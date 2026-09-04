Новини
Крими »
Доживотен затвор за Омар Аднан, прегазил полицаи

Доживотен затвор за Омар Аднан, прегазил полицаи

4 Септември, 2026 10:31 618 11

  • омар аднан-
  • доживотна присъда-
  • прегазени полицаи

Съдът в Бургас увеличи наказанието му

Доживотен затвор за Омар Аднан, прегазил полицаи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
Апелативният съд в Бургас наложи наказание „доживотен затвор“ при първоначален специален режим на сирийския гражданин Омар Аднан за катастрофата на кръстовището „Трапезица“, при която на 25 август 2022 година загинаха двама полицейски служители.

С това въззивната инстанция измени присъдата на Окръжния съд в Бургас, който беше наложил на подсъдимия 20 години лишаване от свобода.

Според апелативните съдии това наказание е явно несправедливо и не съответства на изключителната тежест на престъплението, на обществената опасност на деянието и дееца и на целите на наказанието.

Съдът подчертава, че не става дума за еднократно нарушение на правилата за движение или за моментна неправилна реакция.

„Сблъсъкът представлява заключителният момент на продължително поведение“, посочват апелативните съдии.

По време на преследването Омар Аднан многократно отказва да изпълни законните полицейски разпореждания за спиране, продължава да управлява многотонния автобус с висока скорост и възпрепятства полицейските автомобили да го изпреварят.

На кръстовището „Трапезица“ автобусът се движи с около 78 км/ч и блъска патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загиват служителите на Първо районно управление в Бургас Йордан Илиев и Атанас Градев.

Като съществено обстоятелство съдът отчита и факта, че Омар Аднан е бил неправоспособен водач. В автобуса са се намирали 47 пътници, сред които жени и деца, а част от тях са били на пода и между седалките без нормална възможност за обезопасяване.

Според съда опасността не е била ограничена само до пътниците и полицейските служители. Установени са и конкретни ситуации, при които поведението на подсъдимия е създало непосредствен риск за други участници в движението.

Апелативните съдии акцентират и върху поведението му непосредствено след сблъсъка. Съдът отчита липсата на спирачна реакция след първоначалния удар, напускането на местопроизшествието и последвалото бягство.

В решението се посочва, че поведението на подсъдимия разкрива не моментна грешка в преценката, а „изключителна устойчивост на решението за продължаване на непосредствено преследваната противоправна цел“, въпреки непрекъснато нарастващата опасност за живота и здравето на множество хора.

Съдът приема, че деянието изисква продължително институционално въздействие върху подсъдимия.

Апелативният състав е категоричен и по отношение на генералната превенция. Според магистратите съзнателното управление на моторно превозно средство по начин, който създава продължителен и непосредствен риск за живота на множество лица, съчетано с многократно неподчинение на полицейски разпореждания и довело до умишлено причиняване на смърт при евентуален умисъл, изисква възможно най-строгата и справедлива наказателна реакция.

Според съда максималното срочно лишаване от свобода от 20 години не отразява в достатъчна степен изключителната тежест на престъплението и не осигурява необходимото наказателно, поправително и превъзпитателно въздействие.

Затова Апелативният съд в Бургас определя като справедливо наказание „доживотен затвор“ при първоначален специален режим.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    12 2 Отговор
    туй да си толкоз просс че да застанеш на пътя на 10 тонен бус фърчащ с 200 щото мислиш че ще вземеш бонусче

    10:38 04.09.2026

  • 2 В този слупай

    8 0 Отговор
    въпреки евро атлантическата ориентация на България ми липсва смъртното наказание...

    10:40 04.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    5 1 Отговор
    и аз искам доживот на народна пара
    ганчу плаща

    10:40 04.09.2026

  • 4 Даниел

    7 1 Отговор
    Оперативния дежурен със сигурност има огромна вина за смъртта на двамата полицай,очевидно им е наредил да застанат на този пост с колата!
    Не прочетох да е наказан по някакъв начин??

    Коментиран от #6

    10:41 04.09.2026

  • 5 Гост

    5 1 Отговор
    След 2 годи и е излязъл с условна ...

    Коментиран от #7

    10:45 04.09.2026

  • 6 ПалавНИК

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Колата хубаво, но те защо са в близост🤔
    Никакво чувство за самосъхранение. А боклука може и да го довършат в затвора. Случвало се е неведнъж.

    10:47 04.09.2026

  • 7 ТИРбушон

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Абсолютно никакъв шанс няма.

    10:48 04.09.2026

  • 8 и нека бачка

    4 0 Отговор
    нещем да раним хиляди цигани а да сме гладни

    Коментиран от #10

    10:50 04.09.2026

  • 9 Защо да го храним този?

    3 0 Отговор
    Да го бесят направо

    10:59 04.09.2026

  • 10 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "и нека бачка":

    в някоя свинеферма да го пратят,да е по-близо до Всевишния.

    10:59 04.09.2026

  • 11 БХК

    1 0 Отговор
    Пуснете момчето незабавно!!! Той е невинен бежанец

    11:00 04.09.2026