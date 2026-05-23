Лек самолет се разби в Република Корея

Малък самолет се разби в Република Корея, като двама души са сериозно ранени, съобщи информационна агенция Йонхап.
Според агенцията, инцидентът е станал в окръг Хенам в югозападната част на страната, а самолетът се е разбил в гориста местност. На борда са били преподавател от университета Чоданг и 20-годишен студент. Те са откарани в болница. Полицията разследва причината за инцидента.
Университетът Чоданг има авиационен факултет, който обучава пилоти.
