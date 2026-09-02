Съдът остави в ареста украинец, обвинен в убийството на 18-годишна в София

Съдът наложи най-тежката мярка задържане под стража на 25-годишния украинец, който е обвинен в умишленото убийство на 18-годишно момиче, съобщи БНТ.

Определението подлежи на обжалване.

Сигналът към полицията е подаден от съседи, тъй като младежът чупил автомобили пред блока, както и стъклото на входната врата. При идването на униформените се затворил в жилището. Полицаите забелязали следи от кръв, влезли в жилището, където открили тялото на момичето.