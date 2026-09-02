Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Съдът остави в ареста украинец, обвинен в убийството на 18-годишна в София

Съдът остави в ареста украинец, обвинен в убийството на 18-годишна в София

2 Септември, 2026 15:12 590 12

  • украинец-
  • убийство-
  • 18-годишна

Сигналът към полицията е подаден от съседи

Съдът остави в ареста украинец, обвинен в убийството на 18-годишна в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът наложи най-тежката мярка задържане под стража на 25-годишния украинец, който е обвинен в умишленото убийство на 18-годишно момиче, съобщи БНТ.

Определението подлежи на обжалване.

Сигналът към полицията е подаден от съседи, тъй като младежът чупил автомобили пред блока, както и стъклото на входната врата. При идването на униформените се затворил в жилището. Полицаите забелязали следи от кръв, влезли в жилището, където открили тялото на момичето.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От де

    9 0 Отговор
    е взел сила да извърши такова зверство ? Той е едно джезве кокали , а кожата му като пергамент.

    15:16 02.09.2026

  • 2 Защо ще го храним и тоя

    19 0 Отговор
    Да го върнем на Зелю там ще е полезен нещо много им станаха престъпленията на тая сган в България докога ще ги търпим

    Коментиран от #7

    15:18 02.09.2026

  • 3 Мдаа

    7 1 Отговор
    Наркоманоалкохолистична му работа.

    15:20 02.09.2026

  • 4 Андрий

    11 0 Отговор
    Страна дала на света Андрей Чикатило - подобен на този звяр и изверг, няма място в ЕС.

    15:24 02.09.2026

  • 5 Да не дава Господ!

    6 3 Отговор
    Някои пишат, че е бил от украинското малцинство в Донецк, където повечето са рускоговорящи с руско самосъзнание, където основно воюват Русия и Украйна(евроатлантиците). Горкото момче съвсем се е побъркало и е опасно за околните и за себе си. В края на краищата сигурно ще го въдворят в психиатрия? Няма вид на 25-годишен, а на недорасъл тийнеджър.

    15:24 02.09.2026

  • 6 Укрити го имат в кръвта

    12 0 Отговор
    Андрей Романович Чикатило украински сериен убиец, роден в Украинска съветска социалистическа република, известен като „Канибала от Ростов“. Чикатило е обвинен за убийството и изнасилването на 53 души, предимно деца, в Руската СФСР за периода от 1978 до 1990 г.

    15:26 02.09.2026

  • 7 Окооо

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо ще го храним и тоя":

    Да, тази укр.аинска сган се взеха за много важни и че могат да правят каквото си поискат.... От убийства, кражби до баба Алино..... Ама нали Украйна награди със високи държавни ордени, нашите продаж.ни политици- Надежда Нейнски, Пеевски, Борисов, Кирчо и прочие.....

    15:27 02.09.2026

  • 8 Учуден

    2 1 Отговор
    Ма нали беше рускоговорящ руснак????

    15:36 02.09.2026

  • 9 Присъдата

    4 1 Отговор
    Смъртно наказание.

    15:37 02.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Бандеровеца отрязал главата на момичето.

    15:40 02.09.2026

  • 11 То е ясно

    2 0 Отговор
    И тоя отрепляк ще го пуснат, като австралийския изрод.Не държава, а кочина!

    15:57 02.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.