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Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора

Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора

2 Септември, 2026 12:37 1 088 9

  • стара загора-
  • нападение-
  • нож

Пострадалият е откаран в болница, където е настанен за лечение

Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Два отделни инцидента с нож са регистрирани в Стара Загора в рамките на вчерашния ден, съобщи БТА. При единия случай 35-годишен мъж е бил ранен в лицето, а при другия е пострадала 41-годишна жена.

Сигналът за нападението над мъжа е подаден около 22 часа от очевидец. Той разказал пред полицията, че е видял как мъж нанася порезна рана с нож по лицето на 35-годишния. Пострадалият е откаран в болница в Стара Загора, където е настанен за лечение. По информация на полицията няма опасност за живота му.

По-рано същия ден е регистриран друг случай с нож в заведение в града. По първоначални данни малко преди 14 часа 37-годишен мъж извадил нож в кафене и започнал да отправя закани към 41-годишна жена. На мястото е изпратен полицейски екип. Униформените установили, че жената е получила порезна рана на ръката.

При последвалата проверка станало ясно, че 37-годишният мъж и пострадалата живеели на семейни начала. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Който знае да каже

    10 0 Отговор
    Кръвта на хората с по тъмен цвят на кожата дали е като на останалите??????

    Коментиран от #2, #3

    12:57 02.09.2026

  • 2 доктор

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Който знае да каже":

    Що се чудиш ??? Не знаеш ли кои са основните кръводарители ???

    13:13 02.09.2026

  • 3 Тъжно е

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Който знае да каже":

    Мини по централната улица на Стара Загора и ще ги видиш като индийска нишка са.
    Първо превзеха града на великия поет Яворов,
    Сега превземат и града на поетите древна Стара Загора.

    Коментиран от #6

    13:25 02.09.2026

  • 4 А ве нещо...

    5 0 Отговор
    ...много размахват ножове в тая Стара Загора...?!
    Преди случаят ,,Дебора"...,сега пък тия...?!

    13:25 02.09.2026

  • 5 Теслатъ

    8 0 Отговор
    Язък, за хубавия град!!!! Ама кът съ позамислиш, то след 10-15 години май 70% от градовете вече шъ съ индиански ре зер ват!!!

    13:27 02.09.2026

  • 6 Много е тъжно...!

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тъжно е":

    Че ,,романизацията" не е само в СЗ...!
    Но и в цяла България...!

    13:27 02.09.2026

  • 7 От Варна

    1 0 Отговор
    Защо са оставени лудите да лудуват ? Бях свидетелка как жена на около 60 години, нанесе прорезна рана на бедрото на младо момиче! Това се случи в автобус от линия 13, около 16 часа , посред бял ден. Никой в автобуса не реагира, момичето слезе на първата спирка да търси медицинска помощ. Нападателката седна на седалка невъзмутимо и пътува още две спирки .Имаше странно изражение на лицето. Придружаваше 17- тина годишен младеж, определено и двамата проблемни. Отидох при шофьора и му казах. Отговор-аз карам, какво да направя? Питах няма ли “паник” бутон към полиция? Отговорът пак беше отрицателен ! Явно страх?!Или народът е станал определено безхаберен към чужда болка.

    13:47 02.09.2026

  • 8 Пецата

    0 1 Отговор
    Стара загора даже вобще не знам къде се намира разбираш ли затва ше си сипа една ракиа 🤣

    13:48 02.09.2026

  • 9 НЗОК

    0 0 Отговор
    Ами с една мозъчна гънка ти казвам "наздраве", което само това ще разбереш.

    13:52 02.09.2026