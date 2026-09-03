Новини
Свят »
Украйна »
В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обкръжена след загуба на позиции
  Тема: Украйна

В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обкръжена след загуба на позиции

3 Септември, 2026 17:13, обновена 4 Септември, 2026 08:24 15 016 230

  • украйна-
  • русия-
  • войници-
  • владимир путин

Както заяви Путин, елиминирането на "котела" ще позволи линията на контакт да бъде изместена от граничните райони на руската Белгородска област с поне 20 километра

В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обкръжена след загуба на позиции - 1
News.bg News.bg

Групировка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с численост 2000 души е попаднала в обкръжение край Волчанск в Харковска област, тъй като украинските войски не са удържали позициите си в няколко населени места, съобщават пред РИА Новости източници от руските силови структури.

Руският президент Владимир Путин обяви във вторник, че обкръжението на украинска групировка от до 2000 войници в североизточната част на Харковска област е завършено. В четвъртък руското Министерство на отбраната съобщи, че части от групировката "Север" са поели контрол над градовете Василевка, Благоватное и Должанка в Харковска област.

"ВСУ попаднаха във "Волчанския котел", като загубиха селата Василевка, Благоватное, Должанка и Слизнево. В обкръжение са приблизително 2000 военнослужещи на ВСУ. Сред тях са украинска мотострелкова пехота от 159-та и 22-ра бригади и украински гранични части от 1-ви и 15-ти граничен отряд. Положението им е изключително трудно и се очаква, че може да се опитат да пробият", твърди източникът на агенцията.

Както заяви Путин, елиминирането на "котела" ще позволи линията на контакт да бъде изместена от граничните райони на руската Белгородска област с поне 20 километра.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 178 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бялджип

    372 28 Отговор
    Белият байрак е единственото и най-точно в момента! Стига са губили живота си заради онзи нелегитимен с повече от 2 години корумпатор! Славяни са, говорят руски, ще се разберат и оживеят заради семействата си.

    17:18 03.09.2026

  • 5 Диванен стратег

    293 19 Отговор
    Това се печеше отдавна. Защо не са се изтеглили? Сега ще загубят и територия и войници...

    Коментиран от #26, #33

    17:18 03.09.2026

  • 6 Бля бля

    36 306 Отговор
    Руски глупости!

    Коментиран от #9, #207, #213

    17:18 03.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Щерев

    184 19 Отговор
    Работайте ребята с ФАБ-3000.

    Коментиран от #113

    17:22 03.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Истината

    37 305 Отговор
    РИА Новости да се прекръстят на РИА измислици премислици!!! Тази агенция няма право да пише за истинското положение на руснаците и за това си съчинява. Точно руснаците са в котел в мометна!

    Коментиран от #24, #38, #59, #199

    17:23 03.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе мани

    31 148 Отговор

    До коментар #16 от "рашистката пропаганда винаги се цели":

    Руснаците са край Вовчанск от 22 година .
    Тия хептен не са у ред.

    Коментиран от #68

    17:26 03.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хахахаха

    196 19 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    хахахаха надай се, руснаците да са в котел хахахахахах, зеления гном щеше да пищи до небесата по всички ЕС медии ако беше набутал руснаците в котел хахахахаха, да видим колко ще излязат живи от котела, май само тея с бялото знаменце хахахахаха.

    17:27 03.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цвете

    27 110 Отговор
    ПРОЧЕТЕТЕ ДУМИТЕ НА ОБЕЗУМЕЛИЯ ДИКТАТОР. НЯКОЙ ТРЯБВА ДА МУ ВИДИ СМЕТКАТА

    Коментиран от #92

    17:30 03.09.2026

  • 28 А ква стана тя

    134 11 Отговор
    Е га ти контранаступа

    Коментиран от #37

    17:30 03.09.2026

  • 29 Мишел

    176 13 Отговор
    Върви им на украинските сили на котли. Това е четвърти котел за годината .

    17:31 03.09.2026

  • 30 Артилерист

    174 15 Отговор
    Евроатлантическическата пропаганда не позволява да се обясни лошото състояние на укроармията. Западната коалиция на желаещите война найстина натискат киевската хунта да се бие до последния украинец. Укровойниците нямат избор защото националистическите заградителни отряди са по-жестоки и от противника. Въпреки това те дизертират, имитират подчинение и при първа възможност се предават...

    17:31 03.09.2026

  • 31 Руските фейкове

    21 124 Отговор
    край нямат.

