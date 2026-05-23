Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА се готви да се раздели с Исак Соле

ЦСКА се готви да се раздели с Исак Соле

23 Май, 2026 13:52 969 3

  • цска-
  • исак соле-
  • трансфери-
  • купа на българия-
  • лудогорец

Неочакван обрат за халфа – от големи надежди до изхода на „Армията“

ЦСКА се готви да се раздели с Исак Соле - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В редиците на ЦСКА се задава сериозна промяна – Исак Соле, един от най-очакваните зимни трансфери, е на път да напусне клуба по-рано от предвиденото. След като не попадна в групата за финала на Sesame Купа на България, а бъдещето му за последния двубой срещу Лудогорец остава под въпрос, изглежда, че дните му на „Българска армия“ са преброени. -

Въпреки че официална позиция от клуба липсва, според източници, решението за изваждането на Соле от състава е пряко свързано с нашумелия „син“ скандал. Националът на Централноафриканската република си навлече гнева на феновете и ръководството, след като бе засечен да празнува титлата на Левски заедно с играчите на „сините“. Този акт бе възприет като предателство от „червената“ общност и постави под въпрос лоялността му към клуба.

Първоначално Соле бе привлечен с идеята да се превърне в ключова фигура в халфовата линия на ЦСКА. Реалността обаче се оказа различна – вместо да блести на терена, той остана в сянката на своите съотборници и се превърна в твърда резерва. Представянето му далеч не оправда високите очаквания, а това допълнително засили слуховете за предстояща раздяла.

Според последните информации, ръководството на „армейците“ вече обмисля варианти за бъдещето на Соле – продажба или преотстъпване в друг елитен клуб през следващия сезон изглеждат като най-вероятните сценарии. Така, само няколко месеца след пристигането си, Исак Соле може да се окаже с билет в еднопосочна посока далеч от София.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    6 1 Отговор
    И колко пари потрошиха червените богаташи за тая "посиняла" придобивка?Най-добре е да го върнат на Бат Венци,той ще го пробута на Левски,нали и от там го искаха.

    14:10 23.05.2026

  • 2 даже закъсняха

    5 0 Отговор
    дъска за кочина не става от него

    14:23 23.05.2026

  • 3 Генерал от НАТО

    3 0 Отговор
    за това пък ще взема Шака Зулу

    15:54 23.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове