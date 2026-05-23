НКЖИ: Обилни дъждове и паднали скали спряха движението на влаковете в междугарието Дряново – Плачковци

23 Май, 2026 13:56 871 7

На място са изпратени аварийни екипи

Снимка: НКЖИ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От тази нощ е преустановено движението на влаковете по 4-та жп линия в участъка Дряново – Царева ливада - Трявна – Плачковци поради лоши метереологични условия и обилни дъждове, съобщават от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

В междугарието Царева ливада - Трявна се е активизирало свлачище. Върху железния път има скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение. Гара Дряново е наводнена и е преустановено движението през нея, пише в съобщението.

От 09:38 ч. е преустановено движението на влаковете в междугарието Трявна - Плачковци също поради паднала скална маса.

На място са изпратени аварийни екипи на НКЖИ.

Поради усложнената метеорологична и пътна обстановка, която към момента затруднява осигуряването на алтернативен превоз в засегнатия участък, временно се преустановява продажбата на билети за пътуване в участъка Велико Търново – Плачковци до възстановяване на нормалното движение и транспортната достъпност в района, се добавя в съобщението.

Общините Габрово и Велико Търново обявиха тази нощ бедствено положение заради проливните валежи, припомня БТА.

Измереното количество валежи в Габрово на 22 май е 52 литра на квадратен метър, съобщиха от общинската администрация тази сутрин. По данни от метеорологичните наблюдения 103 литра на кв. м дъжд са паднали в района на връх Ботев на 22 май. Очаква се валежите да продължат и през следващото денонощие.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново съобщиха днес, че река Янтра е излязла от коритото си тази нощ, много места, къщи и дворове по поречието ѝ са залети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    3 0 Отговор
    Между Плачковци и Дряново с автобуси засега!

    Коментиран от #3

    14:05 23.05.2026

  • 2 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 2 Отговор
    Таня Венкова Христова е български политик от ГЕРБ, кмет на Габрово от 2011 г.
    Знаете ли колко пари се отпускат за почистване на коритата, без да има никакво почистване ?
    Знаете ли колко километри брегове са "укрепени" само на книга ?
    Знаете ли колко пари са усвоени за укрепване на свлачища ?
    Десетки милиарди са откраднати от същите строителни мафиоти-олигарси, които преляха над 500 000 гласа контролиран вот на регресивните фатмаци.

    14:12 23.05.2026

  • 3 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    И влаковете с намалена скорост докато времето се стабилизира!

    14:14 23.05.2026

  • 4 Никаква загуба

    4 1 Отговор
    То там само “балканджии”, няма хора.

    14:24 23.05.2026

  • 5 ннннннннн

    2 1 Отговор
    В Плачковци ще плачем много. Като облаците природни.

    15:01 23.05.2026

  • 6 В Плячковци

    0 2 Отговор
    много плячкосват.
    Бог не забравя.

    Коментиран от #7

    15:44 23.05.2026

  • 7 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "В Плячковци":

    Интересноо!

    16:17 23.05.2026

