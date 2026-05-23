Болници отказали да приемат Любен Дилов-син. Депутатът, още е в тежко състояние

23 Май, 2026 13:48 9 967 146

Мрачната прогноза на лекарите е, че той ще се възстановява поне две години

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любен Дилов - син е кацнал в София късно вечерта в петък, транспортиран с медицински самолет от Рим.

Депутатът от ГЕРБ е бил въдворен за лечение в Правителствена болница. Преди това обаче, две болници в София са отказали да го приемат за лечение. Той беше покосен от инфаркт преди месец в Италия и е в тежко състояние, пише Lupa.bg, позовавайки се на информация от близки до депутата от ГЕРБ.

За съжаление, състоянието на Дилов е тежко – той е бил покосен от инсулт и инфаркт в Италия и е държан под упойка, след като излезе от кома.

Мрачната прогноза на лекарите е, че Любен Дилов ще се възстановява поне две години след тежкия удар, като ще трябва да прекара следващите няколко месеца в болница.

Дилов получи инфаркт по време на семейно пътуване в Рим. Той и децата му заминали за Италия веднага след изборите на 19 април. Точно ден преди старта на парламента от болницата в Рим съобщили на близките му, че вече е контактен.

Още не се е заклел като депутат

Любен Дилов – син влезе в 52-ото Народно събрание като втори в листата на ГЕРБ в Бургас, но не се закле като депутат заради тежкия здравословен инцидент.

Той обаче е вписан като народен представител, тъй като има решение на Централната избирателна комисия, с което беше обявен за избран, независимо че не е положил клетва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    156 8 Отговор
    Не следва ли да бъде "пенсиониран" като депутат и заменен?

    Коментиран от #3, #4, #75, #91

    13:50 23.05.2026

  • 2 Коя

    155 21 Отговор
    болница иска да обгрижва години наред жив труп ? Има три деца , има пари - да му вземат болногледачки на смени !

    13:51 23.05.2026

  • 3 Може

    122 16 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    би е в болнични и фамилно се лапа голямата заплата ! И така , до кога ?

    Коментиран от #21, #48, #124

    13:52 23.05.2026

  • 4 Гошо

    129 13 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Абе направо да му дават 20 депутатски заплати и доживотна пенсия на максимума. Той и като беше с акъла си вършеше само глупости, пък сега след инсулта - не ми се мисли.

    Коментиран от #65

    13:53 23.05.2026

  • 5 Сила

    189 4 Отговор
    Не винаги , но принципно в живота всичко ти се връща в някакъв момент ....
    "Не знам дали има Бог , но гледай да живееш все едно че го има ..."
    Йордан Радичков , "Неосветени дворове "

    Коментиран от #16, #82

    13:56 23.05.2026

  • 6 Факт

    97 7 Отговор
    Баг забавя,.. но, не забравя

    Коментиран от #22, #30, #73, #137

    13:56 23.05.2026

  • 7 Коментар

    106 6 Отговор
    За какво да го приемат този наркоман? Да отива при другия кокаинозависим Любо Спасов, да види какво светило е търговецът на ограни с белия нос . Всички гербаджии ги чакат лекарите с вилите в Банско и по морето, които сами създадоха

    13:56 23.05.2026

  • 8 Какви Клетви ?

    67 5 Отговор
    Кой от Тях ?

    Въобще е спазвал !

    Някога Клетвите си ?

    13:56 23.05.2026

  • 9 променям си мнението

    55 1 Отговор
    за скъпото отлежало уиски и пурите

    13:57 23.05.2026

  • 10 Дилов получи инфаркт веднага след избори

    112 3 Отговор
    що се е притеснил човечеца от загубата на греб
    нали са му осигурили местенце в парла ментата което ще му се пази докато е болнав

    щом транспортиран с медицински самолет от Рим значи пак от наште данъци, ддс, осигуровки

    13:58 23.05.2026

  • 11 Лелеее

    94 3 Отговор
    що така не ми е тъжно бе

    Коментиран от #14

    14:00 23.05.2026

  • 12 Тошко съм

    93 1 Отговор
    брато нема да се плашиш намерил съм доктор за 500 пари на месец ша те излекува за нула време

    14:00 23.05.2026

  • 13 Болници отказали

    90 4 Отговор
    Болници отказали да приемат Любен Дилов-син. Депутатът, още е в тежко състояние


    Да си Купи Болница !