    Коментиран от #34, #219

    17:34 03.09.2026

  • 32 Баце ЕООД

    100 8 Отговор
    Според сибига, това е "новият подем" на фронта

    17:35 03.09.2026

  • 33 Защото е фейк

    21 117 Отговор

    До коментар #5 от "Диванен стратег":

    Рашките превземат Волчанск веднъж годишно. 🥳🥳🥳

    Коментиран от #136

    17:36 03.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 На кое да вярваме

    21 150 Отговор
    Аз друго чета в Интерфакс -
    Сраженията във Волчанск (Харковска област) продължават, ситуацията е нестабилна, блокираните окупатори трябва да се предадат или да умрат. Това каза представителят на отдела за комуникации на оперативно-тактическата групировка войски "Харков" Виталий Саранцев в ефира на телемаратон.

    Той отбеляза, че през последното денонощие врагът е увеличил темпото на настъпателните действия в Харковско направление и търси начини да пробие украинската отбрана.
    Обкръжени са около 3500 окупатори които опитват да пробият блокадата но методично са ликвидирани от подразделенията на ВСУ.

    Коментиран от #50

    17:36 03.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Има нещо

    113 19 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    РИА не случайно е забранена в ЕС. Страхуваме се от правдата..

    Коментиран от #44

    17:37 03.09.2026

  • 39 Според Путин да

    11 95 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Инак не.
    Трябва да се вдига духа на крепостните срещу тежката зима. Укрите са свикнали, орките не.

    17:38 03.09.2026

  • 40 Дън Бай

    84 17 Отговор
    Глупости. Славните войски са пред Москва, а въздушното пространство на Русия е напълно блокирано.

    17:38 03.09.2026

  • 41 Биби

    17 92 Отговор
    Константиновка2, некадърни лъжливи алкохолични татароменгяни

    17:38 03.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не от правдата, а

    8 43 Отговор

    До коментар #38 от "Има нещо":

    от лъжи и провокации.

    17:39 03.09.2026

  • 45 хаяско

    8 43 Отговор
    пак звиздити са му говорили

    17:39 03.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хахахахаха

    111 10 Отговор
    Красота е да гледам как укрите цвирят с сополи, красотата е да гледам как руските доброволци громят всички укри на фронта, укрите кое село си върнаха днеска хахахахах, клипче с украински успехи ще видим ли, вече нямат хора и знамена да развяват хахахахах

    17:40 03.09.2026

  • 48 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    107 15 Отговор
    Последната отбранителна линия на фашистите Покровск - Славянск също е пробите на на няколко места и пътят на руските воийски скоро към Киев ще бъде отворен! Капитулацията се очертава до края на годината!

    Коментиран от #61

    17:40 03.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ДрайвингПлежър

    67 7 Отговор
    Аааа поредна голяма победа за ОкраИна!

    17:44 03.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Вовчанск или Волчанск на руски

    12 68 Отговор

    До коментар #52 от "Инна":

    Е на 6 км.от руско- украинската граница и се бият за градчето вече 5 години. А преди 24 февруари 2022 г.беше под руски контрол с тяхна местна власт

    17:44 03.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ПЪЛНИ Глупости

    17 94 Отговор

    До коментар #48 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":

    САмо обясни на какво се радваш??Украинците са ти изяли закуската и затова ги мразиш или руснаците са ти сипали водка и за това ги харесваш ??Вие сте като MAлоуMHи обитатели на старчески дом ,радват се ама не знаят на какво точно!! Какви са добрите ти новини че си промит от СССР иригаторите и не мислиш като хората а като болшевик ??

    17:48 03.09.2026

  • 62 Сократ

    84 11 Отговор
    Какво стана? Нали всеки ден ревете, че укрите настъпват, руснаците бягат. А то, точна наопаки.

    17:48 03.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мишел

    92 7 Отговор
    Днес украинските власти са забранили да бъдат снимани празните рафтове на магазините и са наредили населението да се запаси с храна за един месец.

    17:50 03.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ПЪЛНИ Глупости

    8 36 Отговор

    До коментар #55 от "Смешнииик":

    КОГА БЕ ,КОГА ще намаат пета година "Маат" ?? Буратино

    17:51 03.09.2026

  • 67 Исторически парк

    9 39 Отговор
    Волчанск - украинският Сталинград!

    17:52 03.09.2026

  • 68 Така де

    72 24 Отговор

    До коментар #22 от "Абе мани":

    Руснаците са край Волчанск от поне 1000 години, а не от 2022, те са и край Киев и край Одеса и край Запорожие от векове, защото тази земя просто си е руска.

