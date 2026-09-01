Делото срещу Ива Михайлова продължава на 28 септември

Делото срещу Ива Михайлова, която има и българско, и гражданство на Република Северна Македония, ще продължи на 28 септември с разпит на вещите лица по случая. Това стана ясно след днешното заседание в Основния съд в Кочани, продължило повече от 7 часа, припомни БНР.

Днес беше разпитан последният свидетел по катастрофата от октомври 2025 година, при която загина един човек, а няколко души, сред които и Михайлова, пострадаха.

Свидетелят, полицейски служител, е заявил, че не е видял самия сблъсък, но е чул удара между двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото.

Според експерта Зоран Йошевски причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлова в насрещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата.

На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата.

Делото се следи и от представители на българския парламент, които присъстваха в съдебната зала, за да наблюдават хода на процеса и спазването на правото на справедлив процес.