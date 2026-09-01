Задържаха турски опозиционен журналист, опитал да влезе нелегално в България

Турският опозиционен журналист и политически активист Ариф Коджабъйък е бил задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е бил открит снощи на ГКПП „Капъкуле“ при проверка на товарен камион, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.
YouTuber-ът Ариф Коджабийък, на когото е наложена забрана за напускане на Турция, е бил хванат да се крие под ремарке на камион, докато се е опитвал да премине границата с България. Камионът е пристигнал в митническа зона Капъкуле за излизане към България около 15:11 часа на 31 август 2026 г. При сканирането на превозното средство граничните власти установили, че под камиона се крият двама души. Проверките установили, че въпросните лица са турският гражданин Ариф Коджабийък и иранският гражданин Шаян Пейман Самади.
По време на разследването е установено, че Ариф Коджабийък има забрана за пътуване, наложена от 35-ия наказателен съд от първа инстанция в Анталия съгласно член 299/1 от турския Наказателен кодекс, който се отнася до престъплението „обида на президента“.
Ариф Коджабийък и шофьорът на камиона Мухтерем Алтънташ са били задържани. Заподозрените, чиито процедури по задържане са приключили, са били доведени в съдебната палата от екипи на митническите власти.
Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин. Журналистът и шофьорът на камиона са задържани, а иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
20:11 01.09.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #3
20:12 01.09.2026
3 Муткурова , Пазарджик
До коментар #2 от "Сатана Z":Румъния , Унгария и Австрия за малко бяха част от турската империя
Коментиран от #8
20:17 01.09.2026
4 Добросъседство
20:22 01.09.2026
5 Ярак за пашата
20:24 01.09.2026
6 Хохохо
20:37 01.09.2026
7 Времена
20:38 01.09.2026
8 Куткорова
До коментар #3 от "Муткурова , Пазарджик":Личи си ,че са били за малко ,но нещо и те пак взеха да се отпускат и забравят историята като нас. Проблема е ,че има допускани много по -нечовечни и крайни подобия на цивилизация. Инвазията не е от Турция. Тя само се наслаждава и насърчава завладяващата религия с мисълта ,че по-лесно ще контролира след време всичко ,но се самозалъгва както е било и в имперското и време.
20:43 01.09.2026
9 Прилича ми на Иво Мирчев
20:44 01.09.2026
10 Ако го предадем на
21:09 01.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КОГАТО МОГАТ ДА СИ МИНАТ БРАЗДАТА
21:20 01.09.2026