    И следващите 1000 години ще е все така.....мани, мани...

    Коментиран от #71, #72, #78, #82

    17:53 03.09.2026

  • 69 хахахаха

    64 7 Отговор

    До коментар #52 от "Инна":

    Инче минче хахахаха надай се, руснаците да са в котел хахахахахах, зеления гном щеше да пищи до небесата по всички ЕС медии ако беше набутал руснаците в котел хахахахаха, да видим колко ще излязат живи от котела, май само тея с бялото знаменце хахахахаха.

    17:54 03.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 млад еврас

    63 9 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    17:58 03.09.2026

  • 76 последната укра

    48 12 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    18:00 03.09.2026

  • 77 Ввв

    13 54 Отговор
    Ауууу,”верваме” за този котел…мда,абе какво стана бе,4-та година ядрената сила драпа за няколко области,а Киев кога?

    18:01 03.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 германски котел

    41 6 Отговор
    Фюрер Мерц какво казва по въпроса ?!

    18:03 03.09.2026

  • 80 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    60 13 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре.

    Коментиран от #86, #154

    18:05 03.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА

    48 10 Отговор
    Русия малко увеличи натиска и Бандерия се разпадна.

    18:16 03.09.2026

  • 89 КАШИ ЧЕСТНО МИШОК

    40 8 Отговор

    До коментар #86 от "Надъхваш ли се ПЕТУШОК? )))":

    Натоварват ли те победите на руската армия.

    18:17 03.09.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Павел Пенев

    40 7 Отговор
    След пленяването ги изпратете да копаят в мините на Сибир, за да платят нанесените на Русия имуществени вреди.

    18:23 03.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Ха ха ха

    7 33 Отговор
    Пак някой го е излъгал кремълския фюрер.

    18:25 03.09.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Тиква

    32 5 Отговор
    Смели и безстрашни окрафашисти заминават при баща си бандера, скоро всички окранацюгите там ще бъдат със кая и доктор Менгеле уСрула.

    18:30 03.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Разпознах те

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    ...,,Последният..." ,защото ,както ВИНАГИ СИ ПЪРВИ в коментарите...

    Коментиран от #127

    18:39 03.09.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Ники

    9 0 Отговор
    Бог да ги прости.

    18:43 03.09.2026

  • 112 стоян георгиев

    8 7 Отговор

    До коментар #83 от "дядо дръмпир до лъжците":

    Бай Митьо никав хой не става от теб ,ти си типичният пример за пропаданала известна личност .От шампион Гросмайстор от световна класа до пропаднал алкохолик тролещ за жълти стотинки колкото да заработи 2 питиета в селския хоремаг и после добри съседи да го отнесат в несвяст и изтървал се до в къщи .

    18:43 03.09.2026

  • 113 Солнцепек

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Щерев":

    Е по-удачен в случая

    18:43 03.09.2026

  • 114 Рублевка

    28 6 Отговор
    Обикновените хора искат да има мир, добре платена работа и изобщо не ги интересува кой е президент, премиер или фюрер. Украинците ги карат насила да се бият. Бият ги, дрогират ги и ги хвърлят в окопите да мрат.

    18:44 03.09.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Димон Сладкия Бонбон

    11 1 Отговор
    Не е БлагоВатное ,а Благодатное ,иначе добър опит за пиниз

    18:44 03.09.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 последната укра

    27 6 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    18:47 03.09.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Няма

    26 3 Отговор

    До коментар #70 от "Гледам последното видео в БГНЕС":

    украински МиГ! Всички са правени в Русия 🤣

    18:50 03.09.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Димон Сладкия Бонбон

    21 5 Отговор
    На куев му правят православно прекръщаване в момента , екзорсизъм,и му леят ...Геран 5 за уроки

    18:52 03.09.2026

  • 133 Моу

    0 4 Отговор

    До коментар #129 от "Милен Ганев":

    Ок ,щом

    18:53 03.09.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 ежко

    15 3 Отговор

    До коментар #83 от "дядо дръмпир до лъжците":

    Абе ти откъде си толкова осведомен?Очевидец ли си или четеш "Бесарабски фронт"?

    19:05 03.09.2026

  • 136 Чакай чакай!

    15 2 Отговор

    До коментар #33 от "Защото е фейк":

    Ама Волчанск не е превзет отдавна? За какво превземане говориш?
    Да не си чел нещо пак Иститута?:) Пазете си психиката бе хора!