    Коментиран от #15, #123

    14:01 23.05.2026

  • 14 Къде Е ?

    38 5 Отговор

    До коментар #11 от "Лелеее":

    Шампанското !

    14:03 23.05.2026

  • 15 то гепи

    49 0 Отговор

    До коментар #13 от "Болници отказали":

    си има болници с които отново и отново краде

    14:04 23.05.2026

  • 16 Бялджип

    91 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Сложих ти +, но все пак една корекция. Това Радичков каза в едно от последните си интервюта и уточни, че го спазва като максима, но го научил от някакъв узбек, или дагестанец, забравих вече, беше човек от Изтока. Радичков можеше спокойно да си го припише, но явно вътрешната му честност и морал са били на висота.

    Коментиран от #27, #46

    14:07 23.05.2026

  • 17 Боклука се урежда

    106 4 Отговор
    Защо ни го пишете, не ни интересува. Който се е сблъсквал с българската медицина и болници го е претърпял. Жалко, че още съществува правителствена болница за политическата измет.

    14:07 23.05.2026

  • 18 Гробар

    72 2 Отговор
    Само лежане, уиски, пури и шлякане на ръзпуретини. Това е резултатът. Герб загуби изборите и болниците не искат да го приемат. Тотал щета. Ще загубят пари, далавера никаква.

    14:08 23.05.2026

  • 19 хаха

    68 5 Отговор
    Да го вземат в "глава без мозък" ... ГЕП-аджийската "болница" за точене на здравната каса.

    14:08 23.05.2026

  • 20 1234

    73 0 Отговор
    На човека му е дошло времето да ползва това което сам е създал! Такива и лекари ще го лекуват.

    14:10 23.05.2026

  • 21 Даскал на кухите но нафукани Gen Z

    36 7 Отговор

    До коментар #3 от "Може":

    А ще ми кажеш ли "счетоводителче" в качеството си на какъв получава заплата, след като не се е разписал на клетвения лист и следователно не е депутат, а предишното НС е разпуснато с указ на Президента. Май злобата и завистта взимат превес в мнението ти, или става въпрос за оня популярен комплекс при който се чустваш дребен и незначителен, както и недооценен.

    14:12 23.05.2026

  • 22 Име

    27 29 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Не бих злорадствал срещу човек, който нищо не ми е направил!

    14:12 23.05.2026

  • 23 Софийски селянин,Пенсионер

    88 6 Отговор
    Дано Господ се смили над грешната му душа..
    Беше слуга и подмазвач на бате си Бойко Толупа..
    Друго няма да кажа,то е достатъчно..

    14:13 23.05.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    63 2 Отговор
    Демек заплатката си тече? Къв късмет, че ще може да си покрива всички разходи за безплатното лечение!

    Колко направи и той - едни 15 години в парламента май... и изведнъж нищоправенето и подкрепата на кражбите се обърнаха срещу него под формата на отказан прием в болница. Все пак бил "някой" му намериха местенце - за простосмъртните същата ситуация ще е смърт... Съжалявам, но трудно ми е да му съчувствам! Дано се оправи и да си мисли за последствията!

    14:13 23.05.2026

  • 25 МЗХ Калинка

    65 4 Отговор
    Да му плати вожда "Чекмеджан" в някоя частна болница или от субсидията на гроП, обикновените хора в такова състояние ги изритват ...

    14:14 23.05.2026

  • 26 Поне

    27 3 Отговор
    Заплатата на народен избранник си получава.

    14:14 23.05.2026

  • 27 Сила

    13 25 Отговор

    До коментар #16 от "Бялджип":

    Якутски шаман !!! От него го е чул ....
    ( ама не от тия днешните , дето къпят Ботокса във вани с еленска кръв !!!)

