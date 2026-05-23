Лек самолет се разби в Република Корея

23 Май, 2026 13:43 764 3

Двама души са сериозно ранени

Лек самолет се разби в Република Корея - 1
Милена Богданова

Малък самолет се разби в Република Корея, като двама души са сериозно ранени, съобщи информационна агенция Йонхап.

Според агенцията, инцидентът е станал в окръг Хенам в югозападната част на страната, а самолетът се е разбил в гориста местност. На борда са били преподавател от университета Чоданг и 20-годишен студент. Те са откарани в болница. Полицията разследва причината за инцидента.

Университетът Чоданг има авиационен факултет, който обучава пилоти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    Отговор
    Точно тая "новина" чаках цял ден,а сега ни напишете за Бонго от Конго как са го еевали маймуните

    13:48 23.05.2026

  • 2 ТоиВ

    Отговор
    То и в ЕС се разбиват леки самолети излетели от Украйна всеки ден, но всичко е точно - ще им дадем пари за още леки самолети

    13:48 23.05.2026

  • 3 Търновец

    Отговор
    Понякога дават марката на самолета и годината на производство - можеш да видиш на 1000000 излитания колко фатални катастрофи има.

    14:08 23.05.2026

