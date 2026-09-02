Съдът остави в ареста украинец, обвинен в убийството на 18-годишна в София

Съдът наложи най-тежката мярка задържане под стража на 25-годишния украинец, който е обвинен в умишленото убийство на 18-годишно момиче, съобщи БНТ.
Определението подлежи на обжалване.
Сигналът към полицията е подаден от съседи, тъй като младежът чупил автомобили пред блока, както и стъклото на входната врата. При идването на униформените се затворил в жилището. Полицаите забелязали следи от кръв, влезли в жилището, където открили тялото на момичето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От де
15:16 02.09.2026
2 Защо ще го храним и тоя
Коментиран от #7
15:18 02.09.2026
3 Мдаа
15:20 02.09.2026
4 Андрий
15:24 02.09.2026
5 Да не дава Господ!
15:24 02.09.2026
6 Укрити го имат в кръвта
15:26 02.09.2026
7 Окооо
До коментар #2 от "Защо ще го храним и тоя":Да, тази укр.аинска сган се взеха за много важни и че могат да правят каквото си поискат.... От убийства, кражби до баба Алино..... Ама нали Украйна награди със високи държавни ордени, нашите продаж.ни политици- Надежда Нейнски, Пеевски, Борисов, Кирчо и прочие.....
15:27 02.09.2026
8 Учуден
15:36 02.09.2026
9 Присъдата
15:37 02.09.2026
10 Последния Софиянец
15:40 02.09.2026
11 То е ясно
15:57 02.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.