    19:11 03.09.2026

  • 137 Кво беше, не са стратегически важни

    19 2 Отговор
    Зеленски няма да признае за тях, защото ги е отписал. Нали "доброволната" мобилизация върви.

    19:13 03.09.2026

  • 138 Майдан

    15 2 Отговор
    Сред тях има много наемници и няма как да се предадът

    19:17 03.09.2026

  • 139 Жбръц

    32 4 Отговор
    То и онзи- мустакатия австриец,през втората фаза на ВСВ беше измислил ефемизма" Еластична отбрана"! И като го зачегърта Червеното ренде ,та чак до Берлин,където ластика на" еластичната отбрана" се скъса на върха на Райхстага.Нещо,което и до днес акушерки,кайки и мерцове не могат да простят на руснаците. Намериха един дългонос предател и през него хвърлиха милиони руснаци да се бият до смърт с други руснаци.Най- мерзката и долна схема.Да превърнеш един народ,разделен от една фалшива граница,в кръвни врагове за десетилетия напред.Най злокобният завършек на тази война,ще бъде това- кръвната вражда и ненавист.Защото те,- западналите западняци,нямат нито решимост,нито възможност да тръгнат на директен сблъсък с руснака,използваха това недорасло чучело, нямащо нищо общо с православието.

    19:18 03.09.2026

  • 140 Живко Йорданов

    3 25 Отговор
    Дрън дрън - руски глупости! И на картата на ISW, както и изкуствения интелект, казват че това е руска лъжа!

    Коментиран от #150

    19:21 03.09.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Реалист

    12 3 Отговор
    Не се научи Запада...

    19:49 03.09.2026

  • 145 Яшар

    26 3 Отговор
    Трибунала в Х(Г)ага трябва да арестува зеленски веднага и да го затвори в някоя кула но дълбоко под землята за геноцид към гражданите на укра. Сега пак ще видим колко са благородни руските войници !

    19:57 03.09.2026

  • 146 За всяка държава,котел

    14 1 Отговор
    Ние в Евросъюза само с котли се занимаваме.

    19:59 03.09.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Вярващия във всичко

    1 17 Отговор
    Мдааа, аз лично вярвам само във РИА Новости !!! Там всичко което напишат е факт неоспорим!!! Дори и на църква не ходя, просто се моля на РИА Новости, и те ми пращат всичко. Или техните чефове, не знам точно, но съм доволен от заработеното! А вие дорогие друзя?

    20:06 03.09.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Замислен

    24 2 Отговор
    Сутринта една говореща глава по нова дуднеше как Украйна видимо печели и Виктор го гледаше в любовен унес.

    20:14 03.09.2026

  • 154 ъххъъъъ, ама

    3 17 Отговор

    До коментар #80 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    ... тя все напредва, все напредва, и все има окупирани само 20% от цялата територия на Украйна. СА тия тепмове на "напредване" явно и правнуците ми няма да дочакат "победата" за да посрещнат дядо Иван освободителя с пита хляб и сол!? Кога ще стигнат на Дунава е големия въпрос? Някъде към 2497год - така бил изчислил Изкустевения Интелект... Това е най-скорошната дата, ако не настъпят някакви промени.... в най-лошия сцеенарий - към 3819г - ако сме живи..:)

    20:17 03.09.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 стоян георгиев

    1 11 Отговор

    До коментар #151 от "СТОЕНЧО":

    Още вдигам редовно във въздуха Боинга 777 .ти явно имаш проблеми ...хахах .

    Коментиран от #170

    20:24 03.09.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Поредната

    3 10 Отговор
    Анонимка 4К... прохаганда. Нищо вярно няма.

    20:31 03.09.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 грУЙО

    8 1 Отговор

    До коментар #156 от "оня с коня":

    Нема да ги копаш Руснаците си имат методи за зариване на трупове.

    20:37 03.09.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Мишел Ганев

    9 0 Отговор

    До коментар #159 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...":

    Бай Митьо ти си типичният пример за пропаднал ВИП ,бивша звезда - неколкократен световен шампион по шахмат и гросмайстор от световна величина с която всички големи се съобръзяваха ,да се пропиие от върла русофобия и мъка и да се докара дотам за да спами за да изкара пара за две ракии в селския хоремаг и после компанията го носи до в къщи нап.пиккан и наzzz.ран ,където жена му баба Вуна кълнейки го млати отново с тупалката .Реквием за едно пропадане !!!

