Новини
Любопитно »
Адел разкри как е свалила 45 килограма - диетата, която промени живота ѝ

Адел разкри как е свалила 45 килограма - диетата, която промени живота ѝ

23 Май, 2026 13:47, обновена 23 Май, 2026 13:48 2 522 10

  • адел-
  • килограми-
  • диета

Певицата преминава през строга промяна в храненето, спортна дисциплина и лична битка след развода си

Адел разкри как е свалила 45 килограма - диетата, която промени живота ѝ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световната суперзвезда Адел изуми почитателите си с впечатляваща физическа трансформация, като свали над 45 килограма в рамките на около две години, съобщава британското издание Vogue, предава Vesti.bg.

Първата стъпка към промяната идва с пълна трансформация в хранителните ѝ навици. Певицата е принудена да наложи сериозни ограничения в менюто си, за да защити гласните си струни след прекаран кръвоизлив.

Тя се отказва от цигари, алкохол и кофеин, както и от пикантни, цитрусови и силно подправени храни. Освен това спира и редовната консумация на големи количества сладък чай - навик, който дотогава е бил част от ежедневието ѝ.

Преди световното си турне Адел решава да подобри физическата си издръжливост, което допълнително ускорява промяната. Тогава тя се насочва към т.нар. „сиртфуд“ диета (Sirtfood), основана на храни, които активират сиртуини - протеини, свързани с метаболизма, кръвната захар и контрола на апетита.

В менюто ѝ влизат зелен чай, какао на прах, кейл, елда и други растителни съставки, смятани за полезни за организма.

Адел откровено признава, че никога не е била почитател на изтощителните тренировки.

„През по-голямата част от времето просто мрънкам. Не отивам във фитнеса, подскачайки от щастие - изобщо не ми е приятно“, споделя тя в интервю за Rolling Stone.

Бившата ѝ треньорка по пилатес Камила Гудис потвърждава, че основните резултати идват от стриктната дисциплина в храненето, а не от спортните натоварвания.

По време на този процес певицата се сблъсква и с физиологичен проблем – при по-интензивни тренировки капилярите на лицето ѝ се разкъсват лесно, което налага по-внимателен подход към физическите упражнения.

След развода си Адел преминава през тежък емоционален период, придружен от панически атаки. Именно тогава спортът се превръща в нейно убежище и начин да възстанови вътрешния си баланс.

Днес певицата споделя, че най-голямата ѝ мотивация остава синът ѝ Анджело и желанието ѝ да бъде здрава, силна и стабилна за него.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Манол 24

    2 0 Отговор
    Диетата е била голяма %100

    14:17 23.05.2026

  • 2 Маша Шекерова

    4 1 Отговор
    Ако африканец клати 24/7 .се слабее бързо.

    14:19 23.05.2026

  • 3 Бреееей…

    2 0 Отговор
    И ся ко?

    14:19 23.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мъж

    4 1 Отговор
    До мъжката аудитория с пари , не мишките. Не толерирайте и за една секунда глупави българки които не знаят как се изкарват парите и от нищо не разбират. Покажете им портата на ада. 🥳🤭🇮🇱

    14:26 23.05.2026

  • 6 Кръгъл като топка

    10 1 Отговор
    Като седнат на маса и се самозабравят.

    Правила диета ама друг път. Разказвайте ги тия на канарчетата.

    Бият си инжекции за отслабване и после се преструват на спортисти и диетоложки.

    14:31 23.05.2026

  • 7 глоги

    2 1 Отговор
    Адел откровено признава, че никога не е била почитателКА на изтощителните тренировки.

    14:48 23.05.2026

  • 8 Настопроценти

    4 0 Отговор
    „През по-голямата част от времето просто мрънкам." Почти всички жени мрънкат и ни карат да се смеем.

    14:50 23.05.2026

  • 9 гост

    8 1 Отговор
    ОЗЕМПИК

    Коментиран от #10

    15:03 23.05.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Ще отслабнеш 45 кг.с него на 32 февруари.

    17:26 23.05.2026