    Коментиран от #61

    14:18 23.05.2026

  • 28 Смех

    82 2 Отговор
    Няколко болници били отказали, баш Правителствена се смилила и го настанила. Ала бала.Още преди да долети всичко с приема е било уредено. Всички са равни, но някои са по-равни.

    Коментиран от #37

    14:18 23.05.2026

  • 29 Здрасти

    52 2 Отговор
    Интересно ми е, заплата ще получава ли тоя нищоправец, казвам нищоправвц, защото до сега в народното събрание освен да приказва глупости и усвоява заплата нищо друго не съм видял от него. Сега е и в болница и следващите 2 години я може да"кове смислени закони", нещо което не съм видял от него. Не му мисля лошото, дано да се оправя по скоро, но хайде моля ви се стига толкова тармъци на държавната софра.

    14:18 23.05.2026

  • 30 червен фашист, ленинец - путиняр

    12 51 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Какво не забравя ? Имай в предвид, че черните мисли, завистта и злобата се връщат веднага. Няма нужда да чакаш божието наказание. Човекът е тежко болен. На всеки рано или късно се случва. Никой не е умрял "здрав ". Дано се оправи и има още дни. Не ми се мисли как, по твоята логика, Пухлер е още жив и шава в бункера си, някъде из кочината.

    14:19 23.05.2026

  • 31 Димитър

    18 19 Отговор
    Тук наистина се подвизават тежки мозъчни кастрати.

    Коментиран от #32, #85, #122

    14:21 23.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    26 2 Отговор
    Вероятно няма нито болници, нито пътеки за възстановяване!

    14:22 23.05.2026

  • 34 Иво

    28 5 Отговор
    Да,събираме ли Пари?

    Коментиран от #40

    14:22 23.05.2026

  • 35 Сивата котка

    54 3 Отговор
    Един от семейството опростачващи нацията ни. Някой бе рекъл: многото хубаво не е на хубаво. Рахат му бе и депутатсвото, и парите, и...Дошло е време да плаща сметките.

    14:23 23.05.2026

  • 36 Анонимен

    7 24 Отговор
    Бързо възстановяване!

    14:23 23.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 като ду педат и той е гласувал за

    54 0 Отговор
    болниците да са в това състояние. Въобще тия в парламента като опутошават всичко градено с поколения наистина ли си вярват, че никога няма да ги застигне и тях разрухата?

    14:26 23.05.2026

  • 39 22- и чистач на зайчарника

    71 2 Отговор
    Нищо не ти е напарвил пелтека на снимката, така ли?! Нищо не ти е направил този политически номад, който 30 години преминава отедна партия в друга, както магистралните жрици преминават от един турски тир в друг! този политически номад, дето нищо не му се разбира като говори и му трябва преводач, с отвратителното си политическо номадство и слугинажа си към СИКаджийската мутри и престъпник от подземни ясвят, стана омразен на цял народ! И това си личи от горните коментари, нали?! Да порщава Диловия син, дано да оздравее, но никога няма да измие от себе си предателството, слугинажа и особено унижението, което за него е запазена марка! Затова го пъдят дори от болници и не искат да го лекуват!

    14:27 23.05.2026

  • 40 Сила

    48 0 Отговор

    До коментар #34 от "Иво":

    Капачки ...така работи Здравната каса и медицината в БГ то , с бидони пълни с пластмасови капачки !!!
    И смс за "Българската Коледа " ....

    14:28 23.05.2026

  • 41 Има в българия

    11 1 Отговор
    Добри практики за ранна рехабилитация на инфаркта и на други места

    Коментиран от #45, #66

    14:32 23.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 И??

    43 1 Отговор
    Трябва ли да ме е грижа за депутат от ГЕРБ?

    14:35 23.05.2026

  • 44 ШЕФА

    37 2 Отговор
    Господ бави ,но не забравя мижитурките ! Следващият е Гурото на тоя плъх Б.Б.

    14:37 23.05.2026

  • 45 Сила

    20 1 Отговор

    До коментар #41 от "Има в българия":

    Да , на ул.Заводаска 14 ....пълно е с рехабилитирани !!!
    (верно е пълно , няма места!!!)

