В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обкръжена след загуба на позиции

Групировка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с численост 2000 души е попаднала в обкръжение край Волчанск в Харковска област, тъй като украинските войски не са удържали позициите си в няколко населени места, съобщават пред РИА Новости източници от руските силови структури.
Руският президент Владимир Путин обяви във вторник, че обкръжението на украинска групировка от до 2000 войници в североизточната част на Харковска област е завършено. В четвъртък руското Министерство на отбраната съобщи, че части от групировката "Север" са поели контрол над градовете Василевка, Благоватное и Должанка в Харковска област.
"ВСУ попаднаха във "Волчанския котел", като загубиха селата Василевка, Благоватное, Должанка и Слизнево. В обкръжение са приблизително 2000 военнослужещи на ВСУ. Сред тях са украинска мотострелкова пехота от 159-та и 22-ра бригади и украински гранични части от 1-ви и 15-ти граничен отряд. Положението им е изключително трудно и се очаква, че може да се опитат да пробият", твърди източникът на агенцията.
Както заяви Путин, елиминирането на "котела" ще позволи линията на контакт да бъде изместена от граничните райони на руската Белгородска област с поне 20 километра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Бялджип
17:18 03.09.2026
5 Диванен стратег
Коментиран от #26, #33
17:18 03.09.2026
6 Бля бля
Коментиран от #9, #207, #213
17:18 03.09.2026
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11 Щерев
Коментиран от #113
17:22 03.09.2026
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13 Истината
Коментиран от #24, #38, #59, #199
17:23 03.09.2026
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22 Абе мани
До коментар #16 от "рашистката пропаганда винаги се цели":Руснаците са край Вовчанск от 22 година .
Тия хептен не са у ред.
Коментиран от #68
17:26 03.09.2026
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24 хахахаха
До коментар #13 от "Истината":хахахаха надай се, руснаците да са в котел хахахахахах, зеления гном щеше да пищи до небесата по всички ЕС медии ако беше набутал руснаците в котел хахахахаха, да видим колко ще излязат живи от котела, май само тея с бялото знаменце хахахахаха.
17:27 03.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Цвете
Коментиран от #92
17:30 03.09.2026
28 А ква стана тя
Коментиран от #37
17:30 03.09.2026
29 Мишел
17:31 03.09.2026
30 Артилерист
17:31 03.09.2026
31 Руските фейкове
Коментиран от #34, #219
17:34 03.09.2026
32 Баце ЕООД
17:35 03.09.2026
33 Защото е фейк
До коментар #5 от "Диванен стратег":Рашките превземат Волчанск веднъж годишно. 🥳🥳🥳
Коментиран от #136
17:36 03.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 На кое да вярваме
Сраженията във Волчанск (Харковска област) продължават, ситуацията е нестабилна, блокираните окупатори трябва да се предадат или да умрат. Това каза представителят на отдела за комуникации на оперативно-тактическата групировка войски "Харков" Виталий Саранцев в ефира на телемаратон.
Той отбеляза, че през последното денонощие врагът е увеличил темпото на настъпателните действия в Харковско направление и търси начини да пробие украинската отбрана.
Обкръжени са около 3500 окупатори които опитват да пробият блокадата но методично са ликвидирани от подразделенията на ВСУ.
Коментиран от #50
17:36 03.09.2026
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38 Има нещо
До коментар #13 от "Истината":РИА не случайно е забранена в ЕС. Страхуваме се от правдата..
Коментиран от #44
17:37 03.09.2026
39 Според Путин да
До коментар #34 от "Българин":Инак не.
Трябва да се вдига духа на крепостните срещу тежката зима. Укрите са свикнали, орките не.
17:38 03.09.2026
40 Дън Бай
17:38 03.09.2026
41 Биби
17:38 03.09.2026
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43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не от правдата, а
До коментар #38 от "Има нещо":от лъжи и провокации.
17:39 03.09.2026
45 хаяско
17:39 03.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хахахахаха
17:40 03.09.2026
48 Добри новини от фронта! Това да се чува!
Коментиран от #61
17:40 03.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
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54 ДрайвингПлежър
17:44 03.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Вовчанск или Волчанск на руски
До коментар #52 от "Инна":Е на 6 км.от руско- украинската граница и се бият за градчето вече 5 години. А преди 24 февруари 2022 г.беше под руски контрол с тяхна местна власт
17:44 03.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
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60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #48 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":САмо обясни на какво се радваш??Украинците са ти изяли закуската и затова ги мразиш или руснаците са ти сипали водка и за това ги харесваш ??Вие сте като MAлоуMHи обитатели на старчески дом ,радват се ама не знаят на какво точно!! Какви са добрите ти новини че си промит от СССР иригаторите и не мислиш като хората а като болшевик ??
