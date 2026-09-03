Спешно във Вашингтон! Министрите на отбраната на Германия и САЩ Борис Писториус и Пийт Хегсет ще се срещнат на 15 септември

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще се срещне с американския си колега Пийт Хегсет във Вашингтон на 15 септември, предаде Ройтерс, позовавайки се на германското издание "Велт", пише БТА.

Позовавайки се на "Политико", в статията на в. "Велт" се посочва, че двамата вероятно ще обсъдят предполагаемата руска атака с дронове срещу летището Лайпциг/Хале в Германия, за която Берлин обвини Москва, както и прегледа на Пентагона относно военното присъствие на САЩ в Европа.

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Германия, Франция и Полша решиха да демонстрират единство пред лицето на хибридните атаки от страна на Русия, дни след като Берлин официално обвини Москва, че стои зад опит за нападение с дрон, зареден с експлозиви, на летището в Лайпциг, предаде ДПА.

"Заедно искаме да защитим и да очертаем нашия европейски мирен ред, който ние, като европейци, постигнахме с цената на огромни жертви през 20-ти век", заяви германският външен министър Йохан Вадефул на пресконференция в германския град Ваймар, заедно с френския си колега Жан-Ноел Баро и полския първи дипломат Радослав Шикорски.

"Единодушни сме, че пътят към нова ера на мир в Европа може да бъде постигнат единствено чрез решителна подкрепа за Украйна и последователен натиск върху Москва", добави Вадефул.

Тримата се срещнаха в рамките на така наречения Ваймарски триъгълник – формат, създаден през 1991 г. като форум за диалог между трите държави.

Срещата се състоя, след като вчера външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събраха в Уиклоу, Ирландия, за да обсъдят обвиненията на германското правителство, че Русия носи отговорност за инцидента в Лайпциг от 4 август.

Русия отрича да е замесена в случая с дрона, който беше открит в близост до украински товарен самолет, след като не успя да се взриви.

В отговор Берлин обяви тази седмица, че затваря руското консулство в Бон и руския културен център "Руски дом" в Берлин.

Вадефул заяви, че тази дипломатическа активност е показала чувството на солидарност в Европа.

"Смятам, че това със сигурност е оказало влияние и върху Москва. Германия е благодарна за това", добави той.

Шикорски отбеляза, че Полша подкрепя решенията на Германия по отношение на Русия. Варшава също извика руски дипломатически представител, "за да покаже, че е против руския тероризъм", каза той.

Полският външен министър добави, че не желае да говори за "хибридна война", тъй като значението на този термин не се разбира добре от обществото. Понятието обикновено се отнася до комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни дейности, включително кибератаки, спонсорирани от дадена държава, наред с усилия за повлияване на общественото мнение.

"Става въпрос за агресия под прага на инвазия", посочи Шикорски.

Междувременно Баро заяви, че Франция също е извикала руския посланик в отговор на случая в Лайпциг.

"Когато бъде атакувана транспортна инфраструктура в сърцето на Европа, това е сериозен въпрос“, отбеляза френският външен министър.

Франция, Германия и Полша са "по-решени от всякога да действат заедно в името на една суверенна, сигурна и просперираща Европа, която се гордее със своите ценности", добави той.