    14:37 23.05.2026

  • 46 Знае се къде му отидоха парите от тези

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бялджип":

    пътеписи и сигурно хич не е доволен

    14:38 23.05.2026

  • 47 Има Видов ден

    32 0 Отговор
    С откраднатото не може да си купиш живот!
    Едно място се освободи в НС.
    И така, по естествен път, докато не намалеят до 60 парчета!
    Повече не са ни необходими.
    Без заместване.

    14:40 23.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Две вечери подред виждам човек на

    48 1 Отговор
    Нашата улица който освен че е в тежко социално положение е в изключително тежко здравословно състояние. Първата вечер имаше линейка , но явно нищо не са му помогнали , защото снощи го видях пак да търси помощ като беше взел телефон на заем. По рано този човек работеше и беше здрав , но остана без работа и без близки и е в голяма беда. Но няма подкрепа. От никъде. Това е факт.
    Не би ли трябвало социалните служби да помагат на изпадналите в беда хора . Трябва да има някакво решение. От умрял човек няма полза , но от живия винаги може да се очаква да се отблагодари на обществото ако иска. Всичко зависи от обществото.

    Коментиран от #79

    14:43 23.05.2026

  • 50 аха

    11 2 Отговор
    Куцо, кьораво и сакато
    Сега и полумъртво

    14:44 23.05.2026

  • 51 az СВО Победа 81

    32 2 Отговор
    Бог ще го приеме!

    Дошло е време за разплата...

    А помните ли как се изживяваше като недосегаем от трибуната на НС?

    14:46 23.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хмммм

    26 1 Отговор
    За какво да го приемат? Нищо полезно не е свършил.

    14:47 23.05.2026

  • 54 си пън

    40 1 Отговор
    ,кво значи отказали,ами ако можеше щяха да го излекуват в италия,тъй кат не може се излекува вече,са го върнали на роднините да си го гледат,а болниците за какво да хвърлят пари за жив труп,затуй на правителствена на разноски на държавата,сиреч нас,ако беше обикновен човек,щеше да е вкъщи

    Коментиран от #125

    14:47 23.05.2026

  • 55 Варна

    35 1 Отговор
    Едно нищожество което цял живот живурка и то добре на гърба на бащиното си име.

    14:48 23.05.2026

  • 56 Геро

    25 0 Отговор
    Само с пачки, вече не става, трябва да се събират и по много капачки! За едни много
    за други са малко! Чакаме и други!

    14:48 23.05.2026

  • 57 Тиквата

    28 3 Отговор
    Фъляк лицемерен и жалък,няма въобще да ни липсваш !

    14:49 23.05.2026

  • 58 Ама

    16 8 Отговор
    То парламента я изкара две години, я не.

    14:49 23.05.2026

  • 59 Депутатските места не би трябвало

    20 1 Отговор
    Да се заместват от следващия. От къде на къде. Който отиде министър или падне жертва край !

    14:50 23.05.2026

  • 60 си пън

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мутата":

    мута,от същото место идват,ние ги плащаме пак на рантутника,а често са и по големи от заплата

    14:53 23.05.2026

  • 61 Сила

    10 12 Отговор

    До коментар #27 от "Сила":

    Само да попитам цъкачите на минуси ...
    Не ви харесва това , което е казал якутския шаман на Радичков в "Неосветени дворове " или не ви харесват днешните "шамани" на Шойгу ....?!?

    14:53 23.05.2026

  • 62 Когато си в болнични,

    14 3 Отговор

    До коментар #48 от "Мутата":

    НОИ ти плаща първите три дни.След това плаща работодателят.

    Коментиран от #68

    15:02 23.05.2026

  • 63 Aлфа Bълкът

    22 0 Отговор
    Малко не се връзва със семейното пътуване, но изглежда като класическа виагра драма.

    15:02 23.05.2026

  • 64 Разбрахте ли сега защо досега

    20 0 Отговор
    Управляващите приеха НС да работи непрекъснато. Защото не им се прекъсва нито стажа нито правата нито заплатата нито нищо.

    15:03 23.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Баща ми почина на 56

    17 1 Отговор

    До коментар #41 от "Има в българия":

    В зората на демокрацията поради потресаваща несправедливост срещу него. Имаше хора които умело се възползваха. И до ден днешен. Факт.