17:48 03.09.2026
62 Сократ
17:48 03.09.2026
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64 Мишел
17:50 03.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #55 от "Смешнииик":КОГА БЕ ,КОГА ще намаат пета година "Маат" ?? Буратино
17:51 03.09.2026
67 Исторически парк
17:52 03.09.2026
68 Така де
До коментар #22 от "Абе мани":Руснаците са край Волчанск от поне 1000 години, а не от 2022, те са и край Киев и край Одеса и край Запорожие от векове, защото тази земя просто си е руска.
И следващите 1000 години ще е все така.....мани, мани...
Коментиран от #71, #72, #78, #82
17:53 03.09.2026
69 хахахаха
До коментар #52 от "Инна":Инче минче хахахаха надай се, руснаците да са в котел хахахахахах, зеления гном щеше да пищи до небесата по всички ЕС медии ако беше набутал руснаците в котел хахахахаха, да видим колко ще излязат живи от котела, май само тея с бялото знаменце хахахахаха.
17:54 03.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 млад еврас
17:58 03.09.2026
76 последната укра
18:00 03.09.2026
77 Ввв
18:01 03.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 германски котел
18:03 03.09.2026
80 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #86, #154
18:05 03.09.2026
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88 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА
18:16 03.09.2026
89 КАШИ ЧЕСТНО МИШОК
До коментар #86 от "Надъхваш ли се ПЕТУШОК? )))":Натоварват ли те победите на руската армия.
18:17 03.09.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
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93 Павел Пенев
18:23 03.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Ха ха ха
18:25 03.09.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Тиква
18:30 03.09.2026
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107 Разпознах те
До коментар #1 от "Град Козлодуй":...,,Последният..." ,защото ,както ВИНАГИ СИ ПЪРВИ в коментарите...
Коментиран от #127
18:39 03.09.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
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110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Ники
18:43 03.09.2026
112 стоян георгиев
До коментар #83 от "дядо дръмпир до лъжците":Бай Митьо никав хой не става от теб ,ти си типичният пример за пропаданала известна личност .От шампион Гросмайстор от световна класа до пропаднал алкохолик тролещ за жълти стотинки колкото да заработи 2 питиета в селския хоремаг и после добри съседи да го отнесат в несвяст и изтървал се до в къщи .
18:43 03.09.2026
113 Солнцепек
До коментар #11 от "Щерев":Е по-удачен в случая
18:43 03.09.2026
114 Рублевка
18:44 03.09.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Димон Сладкия Бонбон
18:44 03.09.2026
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122 последната укра
18:47 03.09.2026
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130 Няма
До коментар #70 от "Гледам последното видео в БГНЕС":украински МиГ! Всички са правени в Русия 🤣
18:50 03.09.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Димон Сладкия Бонбон
18:52 03.09.2026
133 Моу
До коментар #129 от "Милен Ганев":Ок ,щом
18:53 03.09.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 ежко
До коментар #83 от "дядо дръмпир до лъжците":Абе ти откъде си толкова осведомен?Очевидец ли си или четеш "Бесарабски фронт"?
19:05 03.09.2026
136 Чакай чакай!
До коментар #33 от "Защото е фейк":Ама Волчанск не е превзет отдавна? За какво превземане говориш?
Да не си чел нещо пак Иститута?:) Пазете си психиката бе хора!
19:11 03.09.2026
137 Кво беше, не са стратегически важни
19:13 03.09.2026
138 Майдан
19:17 03.09.2026
139 Жбръц
19:18 03.09.2026
140 Живко Йорданов
Коментиран от #150
19:21 03.09.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Реалист
19:49 03.09.2026
145 Яшар
19:57 03.09.2026
146 За всяка държава,котел
19:59 03.09.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Вярващия във всичко
20:06 03.09.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
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153 Замислен
20:14 03.09.2026
154 ъххъъъъ, ама
До коментар #80 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":... тя все напредва, все напредва, и все има окупирани само 20% от цялата територия на Украйна. СА тия тепмове на "напредване" явно и правнуците ми няма да дочакат "победата" за да посрещнат дядо Иван освободителя с пита хляб и сол!? Кога ще стигнат на Дунава е големия въпрос? Някъде към 2497год - така бил изчислил Изкустевения Интелект... Това е най-скорошната дата, ако не настъпят някакви промени.... в най-лошия сцеенарий - към 3819г - ако сме живи..:)
20:17 03.09.2026
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156 Този коментар е премахнат от модератор.
