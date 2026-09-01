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Задържаха турски опозиционен журналист, опитал да влезе нелегално в България

Задържаха турски опозиционен журналист, опитал да влезе нелегално в България

1 Септември, 2026 20:07 864 11

  • опозиционен журналист-
  • гкпп „капъкуле“-
  • ариф коджабъйък

Ариф Коджабъйък бил скрит под товарен камион и е намерен на ГКПП „Капъкуле“

Задържаха турски опозиционен журналист, опитал да влезе нелегално в България - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Турският опозиционен журналист и политически активист Ариф Коджабъйък е бил задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е бил открит снощи на ГКПП „Капъкуле“ при проверка на товарен камион, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

YouTuber-ът Ариф Коджабийък, на когото е наложена забрана за напускане на Турция, е бил хванат да се крие под ремарке на камион, докато се е опитвал да премине границата с България. Камионът е пристигнал в митническа зона Капъкуле за излизане към България около 15:11 часа на 31 август 2026 г. При сканирането на превозното средство граничните власти установили, че под камиона се крият двама души. Проверките установили, че въпросните лица са турският гражданин Ариф Коджабийък и иранският гражданин Шаян Пейман Самади.

По време на разследването е установено, че Ариф Коджабийък има забрана за пътуване, наложена от 35-ия наказателен съд от първа инстанция в Анталия съгласно член 299/1 от турския Наказателен кодекс, който се отнася до престъплението „обида на президента“.

Ариф Коджабийък и шофьорът на камиона Мухтерем Алтънташ са били задържани. Заподозрените, чиито процедури по задържане са приключили, са били доведени в съдебната палата от екипи на митническите власти.

Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин. Журналистът и шофьорът на камиона са задържани, а иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    9 3 Отговор
    Явно толкова е журналист и толкова му е умствения багаж . Между България и Турция има поне още 50 нелегални и легални места от където можеш да минеш спокойно ,без да си скрит в камион

    20:11 01.09.2026

  • 2 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Турция си върна Румелия без една пушка да пукне.Това не е държава а разграден двор.

    Коментиран от #3

    20:12 01.09.2026

  • 3 Муткурова , Пазарджик

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Румъния , Унгария и Австрия за малко бяха част от турската империя

    Коментиран от #8

    20:17 01.09.2026

  • 4 Добросъседство

    2 3 Отговор
    Бьлгарските турци знаят кой какъв е.Едни са са Ердоган,други против.Много разумни хора са.

    20:22 01.09.2026

  • 5 Ярак за пашата

    0 2 Отговор
    Докладвам ,беше тук и коментира !

    20:24 01.09.2026

  • 6 Хохохо

    3 1 Отговор
    престъплението „обида на президента“.....

    20:37 01.09.2026

  • 7 Времена

    0 2 Отговор
    Нашите едно време са бягали на север в Румъния . Тези и те сега . Що един не хукна на юг или изток . Само най-крадливите в Дубай ,но те са малко . А легалните политически мафии са си по държавите и само банковите сметки си прехвърлят където искат. И точат от където им е кеф.

    20:38 01.09.2026

  • 8 Куткорова

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Муткурова , Пазарджик":

    Личи си ,че са били за малко ,но нещо и те пак взеха да се отпускат и забравят историята като нас. Проблема е ,че има допускани много по -нечовечни и крайни подобия на цивилизация. Инвазията не е от Турция. Тя само се наслаждава и насърчава завладяващата религия с мисълта ,че по-лесно ще контролира след време всичко ,но се самозалъгва както е било и в имперското и време.

    20:43 01.09.2026

  • 9 Прилича ми на Иво Мирчев

    7 0 Отговор
    Когато беше дебел

    20:44 01.09.2026

  • 10 Ако го предадем на

    3 0 Отговор
    Турция, ние сме хора без морал, без достойнство, без добродетели. Ако му дадем убежище, ще му спасим живота, значи ще направим добро. Ненавиждам желанието на българските управници да се снишат пред Турция. Забравихте "синилата от бича и следите от теглото". Хайде да не продължавам с цитати от Ботев... Дано пак не си ги припомним, че натам сме тръгнали...

    21:09 01.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДЕБИЛИ , ДА СЕ КРИЯТ В КАМИОНИ
    .... КОГАТО МОГАТ ДА СИ МИНАТ БРАЗДАТА

    21:20 01.09.2026