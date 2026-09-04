Доживотен затвор за Омар Аднан, прегазил полицаи

Апелативният съд в Бургас наложи наказание „доживотен затвор“ при първоначален специален режим на сирийския гражданин Омар Аднан за катастрофата на кръстовището „Трапезица“, при която на 25 август 2022 година загинаха двама полицейски служители.

С това въззивната инстанция измени присъдата на Окръжния съд в Бургас, който беше наложил на подсъдимия 20 години лишаване от свобода.

Според апелативните съдии това наказание е явно несправедливо и не съответства на изключителната тежест на престъплението, на обществената опасност на деянието и дееца и на целите на наказанието.

Съдът подчертава, че не става дума за еднократно нарушение на правилата за движение или за моментна неправилна реакция.

„Сблъсъкът представлява заключителният момент на продължително поведение“, посочват апелативните съдии.

По време на преследването Омар Аднан многократно отказва да изпълни законните полицейски разпореждания за спиране, продължава да управлява многотонния автобус с висока скорост и възпрепятства полицейските автомобили да го изпреварят.

На кръстовището „Трапезица“ автобусът се движи с около 78 км/ч и блъска патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загиват служителите на Първо районно управление в Бургас Йордан Илиев и Атанас Градев.

Като съществено обстоятелство съдът отчита и факта, че Омар Аднан е бил неправоспособен водач. В автобуса са се намирали 47 пътници, сред които жени и деца, а част от тях са били на пода и между седалките без нормална възможност за обезопасяване.

Според съда опасността не е била ограничена само до пътниците и полицейските служители. Установени са и конкретни ситуации, при които поведението на подсъдимия е създало непосредствен риск за други участници в движението.

Апелативните съдии акцентират и върху поведението му непосредствено след сблъсъка. Съдът отчита липсата на спирачна реакция след първоначалния удар, напускането на местопроизшествието и последвалото бягство.

В решението се посочва, че поведението на подсъдимия разкрива не моментна грешка в преценката, а „изключителна устойчивост на решението за продължаване на непосредствено преследваната противоправна цел“, въпреки непрекъснато нарастващата опасност за живота и здравето на множество хора.

Съдът приема, че деянието изисква продължително институционално въздействие върху подсъдимия.

Апелативният състав е категоричен и по отношение на генералната превенция. Според магистратите съзнателното управление на моторно превозно средство по начин, който създава продължителен и непосредствен риск за живота на множество лица, съчетано с многократно неподчинение на полицейски разпореждания и довело до умишлено причиняване на смърт при евентуален умисъл, изисква възможно най-строгата и справедлива наказателна реакция.

Според съда максималното срочно лишаване от свобода от 20 години не отразява в достатъчна степен изключителната тежест на престъплението и не осигурява необходимото наказателно, поправително и превъзпитателно въздействие.

Затова Апелативният съд в Бургас определя като справедливо наказание „доживотен затвор“ при първоначален специален режим.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.