    Коментиран от #86, #96

    15:07 23.05.2026

  • 67 Болярче

    26 1 Отговор
    Във великотърновската бърза помощ отказват да изпращат линейки,а в болницата умишлено умъртвяват хора.А фъфлека с хеликоптер и правителствена.Ще спра до тук.......

    Коментиран от #83

    15:08 23.05.2026

  • 68 Дивергент

    8 1 Отговор

    До коментар #62 от "Когато си в болнични,":

    Обратното е.

    15:08 23.05.2026

  • 69 И що отказват да го приемат болниците?

    20 2 Отговор
    Пари ли няма тоя помиярник?

    15:09 23.05.2026

  • 70 Д-р Хаус

    13 2 Отговор
    Беше ясно, че не е просто инфаркт, както казваха. Съчетанието от инсулт и инфаркт му дава малки шансове да се възстанови напълно. Дано има късмет, но така или иначе не виждам как би могъл да бъде депутат в това състояние

    15:09 23.05.2026

  • 71 Някой

    35 4 Отговор
    Нищо против Дилов, но и нашите родители ги изписват след 5 дни от болницата след инсулт и то даже и в кома. Такава била пътеката. Така че няма Богоизбрани. Такова ни е здравеопазването. Някой запитал ли се е що народ измря в болниците или след като ги изпишат, защото не са лекувани както трябва. Явно е имал късмет, че е бил в Рим когато е станало. Депутатите и те са хора, но само като се разболеят го осъзнават, защото пред Бог всички сме равни.

    15:09 23.05.2026

  • 72 Само питам

    19 1 Отговор
    Дали това не е наказание защото спа " като заговори Мартин Димитров и заспивам...." И се подиграваха с Бойко двамата. Щото са тъпи е не разбират. Ама сега 2 години ще го гледат с нашите пари. Да му плащат от субсидиите на ГЕРБ. Така е редно. Не , че имаше някаква полза от него. Натисквач на бутони.

    15:12 23.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Пешо

    20 3 Отговор
    За да не го приемат болниците явно не си е плащал здравните осигуровки , като лилавите .

    Коментиран от #114

    15:12 23.05.2026

  • 75 Последния Софиянец

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Да му пишат ТЕЛК и да го махат

    15:13 23.05.2026

  • 76 Пешо

    20 1 Отговор
    Га яди бабицата от народните пари не Рива?! Че какво е повече от обикновеният гражданин тоя, и обикновения гражданин не го приемат, но не съм чул тоя, за толкова години в политиката в управляващите... да е направил нещо по въпроса. Яде, пи, весели се и се подиграваше с народа. Ся риве..

    15:14 23.05.2026

  • 77 Още преди да излети

    24 0 Отговор
    медицинският самолет от Италия е било уговорено къде ще бъде приет пациента. Такива тежко болни летят с медицински екип, който следи състоянието до настаняването в приемащата болница, не само по време на пътуването.Защо се публикуват измишльотини?

    15:15 23.05.2026

  • 78 Име

    15 7 Отговор
    Чакаме още добри новини за Пешо-коня, Натка-еврейчето, Ал-Йо и т.н. и т.н.

    Коментиран от #98, #117

    15:17 23.05.2026

  • 79 Бастардо

    13 10 Отговор

    До коментар #49 от "Две вечери подред виждам човек на":

    Ами помогни му бе.Нахрани го,напой го.Какво си седнал да каканижеш тук.Преди време на улицата ми видях паднал, напикан и неадекватен мъж.Пжразпитах го но не можа да ми обясни нищо.Звъннах на 112,и когато дойде линейката,му занесох ядене ,ориз с месо,филийка хляб и вода.Човека се освести и ми благодари.Прибраха го ,някъде не знам къде.И друг път ми се е случвало да помагам на хора в беда.

    Коментиран от #144

    15:20 23.05.2026

  • 80 Хе Хе

    19 2 Отговор
    Е така е като преядеш със Суджук. Чакаме и главния Суджук да се гътне. Ще е национален празник.

