НКЖИ: Обилни дъждове и паднали скали спряха движението на влаковете в междугарието Дряново – Плачковци

От тази нощ е преустановено движението на влаковете по 4-та жп линия в участъка Дряново – Царева ливада - Трявна – Плачковци поради лоши метереологични условия и обилни дъждове, съобщават от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).
В междугарието Царева ливада - Трявна се е активизирало свлачище. Върху железния път има скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение. Гара Дряново е наводнена и е преустановено движението през нея, пише в съобщението.
От 09:38 ч. е преустановено движението на влаковете в междугарието Трявна - Плачковци също поради паднала скална маса.
На място са изпратени аварийни екипи на НКЖИ.
Поради усложнената метеорологична и пътна обстановка, която към момента затруднява осигуряването на алтернативен превоз в засегнатия участък, временно се преустановява продажбата на билети за пътуване в участъка Велико Търново – Плачковци до възстановяване на нормалното движение и транспортната достъпност в района, се добавя в съобщението.
Общините Габрово и Велико Търново обявиха тази нощ бедствено положение заради проливните валежи, припомня БТА.
Измереното количество валежи в Габрово на 22 май е 52 литра на квадратен метър, съобщиха от общинската администрация тази сутрин. По данни от метеорологичните наблюдения 103 литра на кв. м дъжд са паднали в района на връх Ботев на 22 май. Очаква се валежите да продължат и през следващото денонощие.
От пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново съобщиха днес, че река Янтра е излязла от коритото си тази нощ, много места, къщи и дворове по поречието ѝ са залети.
1 Дзак
Коментиран от #3
14:05 23.05.2026
2 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Знаете ли колко пари се отпускат за почистване на коритата, без да има никакво почистване ?
Знаете ли колко километри брегове са "укрепени" само на книга ?
Знаете ли колко пари са усвоени за укрепване на свлачища ?
Десетки милиарди са откраднати от същите строителни мафиоти-олигарси, които преляха над 500 000 гласа контролиран вот на регресивните фатмаци.
14:12 23.05.2026
3 Анонимен
До коментар #1 от "Дзак":И влаковете с намалена скорост докато времето се стабилизира!

14:14 23.05.2026
14:14 23.05.2026
6 В Плячковци
Бог не забравя.
7 Име
До коментар #6 от "В Плячковци":Интересноо!

16:17 23.05.2026
16:17 23.05.2026