НК, касае т.н. лично укривателство. Не се разсейвате, а действайте.

    14:40 23.05.2026

  • 43 Има специални

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "Защо?":

    текстове в НК за такива помагачи. Дано да им образуват наказателни дела.

    14:43 23.05.2026

  • 44 Бръм

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сталин":

    Само да видят белият му задник и е на мерника вече. Да върви.

    16:36 23.05.2026

  • 45 ето пак.

    1 0 Отговор
    Разбрали кои са,но не могат да разкрият имената.Та нали точно поради това държавата буксува бе Дерменджиев!Военен съд щом е под пагон,дисциплинано уволнение,лишаване от звание и при бай Ставри в южното крило.В сиганския отряд.А имената трябва да са обявени.Да ги знаят колеги,познати,роднини и съседи.

    18:50 23.05.2026

  • 46 Петрова

    0 0 Отговор
    А кой помагат на "Бизнесмените " , във Пловдив , пак започнахме със кокошкарските акций , 30- години . Едно и също , хванете големите . Адвокатче и между другото какво става с твойте преписки за полицейските КОЛИ ???

    19:41 23.05.2026