    15:21 23.05.2026

  • 81 Този…

    19 2 Отговор
    толкова хора е преевал, колкото ганджа не е изпушил……

    15:22 23.05.2026

  • 82 Браво пич

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Най-после смислен и точен коментар.Комплименти.

    15:23 23.05.2026

  • 83 Много добри лекари също починаха млади

    18 0 Отговор

    До коментар #67 от "Болярче":

    Сравнително но дори и на тях колегите им не са помогнали. Какво остава за нас обикновените хора.

    Коментиран от #92

    15:24 23.05.2026

  • 84 ...

    9 2 Отговор
    Приготвяй ковечега и катафалката. И тоя ке изтече у канализацията.

    15:25 23.05.2026

  • 85 Супер коментар.

    4 7 Отговор

    До коментар #31 от "Димитър":

    Кратко,точно и ясно.Браво.

    15:27 23.05.2026

  • 86 От инфаркт

    10 0 Отговор

    До коментар #66 от "Баща ми почина на 56":

    Имам предвид. Обстоятелствата докарват инфаркт на хората.

    Коментиран от #89

    15:28 23.05.2026

  • 87 Мнение

    18 2 Отговор
    Болницата на централния софийски затвор е готова да приеме кокаинозависимия Дилов. Да го беше спряла полицията поне един път в последните 15 години, да му направи полеви тест, щеше да се е излекувал, а не да бере душа

    15:30 23.05.2026

  • 88 Перо

    14 3 Отговор
    Има си принцип: където е лекуван, там да се долекува! Никой не може да носи отговорност за други, където е правено лечението!

    15:31 23.05.2026

  • 89 Перо

    9 0 Отговор

    До коментар #86 от "От инфаркт":

    Тоа е пръцнал у зельето

    15:33 23.05.2026

  • 90 Смешник

    6 4 Отговор
    Дано се възстанови независимо колко време Да не е прекалил само с пиенето и дрогата

    15:34 23.05.2026

  • 91 Перо

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Те са до живот! Има депутати, които са такива от 90-те г. и сега дават акъл как да се оправят нещата от фалита на държавата, който те са направили!

    15:35 23.05.2026

  • 92 Лалугер

    8 0 Отговор

    До коментар #83 от "Много добри лекари също починаха млади":

    Абсолютно си прав.В крайна сметка ни е писано докога ще сме на този сват.Казано ли е Дотук,няма измъкване.

    15:35 23.05.2026

  • 93 КОЛЬО ПАРЪМА

    11 0 Отговор
    Нищо му няма толкова золуми направи да хваща чимшира айде.

    15:39 23.05.2026

  • 94 Герб създаде частните болници

    16 0 Отговор
    Училища и детски градини. Да отиде там това е решението в частна болница с държавно финансиране за сърца и за мозъци нещо такова беше.

    15:39 23.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 държавен служител

    14 0 Отговор

    До коментар #66 от "Баща ми почина на 56":

    аз имам 3-ма колеги,които починаха в рамките на по-малко от две години,след като бяха уволнени несправедливо от герб авите,стигнаха до върховния административен съд,но съдиите бяха инструктирани вече ,остана само да се оплакват на арменския поп!

    15:42 23.05.2026

  • 97 Да ви въдворят вас трябва

    8 0 Отговор
    Глаголът въдворявам в българския език се използва, когато насила вкараш някой в лудницата. Доста се зле мисррки и мисирчовци, ПРОСТИ СТЕ КАТО ГЪДУЛКИ.

    Коментиран от #100, #105

    15:43 23.05.2026

  • 98 натка патка

    8 1 Отговор

    До коментар #78 от "Име":

    Не забравяй кремчето къде без нея. ...

    Коментиран от #107

    15:45 23.05.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Гъдулките се правят

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Да ви въдворят вас трябва":

    С животински косъм май магарешки или конски косъм не знам точно.

    Коментиран от #115

    15:47 23.05.2026

  • 101 Българинът

    7 0 Отговор
    е тъпкан и дори вече деформиран от управници и политици, мрази ги, псува ги и ги проклина тайно. И когато нещо подобно се случи той е вътрешно доволен и си казва има бог, има справедливост. Вътрешният бабаятлъкът изригва в подкупните медии и до тук. След което всичко се повтаря.

