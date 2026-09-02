Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора

Два отделни инцидента с нож са регистрирани в Стара Загора в рамките на вчерашния ден, съобщи БТА. При единия случай 35-годишен мъж е бил ранен в лицето, а при другия е пострадала 41-годишна жена.
Сигналът за нападението над мъжа е подаден около 22 часа от очевидец. Той разказал пред полицията, че е видял как мъж нанася порезна рана с нож по лицето на 35-годишния. Пострадалият е откаран в болница в Стара Загора, където е настанен за лечение. По информация на полицията няма опасност за живота му.
По-рано същия ден е регистриран друг случай с нож в заведение в града. По първоначални данни малко преди 14 часа 37-годишен мъж извадил нож в кафене и започнал да отправя закани към 41-годишна жена. На мястото е изпратен полицейски екип. Униформените установили, че жената е получила порезна рана на ръката.
При последвалата проверка станало ясно, че 37-годишният мъж и пострадалата живеели на семейни начала. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Който знае да каже
Коментиран от #2, #3
12:57 02.09.2026
2 доктор
До коментар #1 от "Който знае да каже":Що се чудиш ??? Не знаеш ли кои са основните кръводарители ???
13:13 02.09.2026
3 Тъжно е
До коментар #1 от "Който знае да каже":Мини по централната улица на Стара Загора и ще ги видиш като индийска нишка са.
Първо превзеха града на великия поет Яворов,
Сега превземат и града на поетите древна Стара Загора.
Коментиран от #6
13:25 02.09.2026
4 А ве нещо...
Преди случаят ,,Дебора"...,сега пък тия...?!
13:25 02.09.2026
5 Теслатъ
13:27 02.09.2026
6 Много е тъжно...!
До коментар #3 от "Тъжно е":Че ,,романизацията" не е само в СЗ...!
Но и в цяла България...!
13:27 02.09.2026
7 От Варна
13:47 02.09.2026
8 Пецата
13:48 02.09.2026
9 НЗОК
13:52 02.09.2026