НКЖИ: Обилни дъждове и паднали скали спряха движението на влаковете в междугарието Дряново – Плачковци

От тази нощ е преустановено движението на влаковете по 4-та жп линия в участъка Дряново – Царева ливада - Трявна – Плачковци поради лоши метереологични условия и обилни дъждове, съобщават от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

В междугарието Царева ливада - Трявна се е активизирало свлачище. Върху железния път има скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение. Гара Дряново е наводнена и е преустановено движението през нея, пише в съобщението.

От 09:38 ч. е преустановено движението на влаковете в междугарието Трявна - Плачковци също поради паднала скална маса.

На място са изпратени аварийни екипи на НКЖИ.

Поради усложнената метеорологична и пътна обстановка, която към момента затруднява осигуряването на алтернативен превоз в засегнатия участък, временно се преустановява продажбата на билети за пътуване в участъка Велико Търново – Плачковци до възстановяване на нормалното движение и транспортната достъпност в района, се добавя в съобщението.

Общините Габрово и Велико Търново обявиха тази нощ бедствено положение заради проливните валежи, припомня БТА.

Измереното количество валежи в Габрово на 22 май е 52 литра на квадратен метър, съобщиха от общинската администрация тази сутрин. По данни от метеорологичните наблюдения 103 литра на кв. м дъжд са паднали в района на връх Ботев на 22 май. Очаква се валежите да продължат и през следващото денонощие.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново съобщиха днес, че река Янтра е излязла от коритото си тази нощ, много места, къщи и дворове по поречието ѝ са залети.