    15:48 23.05.2026

  • 102 Еее стига де ,

    16 0 Отговор
    Та той е настанен в правиталствена болница! Какви са тия ревове и сополи.... Той има близки те трябва да се гражат за него. Де за всеки наш близък да се отваряше правителствена болница!

    15:48 23.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 бембен

    17 0 Отговор
    Богатите също плачат!
    Два въпроса.
    Кой плати лечението му в чужбина?
    В България по колко дневна пътека е приет?
    Първият въпрос е защото е вечен депутат и дължи истината на хората,а вторият заради една къде по- велика от него народна певица, прославяла България.

    Коментиран от #106

    15:49 23.05.2026

  • 105 Това също е запазена марка за търново

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Да ви въдворят вас трябва":

    Лоша слава за болярите.

    15:52 23.05.2026

  • 106 Гена Димитрова вечна слава

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "бембен":

    Разкажи какво знаеш.

    15:53 23.05.2026

  • 107 И в провинцията

    5 1 Отговор

    До коментар #98 от "натка патка":

    Много ги има. Веднага след демокрадцията се навъдиха на всяка крачка. Съсипват животи така е.

    15:57 23.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Лекар

    3 3 Отговор
    И аз бих отказал да приема гербаджии 😝💀

    Коментиран от #118

    16:04 23.05.2026

  • 110 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    Тоя ша мре!🦍🥳🤣👍

    16:09 23.05.2026

  • 111 И на нас са ни отказвали

    13 3 Отговор
    Такова е здравеопазването, което ГЕРБ ни остави.

    Коментиран от #120

    16:09 23.05.2026

  • 112 Суджуци

    6 1 Отговор
    Ново начало

    16:11 23.05.2026

  • 113 Ходи

    6 1 Отговор
    Такъв Индивид трябва да Понесе Несгодатата

    16:11 23.05.2026

  • 114 Едва ли!

    11 0 Отговор

    До коментар #74 от "Пешо":

    Здравеопазването стана бизнес, а бизнесмените просто не искат да се занимават с трудни случаи. Трябва да се спре финансирането от касата на такива болници, които връщат пациенти!

    Коментиран от #116

    16:12 23.05.2026

  • 115 Струните на гъдулките

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Гъдулките се правят":

    Искаш да кажеш.

    16:13 23.05.2026

  • 116 Здравната каса трябва да се закрие

    8 1 Отговор

    До коментар #114 от "Едва ли!":

    Вноските и всичко трябва да се поеме от държавата и тя да се разпорежда !!!

    16:16 23.05.2026

  • 117 Име

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Име":

    Нека не бъде забравен Платения провокатор от факти.бг!

    16:24 23.05.2026

  • 118 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Лекар":

    Значи не си лекар!

    Коментиран от #121

    16:25 23.05.2026

  • 119 Потопаджията !

    1 0 Отговор
    Потопаджията !

    16:48 23.05.2026

  • 120 То си Беше Такова !

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "И на нас са ни отказвали":

    Селски Лекари !

    От По - Минаалия Век !

    Коментиран от #146

    16:51 23.05.2026

  • 121 Лекар !

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "1111":

    С Надстройка !

    --------------------

    Като Че ли !

    Всичките Не са Такива !

    16:53 23.05.2026

  • 122 Само Тук Ли ?

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Димитър":

    Виж Лекарското Съсловие !

    Да не започна !

    Да Изреждам !

    Останалите !

    16:55 23.05.2026

  • 123 Тошко Йорданов !

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Болници отказали":

    Нали Обеща !

    Австралопитеци !

    За по 500 Долара !

    На Месец !

    Къде Са ?

    16:57 23.05.2026

  • 124 до кога?

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Може":

    Ами като Шумахер заради рекламните договори в които пише-до живот.Та и с този фъфлю същото.Избирателите от Бургас да поемат грижите.Болниците не си слагат таралеж в гащите.Но така в тази страна.Помним как д-р Чирков беше прогонен от София и умря във Варна забравен от всички.Дори от колеги на които даде хляб в ръцете.

