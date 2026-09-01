Задържаха турски опозиционен журналист, опитал да влезе нелегално в България

Турският опозиционен журналист и политически активист Ариф Коджабъйък е бил задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е бил открит снощи на ГКПП „Капъкуле“ при проверка на товарен камион, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

YouTuber-ът Ариф Коджабийък, на когото е наложена забрана за напускане на Турция, е бил хванат да се крие под ремарке на камион, докато се е опитвал да премине границата с България. Камионът е пристигнал в митническа зона Капъкуле за излизане към България около 15:11 часа на 31 август 2026 г. При сканирането на превозното средство граничните власти установили, че под камиона се крият двама души. Проверките установили, че въпросните лица са турският гражданин Ариф Коджабийък и иранският гражданин Шаян Пейман Самади.

По време на разследването е установено, че Ариф Коджабийък има забрана за пътуване, наложена от 35-ия наказателен съд от първа инстанция в Анталия съгласно член 299/1 от турския Наказателен кодекс, който се отнася до престъплението „обида на президента“.

Ариф Коджабийък и шофьорът на камиона Мухтерем Алтънташ са били задържани. Заподозрените, чиито процедури по задържане са приключили, са били доведени в съдебната палата от екипи на митническите власти.

Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин. Журналистът и шофьорът на камиона са задържани, а иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.