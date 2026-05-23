ЦСКА се готви да се раздели с Исак Соле

В редиците на ЦСКА се задава сериозна промяна – Исак Соле, един от най-очакваните зимни трансфери, е на път да напусне клуба по-рано от предвиденото. След като не попадна в групата за финала на Sesame Купа на България, а бъдещето му за последния двубой срещу Лудогорец остава под въпрос, изглежда, че дните му на „Българска армия“ са преброени. -

Въпреки че официална позиция от клуба липсва, според източници, решението за изваждането на Соле от състава е пряко свързано с нашумелия „син“ скандал. Националът на Централноафриканската република си навлече гнева на феновете и ръководството, след като бе засечен да празнува титлата на Левски заедно с играчите на „сините“. Този акт бе възприет като предателство от „червената“ общност и постави под въпрос лоялността му към клуба.

Първоначално Соле бе привлечен с идеята да се превърне в ключова фигура в халфовата линия на ЦСКА. Реалността обаче се оказа различна – вместо да блести на терена, той остана в сянката на своите съотборници и се превърна в твърда резерва. Представянето му далеч не оправда високите очаквания, а това допълнително засили слуховете за предстояща раздяла.

Според последните информации, ръководството на „армейците“ вече обмисля варианти за бъдещето на Соле – продажба или преотстъпване в друг елитен клуб през следващия сезон изглеждат като най-вероятните сценарии. Така, само няколко месеца след пристигането си, Исак Соле може да се окаже с билет в еднопосочна посока далеч от София.