    17:46 23.05.2026

  • 125 Жив Зян

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "си пън":

    Има и хубави хосписи.Гуцанов малко ги разбута,но те се върнаха на старото си ниво-места за умиране.

    18:06 23.05.2026

  • 126 Анонимем

    3 0 Отговор
    Колкото злини е вършил кой ще го вземе никой

    18:20 23.05.2026

  • 127 Анонимен

    2 0 Отговор
    Само попа ще го управи

    18:21 23.05.2026

  • 128 Анонимен

    3 0 Отговор
    Тъй е те мислеха ние сме господ един по един ще ги прибере всичките след като докараха народа до просешка тояга а те преливаща от охота

    18:25 23.05.2026

  • 129 Курко

    3 0 Отговор
    Любен Дилдов син, чак посинял. Пенсия по телк, и чупка. Нищо!

    18:28 23.05.2026

  • 130 Анонимен

    3 0 Отговор
    Никой нищо добро не е видял от него заради това не го искат

    18:34 23.05.2026

  • 131 Анонимен

    1 0 Отговор
    Те бяха затворен кръг и само послушковци и подлоги можеха да се доберат до тях

    18:35 23.05.2026

  • 132 Анонимен

    2 0 Отговор
    Да се управя сам с краката напред

    18:37 23.05.2026

  • 133 Азз

    4 0 Отговор
    Какво става - Мечев го бият, този не го вземат в болницата....- май нашите избраници започват да се сблъскват със суровата действителност....

    18:45 23.05.2026

  • 134 Анонимен

    1 0 Отговор
    Мислеха се за любимци на хората а в същото време ги държаха да миздрстват

    18:51 23.05.2026

  • 135 Копейкин

    2 0 Отговор
    Тиквата да развърже кесията,някое кюлче

    18:55 23.05.2026

  • 136 Анонимен

    0 0 Отговор
    А сега голям ден с малко хляб

    18:56 23.05.2026

  • 137 Дали

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Не съм много убеден!

    18:57 23.05.2026

  • 138 Анонимен

    4 0 Отговор
    Много ясно че ще му откажат никой нищо добро не е видял от него

    18:58 23.05.2026

  • 139 Анонимен

    1 0 Отговор
    Като му вземат мярката с метъра и до там

    19:00 23.05.2026

  • 140 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ха ха ха

    19:08 23.05.2026

  • 141 Грешен

    2 0 Отговор
    Със задоволство прочетох новината. Почвам да вярвам, че има провидение.

    19:34 23.05.2026

  • 142 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    "БИВШИЯТ" Ком$омол$ки $€кр€тар на СУ ПРОДАД€ душичката $и на Н€О-КОМУНИ$ТИТ€ Г€РБ....,
    НО ГОСПОД ЗАБЯВА, НО НЕ ЗАБРАВЯ!
    БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    19:41 23.05.2026

  • 143 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор
    Нормално е да откажат болниците да го приемат- никой не ще тоя гнусен отпадък да им пукне у болницата, да ходи да умирга другаде...


    Баща му 100% се върти като пумпал у гроба заради туй недоносче дето е създал...

    19:56 23.05.2026

  • 144 ТОЧКАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Бастардо":

    Това е сълзливо и ,,милосърдно,,!!!ННОО не приемам Обществото да ОТХВЪРЛИ !!!грижата за собствените си членове по абсурден начин/мото на неолиберализма,,Атлас изправи рамене,,(Айн Ранд)......Абсурдно е човек ,който е РАЗРУШАВАЛ ОБЩЕСТВОТО да чака ангажимент и ГРИЖА от него!!!Да се оплачи на арменския поп и ЕК на ЕСъто!!!!!ТЕ ИЗИСКАХА ТОВА!!!

    19:56 23.05.2026

  • 145 Баба ти

    2 0 Отговор
    Щастливит дядо Любен Дилов е син на Любен Дилов Червен.

    20:12 23.05.2026

  • 146 Не е вярно!

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "То си Беше Такова !":

    Всички, които сме родени миналия век, имаме спомени какво беше тогава.

    20:31 23.05.2026

