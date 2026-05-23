Болници отказали да приемат Любен Дилов-син. Депутатът, още е в тежко състояние

Любен Дилов - син е кацнал в София късно вечерта в петък, транспортиран с медицински самолет от Рим.

Депутатът от ГЕРБ е бил въдворен за лечение в Правителствена болница. Преди това обаче, две болници в София са отказали да го приемат за лечение. Той беше покосен от инфаркт преди месец в Италия и е в тежко състояние, пише Lupa.bg, позовавайки се на информация от близки до депутата от ГЕРБ.

За съжаление, състоянието на Дилов е тежко – той е бил покосен от инсулт и инфаркт в Италия и е държан под упойка, след като излезе от кома.

Мрачната прогноза на лекарите е, че Любен Дилов ще се възстановява поне две години след тежкия удар, като ще трябва да прекара следващите няколко месеца в болница.

Дилов получи инфаркт по време на семейно пътуване в Рим. Той и децата му заминали за Италия веднага след изборите на 19 април. Точно ден преди старта на парламента от болницата в Рим съобщили на близките му, че вече е контактен.

Още не се е заклел като депутат

Любен Дилов – син влезе в 52-ото Народно събрание като втори в листата на ГЕРБ в Бургас, но не се закле като депутат заради тежкия здравословен инцидент.

Той обаче е вписан като народен представител, тъй като има решение на Централната избирателна комисия, с което беше обявен за избран, независимо че не е положил клетва.