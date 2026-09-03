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Спешно във Вашингтон! Министрите на отбраната на Германия и САЩ Борис Писториус и Пийт Хегсет ще се срещнат на 15 септември
  Тема: Украйна

Спешно във Вашингтон! Министрите на отбраната на Германия и САЩ Борис Писториус и Пийт Хегсет ще се срещнат на 15 септември

3 Септември, 2026 22:10 722 8

  • пийт хегсет-
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  • русия-
  • владимир путин-
  • фридрих мерц

Двамата вероятно ще обсъдят предполагаемата руска атака с дронове срещу летището Лайпциг/Хале, за която Берлин обвини Москва, както и прегледа на Пентагона относно военното присъствие на САЩ в Европа

Спешно във Вашингтон! Министрите на отбраната на Германия и САЩ Борис Писториус и Пийт Хегсет ще се срещнат на 15 септември - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще се срещне с американския си колега Пийт Хегсет във Вашингтон на 15 септември, предаде Ройтерс, позовавайки се на германското издание "Велт", пише БТА.

Позовавайки се на "Политико", в статията на в. "Велт" се посочва, че двамата вероятно ще обсъдят предполагаемата руска атака с дронове срещу летището Лайпциг/Хале в Германия, за която Берлин обвини Москва, както и прегледа на Пентагона относно военното присъствие на САЩ в Европа.

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Германия, Франция и Полша решиха да демонстрират единство пред лицето на хибридните атаки от страна на Русия, дни след като Берлин официално обвини Москва, че стои зад опит за нападение с дрон, зареден с експлозиви, на летището в Лайпциг, предаде ДПА.

"Заедно искаме да защитим и да очертаем нашия европейски мирен ред, който ние, като европейци, постигнахме с цената на огромни жертви през 20-ти век", заяви германският външен министър Йохан Вадефул на пресконференция в германския град Ваймар, заедно с френския си колега Жан-Ноел Баро и полския първи дипломат Радослав Шикорски.

"Единодушни сме, че пътят към нова ера на мир в Европа може да бъде постигнат единствено чрез решителна подкрепа за Украйна и последователен натиск върху Москва", добави Вадефул.

Тримата се срещнаха в рамките на така наречения Ваймарски триъгълник – формат, създаден през 1991 г. като форум за диалог между трите държави.

Срещата се състоя, след като вчера външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събраха в Уиклоу, Ирландия, за да обсъдят обвиненията на германското правителство, че Русия носи отговорност за инцидента в Лайпциг от 4 август.

Русия отрича да е замесена в случая с дрона, който беше открит в близост до украински товарен самолет, след като не успя да се взриви.

В отговор Берлин обяви тази седмица, че затваря руското консулство в Бон и руския културен център "Руски дом" в Берлин.

Вадефул заяви, че тази дипломатическа активност е показала чувството на солидарност в Европа.

"Смятам, че това със сигурност е оказало влияние и върху Москва. Германия е благодарна за това", добави той.

Шикорски отбеляза, че Полша подкрепя решенията на Германия по отношение на Русия. Варшава също извика руски дипломатически представител, "за да покаже, че е против руския тероризъм", каза той.

Полският външен министър добави, че не желае да говори за "хибридна война", тъй като значението на този термин не се разбира добре от обществото. Понятието обикновено се отнася до комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни дейности, включително кибератаки, спонсорирани от дадена държава, наред с усилия за повлияване на общественото мнение.

"Става въпрос за агресия под прага на инвазия", посочи Шикорски.

Междувременно Баро заяви, че Франция също е извикала руския посланик в отговор на случая в Лайпциг.

"Когато бъде атакувана транспортна инфраструктура в сърцето на Европа, това е сериозен въпрос“, отбеляза френският външен министър.

Франция, Германия и Полша са "по-решени от всякога да действат заедно в името на една суверенна, сигурна и просперираща Европа, която се гордее със своите ценности", добави той.


Германия
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  • 1 Kaлпазанин

    4 4 Отговор
    Тцтцтц ,да предполагаме какво ще обсъждат предполагаеми атаки , с дрон от Амазон .и очаквате да ви повярваме ,да се смее ли да плаче ли човек на глупостите ви

    22:13 03.09.2026

  • 2 Федералната република

    2 3 Отговор
    е в шок. Страх я тресе. Големият батко вече не е зад гърба ѝ и тя го усеща и се опитва да се подмаже за да предизвика съчувствие.
    А къде бяха европейците когато батко Тръмп ги помоли за помощ ударите срещу Иран.
    Има от какво да се страхува Европа но сама си го от игра и си го получава. Старата госпожа е като хитрата сврака която влетя на онази работа между двата крака но дали Тръмп ще се върже и ще вкара съединените щати в трета световна..... Едва ли. Той не е байдън

    22:16 03.09.2026

  • 3 Овчар

    3 3 Отговор
    ЕС трябва да нацепи дърва за огрев че зимата идва .!

    22:17 03.09.2026

  • 4 Защо е

    2 0 Отговор
    Спешно

    22:17 03.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    да взема да стана и аз една копейка ли...ще ръся простотии денонощно по форумите и ще ми плащат..

    22:21 03.09.2026

  • 6 СПЕШНО

    3 0 Отговор
    ЩОТО ПОЛОЖЕНИЕТО СТАНА СМЕШНО.

    22:34 03.09.2026

  • 7 1234567890

    0 0 Отговор
    предполагаемата руска атака

    22:36 03.09.2026

  • 8 Привиква ги да плащат

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп каза, че дължат на САЩ пари за украинската помощ. Коалицията на желаещите фашизъм ще плаща!

    22:41 03.09.2026

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