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Делото срещу Ива Михайлова продължава на 28 септември

Делото срещу Ива Михайлова продължава на 28 септември

1 Септември, 2026 08:39 414 4

  • ива михайлова-
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  • съд-
  • дело-
  • лечение

На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата

Делото срещу Ива Михайлова продължава на 28 септември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делото срещу Ива Михайлова, която има и българско, и гражданство на Република Северна Македония, ще продължи на 28 септември с разпит на вещите лица по случая. Това стана ясно след днешното заседание в Основния съд в Кочани, продължило повече от 7 часа, припомни БНР.

Днес беше разпитан последният свидетел по катастрофата от октомври 2025 година, при която загина един човек, а няколко души, сред които и Михайлова, пострадаха.

Свидетелят, полицейски служител, е заявил, че не е видял самия сблъсък, но е чул удара между двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото.

Според експерта Зоран Йошевски причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлова в насрещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата.

На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата.

Делото се следи и от представители на българския парламент, които присъстваха в съдебната зала, за да наблюдават хода на процеса и спазването на правото на справедлив процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 1 Отговор
    Ето така е започнала Троянската война. Просто в момента не са останали мъже да я водят.

    Коментиран от #2

    08:43 01.09.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Каква ти Троянска война за тая косовска сиганка.

    08:47 01.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не разбирам

    0 0 Отговор
    Каква връзка има делото, което се води срещу това лице с нуждата от квалифицирана медицинска помощ, която тя не може да получи в Северна Македония? Нека си я съдят колкото си искат, но най-голямата човешка ценност е животът ни.Ако трябва командировайте й полицай и я пратете на лечение, там където могат квалифицирано да й помогнат, смятам това за най-правилното!

    08:57 01.09.2026