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158 стоян георгиев
До коментар #151 от "СТОЕНЧО":Още вдигам редовно във въздуха Боинга 777 .ти явно имаш проблеми ...хахах .
Коментиран от #170
20:24 03.09.2026
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165 Поредната
20:31 03.09.2026
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169 грУЙО
До коментар #156 от "оня с коня":Нема да ги копаш Руснаците си имат методи за зариване на трупове.
20:37 03.09.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Мишел Ганев
До коментар #159 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...":Бай Митьо ти си типичният пример за пропаднал ВИП ,бивша звезда - неколкократен световен шампион по шахмат и гросмайстор от световна величина с която всички големи се съобръзяваха ,да се пропиие от върла русофобия и мъка и да се докара дотам за да спами за да изкара пара за две ракии в селския хоремаг и после компанията го носи до в къщи нап.пиккан и наzzz.ран ,където жена му баба Вуна кълнейки го млати отново с тупалката .Реквием за едно пропадане !!!
20:40 03.09.2026
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175 стоян георгиев
До коментар #102 от "Димитър Георгиев- ДиДи":2000 човека е една бригада.дано знаеш каквоме това макар че се съмнявам.руснаците ако бяха обкръжили толкова хора щеше да се хвалят всеки ден.подобнонинфо обаче даже при тях няма.та да се радва гласоподавателя за радев.няма пати инфлацията в космоса ама путин окупира нали другари.каквпммунтрябва на соцпенсионера повече?
Коментиран от #177
20:45 03.09.2026
176 ТТТ
20:48 03.09.2026
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178 Димитър Георгиев- ДиДи
20:51 03.09.2026
179 Карго 200
Как е “СВО”,за един приятел питам🙈
20:53 03.09.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Ще се Оправят
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Еми да се предадат .
Как иначе ще се оправят .
20:56 03.09.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 стоян георгиев
До коментар #180 от "Иван Иванов":Това вече 12 години го повтаряте.киев за три дена а?
Коментиран от #191, #196
20:58 03.09.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
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187 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #185 от "стоян георгиев":Господине ще правим ли веселба в петък вечер ?Не е зле да ме резервирате предварително ,знам че разполагате с големи финансови възможности и не е никакъв проблем за вас .
21:11 03.09.2026
188 Майор Мишев
До коментар #185 от "стоян георгиев":Старшинка нали беше артелчик в гарнизона преди да те изгонят и осъдят за злоупотреби ,кога и от военни стратегии и тактики взе да разбираш ?
21:15 03.09.2026
189 Жан Бойко
21:21 03.09.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
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196 Ха ха
До коментар #183 от "стоян георгиев":Това,че си слушал Марк Мили да казва " Киев за три дни" не е отпреди 12 години.Но явно си късопаметен.
Коментиран от #228
21:46 03.09.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 с нами Богь
21:48 03.09.2026
199 Зеления
До коментар #13 от "Истината":до сега не бях виждал коментар да има над 200 минуса, това е своеобразен рекорд
21:48 03.09.2026
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Този коментар е премахнат от модератор.
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203 Фейк нюз
Коментиран от #205
22:23 03.09.2026
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218 Ама Стояно
До коментар #134 от "стоян георгиев":Хубавото е че аз си си Гейзер-сист от световна класа и винаги събираш краставиците .карам ш ми К ..а ,а пък така продължавай обикаляй кофите цент заспал
05:26 04.09.2026
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 РУСИЯ АКО НЯМА КАРИЕРИ ЗА КАМЪНИ
05:57 04.09.2026
221 МА МОЛА ТИ СА
До коментар #212 от "Истината":ДИВАННИТЕ ЕКСПЕРТИ В УКРАЙНА ОЩЕ ВОЮВАТ В КОНСТАНТИНОВКА И ЧАСОВ ЯР
06:20 04.09.2026
222 АМА ТЪЙ СИ Е
До коментар #211 от "ФАКТИ":И КРАЙ ОРЕХОВ РУСНАЦИТЕ СА В ЧУВАЛ
КО СИ ПРИКАЗВАШ
06:22 04.09.2026
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228 Така е.
До коментар #196 от "Ха ха":Розовите дежурни едногънкови имат ограничен репертоар. "два дня, три дня" и още няколко мъцания.
08:31 04.09.2026
229 Цеко
Ще гризнат дръвцето до един!
09:12 04.09.2026
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