Иван Демерджиев: Разбрахме кои са помагали на Васил Михайлов, има интересни имена от институциите

Дългият процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции. Има и такива, които са криминално проявени. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти във връзка със задържането на Васил Михайлов - прокурорският син, цитиран от focus-news.net.

"Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона. Няма къде да избяга, няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители", каза Демерджиев.

Той посочи, че към този момент не може да разкрие имената на покровителите му, но увери, че на по-късен етап ще бъде предоставена повече информация около този кръг от хора и локациите, на които Васил Михайлов се е укривал.

По думите му Михайлов е затруднил сериозно ГДБОП.