    20:40 03.09.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 стоян георгиев

    3 9 Отговор

    До коментар #102 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    2000 човека е една бригада.дано знаеш каквоме това макар че се съмнявам.руснаците ако бяха обкръжили толкова хора щеше да се хвалят всеки ден.подобнонинфо обаче даже при тях няма.та да се радва гласоподавателя за радев.няма пати инфлацията в космоса ама путин окупира нали другари.каквпммунтрябва на соцпенсионера повече?

    Коментиран от #177

    20:45 03.09.2026

  • 176 ТТТ

    3 10 Отговор
    Нима още има хора, които да се връзват на лъжите и глупостите на путлер. Колко години им трябва да разберат, че копейките ги лъжат.

    20:48 03.09.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Димитър Георгиев- ДиДи

    5 0 Отговор
    Господин Финансист ,от мен шоуто и веселбата ,от вас масрафа .Няма да крия весел и надарен беден студент съм .... А и някой вече ми използва профила .

    20:51 03.09.2026

  • 179 Карго 200

    0 10 Отговор
    Важното е до се споминат повече руски червеи. По сигорно от това няма!
    Как е “СВО”,за един приятел питам🙈

    20:53 03.09.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Ще се Оправят

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Еми да се предадат .
    Как иначе ще се оправят .

    20:56 03.09.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 стоян георгиев

    12 11 Отговор

    До коментар #180 от "Иван Иванов":

    Това вече 12 години го повтаряте.киев за три дена а?

    Коментиран от #191, #196

    20:58 03.09.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Димитър Георгиев- ДиДи

    6 0 Отговор

    До коментар #185 от "стоян георгиев":

    Господине ще правим ли веселба в петък вечер ?Не е зле да ме резервирате предварително ,знам че разполагате с големи финансови възможности и не е никакъв проблем за вас .

    21:11 03.09.2026

  • 188 Майор Мишев

    4 0 Отговор

    До коментар #185 от "стоян георгиев":

    Старшинка нали беше артелчик в гарнизона преди да те изгонят и осъдят за злоупотреби ,кога и от военни стратегии и тактики взе да разбираш ?

    21:15 03.09.2026

  • 189 Жан Бойко

    6 0 Отговор
    Бързо ! Пратете високоплатената българска армия , тя ще им помогне

    21:21 03.09.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Ха ха

    10 0 Отговор

    До коментар #183 от "стоян георгиев":

    Това,че си слушал Марк Мили да казва " Киев за три дни" не е отпреди 12 години.Но явно си късопаметен.

    Коментиран от #228

    21:46 03.09.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 с нами Богь

    9 0 Отговор
    малиии какъв евро Атлантически клиторен рев :)

    21:48 03.09.2026

  • 199 Зеления

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    до сега не бях виждал коментар да има над 200 минуса, това е своеобразен рекорд

    21:48 03.09.2026

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Фейк нюз

    2 5 Отговор
    Откъде я измислихте тая глупава новина бе хора

    Коментиран от #205

    22:23 03.09.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Ама Стояно

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "стоян георгиев":

    Хубавото е че аз си си Гейзер-сист от световна класа и винаги събираш краставиците .карам ш ми К ..а ,а пък така продължавай обикаляй кофите цент заспал

    05:26 04.09.2026

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 РУСИЯ АКО НЯМА КАРИЕРИ ЗА КАМЪНИ

    2 0 Отговор
    ДА ГИ ПРАТЯТ ТУК - ЩЕ ЧУКАТ ДО КРАЯ НА ДНИТЕ СИ !

    05:57 04.09.2026

  • 221 МА МОЛА ТИ СА

    3 0 Отговор

    До коментар #212 от "Истината":

    ДИВАННИТЕ ЕКСПЕРТИ В УКРАЙНА ОЩЕ ВОЮВАТ В КОНСТАНТИНОВКА И ЧАСОВ ЯР

    06:20 04.09.2026

  • 222 АМА ТЪЙ СИ Е

    2 0 Отговор

    До коментар #211 от "ФАКТИ":

    И КРАЙ ОРЕХОВ РУСНАЦИТЕ СА В ЧУВАЛ
    КО СИ ПРИКАЗВАШ

    06:22 04.09.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Така е.

    1 0 Отговор

    До коментар #196 от "Ха ха":

    Розовите дежурни едногънкови имат ограничен репертоар. "два дня, три дня" и още няколко мъцания.

    08:31 04.09.2026

  • 229 Цеко

    0 0 Отговор
    Прочутият вълчи капан на Еньо Вълчев!
    Ще гризнат дръвцето до един!

    09:12 04.09.2026

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания